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Por qué investigan a una mujer tras la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell

Las autoridades dispusieron un operativo policial en el domicilio de la acusada y realizaron una pericia psicológica a su otro hijo de cuatro años. Los dos antecedentes de la mujer que está en la mira de la Justicia.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Investigan a una madre de 44 años por la muerte de su hija.
Investigan a una madre de 44 años por la muerte de su hija. Foto: X
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Este viernes 24 de julio, efectivos de la Policía de Villa Gesell allanaron la casa de una mujer (44) que es investigada por la muerte de su hija de dos años. La Justicia ordenó dicha medida luego de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia. La acusada había dicho que la nena se había atragantado con un alimento, y, por eso, la había llevado al Hospital Municipal Arturo Illia.

El informe médico lo descartó completo. La pequeña murió producto de una asfixia obstructiva lo que provocó una severa falta de oxígeno y finalmente un paro cardíaco. De esta manera, la causa de muerte evidenció que no se trató de un ahogo accidental sino de un presunto asesinato. Y, desde entonces, la mujer es la principal sospechosa en la causa judicial que investiga el hecho.

Durante el operativo de allanamiento, los oficiales se llevaron elementos que pueden ser relevantes para la investigación. Además, entrevistaron a la actual pareja de la mujer.

Investigan a una madre por la muerte de su hija
La mujer ya fue juzgada por la muerte de sus otras dos hijas y terminó absuelta. Foto: X

Los macabros antecedentes de la mujer acusada de la muerte de su hija de dos años en Villa Gesell

La mujer quedó bajo la mira de la Justicia también por dos antecedentes: se trata de la muerte de otras de sus dos hijas. El primer hecho ocurrió en 2013. Ese año, falleció su hija de tan solo seis meses en circunstancias que también fueron investigadas. Pero, tras diversos estudios médicos, se concluyó que la bebé había fallecido por problemas respiratorios y se descartó cualquier tipo de ataque intencional.

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El segundo caso tuvo lugar tres años después, en 2016. Por ese entonces, la mujer vivía con su expareja en la ciudad de Mar del Plata y terminó siendo acusada de la muerte de su hija de 11 meses llamada Yazmín. A diferencia del primer hecho, la mujer fue llevada a juicio y quedó detenida por dos años. Sin embargo, en 2018, la Justicia decidió absolverla por falta de pruebas, según La Capital.

Tras recuperar la libertad, la mujer inició una nueva relación y su mudó a Villa Gesell puesto que el caso había mantenido una gran repercusión mediática en la ciudad de Mar del Plata. Tuvo dos hijos más, un varón de cuatro años y la nena de dos que acaba de fallecer.

Villa Gesell
Hospital Municipal de Villa Gesell donde los médicos intentaron reanimar a la nena de dos años. Foto: X

La investigación a la madre de la nena de 2 años en Villa Gesell

El lunes en horas de la tarde, la mujer llegó al Hospital Municipal de Villa Gesell asegurando que su hija de dos años no podía respirar, que se había ahogado mientras tomaba la mamadera. Los médicos la atendieron de urgencia y, si bien, realizaron diversas tareas de reanimación, la pequeña falleció a los pocos minutos.

El caso está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar. En este momento, las autoridades aguardan los resultados de otras medidas periciales y testimonios de allegados a la víctima.

En cuanto al hijo mayor de la mujer, la Justicia ordenó realizarle una pericia psicológica para determinar cuál es su estado de salud física y mental.

Villa Gesell
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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