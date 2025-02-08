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Más allá de sus volcanes y auroras boreales: ¿por qué Islandia es el mejor país para hacer turismo?

Un estudio realizado por una empresa especializada en seguros de viaje ubicó al país nórdico en lo más alto, superando a destinos como Australia, Canadá y Suiza.

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Islandia. Foto X @TurismoCity
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Al emprender un viaje a un destino desconocido, es común sentir incertidumbre y miedo, especialmente en lo que respecta a la seguridad, una prioridad para muchos turistas. En ese sentido, Berkshire Hathaway Travel Protection, una empresa especializada en seguros de viaje, realizó un relevamiento sobre cuáles son los países más seguros para hacer turismo en 2025, donde Islandia encabeza la lista, consolidándose como el destino con menor riesgo.

El estudio, citado por la prestigiosa revista de viajes Travel+Leisure, realizó encuestas a viajeros estadounidenses que fueron respaldadas por datos de seguridad internacional y posicionó al país nórdico por encima de otras naciones que tradicionalmente lideraron el ranking.

Islandia. Foto Freepik
Islandia. Foto Freepik

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Islandia se encuentra en lo más alto del podio gracias a la baja criminalidad, infraestructura eficiente y estabilidad social que posee, superando a destinos como Australia, Canadá y Suiza en esta clasificación.

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Islandia, el país más seguro para viajar

En 2024, Islandia ocupaba el puesto 9, pero en 2025 consiguió el primer lugar. Este avance se debe a varios factores clave que garantizan la seguridad de los viajeros.

Una infraestructura que minimiza riesgos

Uno de los aspectos que más influyó en la evaluación de seguridad de Islandia es su infraestructura vial. El país cuenta con una sola carretera principal, la famosa Ruta 1 o Ring Road, que rodea toda la isla. Este diseño, sumado a su baja densidad de población, reduce drásticamente el riesgo de accidentes de tránsito.

El informe destaca un dato interesante sobre este factor: “Si no hay tráfico, es difícil que haya accidentes”. Esto resalta la lógica detrás de la seguridad vial del país, donde no hay aglomeraciones ni siquiera en su capital, Reikiavik.

Islandia. Foto X @WorldIPictures
Islandia. Foto X @WorldIPictures

Islandia. Foto X @WorldIPictures

Bajos índices de criminalidad

Islandia es uno de los países con menores tasas de criminalidad del mundo. El índice de delitos violentos es extremadamente bajo y los robos o fraudes turísticos son prácticamente inexistentes. Los viajeros pueden caminar con tranquilidad, incluso de noche, sin temer por su seguridad personal.

Según el informe, esta estabilidad es producto de una sociedad con altos niveles de bienestar, donde la educación, la salud y la economía garantizan una calidad de vida elevada.

Naturaleza imponente y un único factor de riesgo

A pesar de su seguridad, el informe advierte sobre un único factor de riesgo en Islandia: su actividad volcánica. Como una isla de origen volcánico, las erupciones pueden ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, la población local está acostumbrada y cuenta con protocolos de seguridad para minimizar cualquier impacto en la vida cotidiana y el turismo.

“Islandia es una isla volcánica, y las islas volcánicas a veces tienen erupciones. Pero es difícil encontrar a alguien más relajado con este tema que los propios islandeses", señala el estudio.

Islandia. Foto Unsplash
Islandia. Foto Unsplash

Islandia. Foto Unsplash

Los 10 países más seguros para viajar en 2025

  1. Islandia
  2. Australia
  3. Canadá
  4. Irlanda
  5. Suiza
  6. Nueva Zelanda
  7. Alemania
  8. Noruega
  9. Japón
  10. Dinamarca
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