Cómo es la secreta vida de Carla Roccuzzo, la hermana de Antonela que disfruta lejos de los flashes que persiguen a Lionel Messi

Carla Roccuzzo y Antonela Roccuzzo durante un encuentro familiar, en una imagen que muestra a las hermanas nacidas en Rosario. Foto: IG: Antonella Rocuzzo

Carla Roccuzzo es una de las integrantes menos conocidas del círculo familiar de Lionel Messi. A diferencia de su hermana Antonela Roccuzzo, que suele ocupar espacios en medios y redes sociales por su vínculo con el astro argentino, ella eligió un camino completamente distinto, enfocado en la medicina y alejado de la exposición pública.

Nacida en Rosario, Carla es la menor de las tres hermanas Roccuzzo. La familia se completa con Paula Roccuzzo, la mayor, y Antonela, quien ocupa el lugar del medio. Aunque comparte apellido con una de las mujeres más famosas del país, siempre mantuvo una vida reservada.

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Carla Rocuzzo, la hermana de Antonela que cuenta con una carrera dedicada a la medicina

Lejos del mundo del espectáculo y las redes sociales, Carla Roccuzzo se graduó como médica cirujana en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Tras finalizar sus estudios, continuó su formación profesional y desarrolló su carrera fuera de Argentina.

Su entorno la describe como una profesional comprometida con su trabajo y con una fuerte vocación por la salud. Esa misma discreción también se refleja en sus plataformas digitales, donde su actividad es mínima y evita mostrar aspectos de su vida privada.

Carla Roccuzzo y Antonela Roccuzzo durante un encuentro familiar, en una imagen que muestra a las hermanas nacidas en Rosario. Foto: IG: Antonella Rocuzzo

Mientras Antonela se vinculó con proyectos empresariales y de moda, Carla apostó por una trayectoria vinculada exclusivamente al ámbito sanitario, manteniéndose lejos de los focos mediáticos que suelen acompañar a la familia Messi.

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El mensaje de apoyo a Lionel Messi que llamó la atención

A pesar de su bajo perfil, Carla sorprendió al pronunciarse públicamente después de uno de los momentos más sensibles para Lionel Messi. Tras la final del Mundial, decidió utilizar sus redes sociales para expresar su respaldo al capitán de la Selección Argentina.

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En la publicación del capitán argentino escribió: “El mejor capitán de la historia. El mejor de los ejemplos para las infancias. Puro orgullo argentino y del mundo entero”.

Su comentario se sumó a los mensajes de respaldo de distintas personalidades, entre ellas Andrés Calamaro, Juan Martín del Potro y el futbolista español Gavi, además de millones de seguidores que acompañaron al capitán en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Una figura reservada dentro del entorno de Messi

El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente se sumó a una ola de muestras de apoyo de personalidades del deporte, la música y millones de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, más allá de esa aparición puntual, Carla volvió a su habitual discreción.

Carla Roccuzzo y Antonela Roccuzzo durante un encuentro familiar, en una imagen que muestra a las hermanas nacidas en Rosario. Foto: IG: Antonella Rocuzzo

Su caso contrasta con el de otros familiares de figuras reconocidas que suelen ganar notoriedad pública. En su caso, la prioridad continúa siendo su desarrollo profesional como médica y su vida personal lejos de la atención mediática.

Aunque cada aparición genera interés por su vínculo con Antonela y Messi, Carla Roccuzzo mantiene un perfil reservado, una característica común a buena parte del círculo familiar del futbolista argentino. Los Messi y los Rocuzzo disfrutan más lejos de las cámaras.