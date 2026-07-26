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“Es muy triste aceptarlo”: José María Muscari recordó con profundo dolor la muerte de Ernestina Pais

A casi un mes de la trágica muerte de la periodista, Muscari asistió al programa de Mirtha Legrand y se refirió al tema. “Yo la quería mucho”, expresó.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Ernestina Pais y José María Muscari.
Ernestina Pais y José María Muscari. Foto: redes sociales - captura eltrece.
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José María Muscari recordó con profunda emoción a Ernestina Pais durante su participación en La Noche de Mirtha, a casi un mes de la muerte de la periodista. El productor teatral habló del vínculo que los unía y destacó el compromiso que ella demostró cuando decidió regresar a los escenarios.

Al ser consultado por Mirtha Legrand sobre cómo vivió su fallecimiento, Muscari fue sincero: “Yo la quería mucho”, expresó, antes de recordar que ambos habían compartido una de las tradicionales cenas de la conductora.

El director también resaltó el desempeño de Ernestina en la obra El divorcio del año, donde trabajaron juntos. “Ella estuvo genial arriba y abajo del escenario. Vos sabés, Mirtha, que el teatro es un sacerdocio, o sea, no se puede hacer si uno está desmedido”, aseguró.

El dolor de José María Muscari a casi un mes de la muerte de Ernestina Pais. Video: eltrece

Luego contó cómo surgió la idea de convocarla para el proyecto tras verla hablar públicamente sobre su recuperación. “Ella vino acá a contar de su internación, de lo bien que estaba, y salí de acá y le mandé un mensaje a Carlos y a Tomás, los productores. Les dije: ‘Qué bueno que la obra hable de salud mental y qué buen momento está Ernestina, si les gustaba para el personaje’. Enseguida les gustó, la llamamos y la verdad es que fue un proyecto hermoso”, relató.

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Muscari también valoró la responsabilidad con la que la periodista asumió ese desafío artístico. “Ernestina cumplió muy bien todo el proceso de ensayos, todas las funciones, toda la gira. Fue casi un año de trabajo ininterrumpido”, afirmó.

José María Muscari y Ernestina Pais. La conductora y actriz protagonizaba la obra "Divorciados". Foto: Diario Chisme

En otro tramo de la conversación, Mirtha Legrand se mostró conmovida por la tragedia y se preguntó: “¿Qué le puede haber pasado? ¿Qué no escuchó, no miró el tren?”.

Ante esa reflexión, Muscari respondió con evidente tristeza: “Es muy triste aceptarlo, pero es una tragedia”. Finalmente, hizo referencia al resultado de los estudios toxicológicos y agregó: “Hace poquito salió el examen toxicológico y, de alguna manera, fue más perturbador porque uno podía pensar que quizás había fumado algo o tomado algo... Pero no, dio totalmente negativo”, explicó.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

Qué reveló el examen toxicológico de Ernestina Pais

De acuerdo con la información difundida, el estudio toxicológico de Ernestina Pais determinó que no había alcohol ni otras sustancias en sangre. Este punto resulta relevante porque despeja una de las dudas que suelen formar parte de las investigaciones posteriores a un siniestro vial grave.

El periodista Rodrigo Alegre informó que el resultado fue incorporado a la Fiscalía de San Isidro y remarcó que el análisis no arrojó presencia de sustancias. A partir de este dato, la causa avanza hacia otros ejes de investigación, especialmente aquellos vinculados con la dinámica del accidente, el estado del vehículo y los posibles movimientos previos de la conductora.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

Cómo fue el accidente fatal en Martínez

El choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez. Ernestina Pais manejaba un auto negro que fue embestido sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa. Cuando llegaron los equipos de emergencia, constataron que la conductora había fallecido y que era la única ocupante del vehículo.

La principal hipótesis que se analiza hasta el momento indica que Pais habría intentado cruzar el paso a nivel cuando las barreras estaban bajas. Esa secuencia, según trascendió, habría quedado registrada por cámaras de seguridad de la zona, material que pasó a formar parte del expediente judicial.

Ernestina PaisJosé María Muscari
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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