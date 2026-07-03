Un paraíso que envidian las potencias: el país más seguro del mundo no tiene ejército y disfruta de más de 20 horas de sol en verano

Reikiavik, capital de Islandia. Foto: REUTERS

Este lugar volvió a consolidarse como el país más seguro del planeta al ubicarse en el primer puesto del Índice de Paz Global 2026, elaborado por el Institute for Economics & Peace. Se trata del decimonoveno año consecutivo en el que Islandia lidera este ranking, un reconocimiento que refleja su estabilidad política, sus bajos índices de criminalidad y una sociedad caracterizada por una fuerte cohesión social.

Este pequeño país europeo, de poco menos de 400.000 habitantes, también llama la atención por otras particularidades que lo convierten en un lugar único para vivir. La ausencia de un ejército permanente, los interminables días de verano con más de 20 horas de luz natural y un costo de vida entre los más elevados del mundo forman parte de una realidad muy distinta a la del resto del planeta.

Por qué Islandia es considerado como el país más seguro del mundo

El liderazgo de Islandia en el Índice de Paz Global no es una casualidad. Desde 2008 ocupa el primer lugar gracias a una combinación de factores que incluyen una baja tasa de homicidios, escasos niveles de violencia, una elevada confianza entre los ciudadanos y una gran estabilidad institucional.

El informe del Institute for Economics & Peace analiza variables como la seguridad ciudadana, los conflictos internos y externos, la militarización y el impacto de la violencia en la sociedad. En todos estos indicadores, Islandia obtiene algunos de los mejores resultados del mundo.

La tranquilidad cotidiana es una de las características más destacadas del país. En muchas ciudades y pueblos es habitual que los niños jueguen al aire libre sin grandes preocupaciones y que los índices de delitos violentos permanezcan entre los más bajos del planeta.

Cómo es el verano con más de 20 horas de sol en Islandia

Uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de Islandia ocurre durante el verano boreal. Cerca del solsticio de junio, especialmente en Reikiavik, el sol aparece alrededor de las 2:55 de la madrugada y recién se oculta pasada la medianoche.

Islandia en verano tiene más de 20 horas de sol por día.

Esto significa que los habitantes disfrutan de más de 21 horas de luz natural, mientras que el breve período nocturno nunca llega a ser completamente oscuro. Gracias a este fenómeno, muchas personas aprovechan para realizar caminatas, practicar deportes o recorrer paisajes naturales incluso durante la noche.

La situación cambia por completo durante el invierno, cuando las horas de luz se reducen drásticamente y predominan los días muy cortos, una característica típica de los países ubicados cerca del Círculo Polar Ártico.

El costo de vida: por qué es tan caro residir allí

Si bien Islandia ofrece una calidad de vida muy elevada, vivir allí implica afrontar uno de los costos más altos de Europa.

Según datos de Numbeo correspondientes a junio de 2026, una persona soltera necesita alrededor de 1.520 dólares mensuales para cubrir sus gastos básicos, sin incluir el alquiler. Para una familia de cuatro integrantes, el presupuesto supera los 5.700 dólares mensuales antes de sumar el costo de la vivienda.

Los elevados precios responden a varios factores, entre ellos el aislamiento geográfico de la isla, la dependencia de productos importados, los altos costos logísticos y una inflación que, según la OCDE, superó el 5% durante 2026. Los alimentos, el combustible, el transporte marítimo y la carga impositiva explican buena parte del encarecimiento.

Como contrapartida, los salarios también se encuentran entre los más altos del mundo. Statistics Iceland informó que el sueldo mensual promedio alcanzó las 816.000 coronas islandesas en 2025, mientras que los trabajadores de jornada completa percibieron en promedio unas 913.000 coronas, aunque el propio organismo aclaró que la mayoría de los empleados gana menos que ese promedio debido a que los salarios más elevados incrementan la media estadística.

Vivir sin fuerzas armadas: el secreto de la seguridad extrema del país

Una de las particularidades que más sorprende de Islandia es que no posee fuerzas armadas permanentes. A diferencia de la mayoría de los países, la defensa nacional se apoya en acuerdos internacionales y en la Guardia Costera islandesa.

El Gobierno explica que, aunque carece de ejército, participa en distintas iniciativas de la OTAN mediante apoyo financiero y personal civil, mientras que la protección del territorio se basa en la cooperación con sus aliados.

Lejos de representar una debilidad, este modelo ha convivido durante décadas con una de las sociedades más pacíficas del planeta. La confianza en las instituciones, la baja desigualdad, el fuerte tejido comunitario y la estabilidad política han permitido que Islandia mantenga, por casi dos décadas consecutivas, el reconocimiento como el país más seguro del mundo.