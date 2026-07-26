Una histórica golosina argentina llegó a Bangladesh gracias a la pasión por Lionel Messi y la Selección: “Se lo merecen”

La histórica empresa argentina inició la exportación de su producto insignia a Bangladesh, impulsada por el fanatismo local por Lionel Messi y la Selección Argentina. Foto: Derechadiario.com.

El fanatismo de Bangladesh por Lionel Messi y la Selección Argentina sigue generando oportunidades comerciales para las empresas nacionales. Georgalos, dueña de Mantecol, realizó la primera exportación de su producto insignia al país asiático y apuesta a consolidarse en un mercado de 177 millones de habitantes. La operación podría abrir el camino para que otras marcas argentinas amplíen su presencia en la región.

La iniciativa surgió a partir del fuerte respaldo que los hinchas bangladesíes brindaron al combinado argentino durante el Mundial de Qatar 2022 y que se mantuvo en los años posteriores. Lo que comenzó como una campaña de posicionamiento en redes sociales terminó convirtiéndose en un proyecto de expansión internacional para la empresa.

El fervor de los hinchas bangladesíes por la Scaloneta abrió una nueva oportunidad comercial para una firma argentina que busca consolidarse en Asia. Foto: CaCEC - Cámara de Comercio Exterior de Córdoba.

Mantecol desembarcó por primera vez en Bangladesh

La empresa Georgalos concretó el envío del primer cargamento de Mantecol a Daca, la capital de Bangladesh, luego de recorrer más de 17.000 kilómetros desde la Argentina.

La decisión forma parte de una estrategia para aprovechar la enorme popularidad que alcanzó la cultura argentina en ese país gracias a los éxitos deportivos de la Selección y la figura de Lionel Messi.

El objetivo de la compañía es instalar la marca de forma permanente en uno de los mercados más poblados del planeta y transformar el entusiasmo de los consumidores en una oportunidad de negocios de largo plazo.

Bangladesh, uno de los países más poblados del mundo, se convirtió en un nuevo destino para una histórica marca argentina que apuesta por expandir sus exportaciones. Foto: Archivo.

El efecto Messi y la Selección Argentina impulsó la expansión

Desde Georgalos explicaron que la idea nació tras comprobar el impacto que tuvo la marca durante las campañas realizadas en el Mundial.

“Lanzamos la acción publicitaria en el Mundial y nos dimos cuenta de que hay una oportunidad por la buena recepción que tuvo”, explicó Gustavo Giménez, directivo de la empresa.

Bangladesh cuenta con 177 millones de habitantes, lo que lo convierte en el octavo país más poblado del mundo. La empresa proyecta alcanzar, al menos, al 15% de la población, mediante una estrategia enfocada en el volumen de ventas para compensar los elevados costos logísticos que implica exportar desde Argentina.

Para ello, ya inició negociaciones con distribuidores e importadores locales, con la intención de llegar tanto a las grandes cadenas de supermercados como a los pequeños comercios de barrio, muy habituales en el país asiático.

Bangladesh, el país que siempre alienta por la Selección Argentina en cada Mundial. Foto: Reuters (Mohammad Ponir Hossain)

La certificación Halal, un requisito clave para ingresar al mercado

Uno de los principales desafíos para comercializar Mantecol en Bangladesh fue cumplir con las exigencias religiosas y sanitarias vigentes.

Si bien el producto tiene similitudes con el halva, un dulce tradicional muy consumido en Medio Oriente y Asia, Georgalos debió obtener la certificación Halal, indispensable para comercializar alimentos en países de mayoría musulmana.

“Debimos hacer la certificación Halal, la obligatoria para entrar al universo islamita”, señaló Gustavo Giménez. Además de permitir el ingreso al mercado bangladesí, esta certificación también facilitará futuras exportaciones hacia otros países con población islámica.

Crecen las exportaciones argentinas a Bangladesh

El desembarco de Mantecol coincide con un período de fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. La reapertura de la Embajada argentina en Daca en 2023, luego de 45 años cerrada, impulsó nuevos vínculos institucionales y favoreció el desarrollo de oportunidades de negocios para empresas nacionales.

Bangladesh, el país que siempre alienta por la Selección Argentina en cada Mundial. Foto: Reuters (Mohammad Ponir Hossain)

Según datos del Indec, las exportaciones argentinas hacia Bangladesh crecieron de manera sostenida: pasaron de US$ 740 millones en 2022 a US$ 1.470 millones en 2025, impulsadas principalmente por los envíos del complejo sojero y cerealero.

En este contexto, compañías como Arcor, Havanna, Marolio y Piporé también analizan expandirse al mercado bangladesí, aprovechando el interés por los productos argentinos generado por la pasión futbolera.

Georgalos recuperó Mantecol y apuesta a crecer en el exterior

Fundada en 1940 por el inmigrante griego Miguel Georgalos, la empresa atraviesa una nueva etapa de expansión desde que recuperó el control de Mantecol en 2022.

La histórica golosina había permanecido desde 2001 bajo la propiedad de la multinacional estadounidense Mondelēz. Tras su regreso a manos de la familia fundadora, la compañía redefinió su estrategia internacional.

La empresa obtuvo la certificación Halal para ingresar al mercado bangladesí y proyecta ampliar su presencia en otros países de mayoría musulmana. Foto: Freepik.

Actualmente, Georgalos está dirigida por la tercera generación familiar, encabezada por Miguel Zonnaras, y las exportaciones representan alrededor del 10% de su volumen total de negocios.

A través de sus canales oficiales, la empresa celebró el inicio de esta nueva etapa con un mensaje dirigido al público bangladesí: “¡Bangladesh se lo merece! El sabor que acompaña a los argentinos desde hace generaciones sigue cruzando fronteras”.

El envío del primer contenedor constituye el punto de partida de un plan que busca consolidar la presencia de Mantecol en Asia y abrir nuevas oportunidades para otras marcas argentinas interesadas en ese mercado.