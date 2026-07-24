Ni Palermo ni Recoleta: el deslumbrante jardín francés escondido en CABA ideal para tomar un café este invierno

Le Jardin Secret combina vegetación, luz natural y diseño inspirado en los tradicionales jardines de invierno franceses. Foto: Alianza Francesa

Mientras barrios como Palermo y Recoleta concentran gran parte de las propuestas gastronómicas más populares de la Ciudad de Buenos Aires, existe un espacio oculto en pleno microcentro porteño que llama la atención por una característica poco habitual: un jardín de invierno francés que invita a desconectarse del ritmo frenético de la ciudad. Se trata de Le Jardin Secret, un sector especialmente diseñado dentro de la sucursal de Gontran Cherrier ubicada en el barrio de San Nicolás, un lugar que combina cafetería, pastelería y una ambientación inspirada en los elegantes jardines cubiertos europeos.

Le Jardin Secret combina vegetación, luz natural y diseño inspirado en los tradicionales jardines de invierno franceses. Foto: Alianza Francesa

Por qué este lugar recuerda a los antiguos invernaderos de París y qué relación tiene con la literatura

Los jardines de invierno se popularizaron en Francia durante el siglo XIX y eran utilizados por la aristocracia para conservar especies exóticas durante los meses fríos. Con techos vidriados, abundante vegetación y mobiliario elegante, estos espacios funcionaban como refugios verdes en medio de las ciudades. La ambientación de Le Jardin Secret recupera parte de esa estética y ofrece una experiencia poco común en Buenos Aires.

La relación entre los jardines franceses y la literatura también tiene una larga historia. Uno de los casos más emblemáticos es el del Jardín de Luxemburgo de París, que inspiró a numerosos escritores a lo largo del siglo XIX. Figuras como Victor Hugo, Gérard de Nerval, Alfred de Musset y Émile Zola lo convirtieron en escenario de paseos, encuentros y reflexiones que luego quedaron plasmados en sus obras. Con el tiempo, estos espacios verdes dejaron de ser solo lugares de contemplación para transformarse en verdaderos refugios culturales.

Un rincón francés escondido en el corazón de Buenos Aires

A simple vista, el local pasa desapercibido entre los edificios de oficinas y el movimiento cotidiano del centro porteño. Sin embargo, quienes atraviesan sus puertas encuentran un ambiente marcado por la vegetación, la luz natural y los detalles arquitectónicos que remiten a los antiguos invernaderos franceses.

Le Jardin Secret combina vegetación, luz natural y diseño inspirado en los tradicionales jardines de invierno franceses. Foto: Alianza Francesa

Uno de los elementos más llamativos son sus pisos de teselas de porcelanato dispuestas en forma de abanico, una intervención que replica el diseño utilizado en el foyer del histórico Teatro Colón. El espacio se completa con murales tropicales realizados por la artista Sofía Willemoës, que aportan color y refuerzan la sensación de estar en un oasis urbano.

La propuesta se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan un lugar diferente para desayunar, merendar o simplemente tomar un café de especialidad durante el invierno, lejos de los circuitos más concurridos de la ciudad.

Qué es un jardín francés y por qué resulta tan atractivo

Los jardines franceses surgieron entre los siglos XVII y XVIII y se caracterizan por una planificación minuciosa del espacio, con senderos geométricos, vegetación cuidadosamente ordenada y una fuerte búsqueda de armonía visual. Ejemplos emblemáticos de este estilo pueden encontrarse en los jardines del Palacio de Versalles.

En el caso de los llamados jardines de invierno, el concepto incorpora estructuras vidriadas o cerradas que permiten disfrutar de plantas y flores durante todo el año, incluso en épocas de bajas temperaturas. Estos espacios se popularizaron en Europa como lugares destinados al descanso, la contemplación y las reuniones sociales.

La propuesta de Le Jardin Secret retoma esa tradición y la adapta al contexto porteño, generando un ambiente que mezcla naturaleza, diseño y gastronomía en medio de uno de los sectores más transitados de la capital argentina.

Dónde queda y cuándo se puede visitar Le Jardin Secret en Recoleta

Para quienes deseen conocer este rincón oculto, la sucursal se encuentra en Avenida Córdoba 946, en el barrio de San Nicolás, a pocas cuadras de algunos de los edificios más emblemáticos del centro porteño.

Le Jardin Secret combina vegetación, luz natural y diseño inspirado en los tradicionales jardines de invierno franceses. Foto: Alianza Francesa

El espacio abre de lunes a viernes de 9:30 a 20:30, mientras que los sábados funciona de 9 a 14. Los domingos y feriados permanece cerrado. Con la llegada de las temperaturas más bajas, este jardín de inspiración francesa aparece como una opción diferente para refugiarse del frío, disfrutar de una buena pastelería y descubrir uno de esos secretos que todavía conserva la Ciudad de Buenos Aires.