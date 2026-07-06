Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Los memes de Estados Unidos vs Bélgica, con Folarin Balogun, la FIFA y Donald Trump como protagonistas

El partido por los octavos de final del Mundial 2026 empezó marcado por la polémica decisión de la FIFA, que suspendió la sanción contra el delantero estadounidense. Mirá las mejores fotos y videos.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica.
Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica. Foto: Captura X
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 empezó a jugarse antes de tiempo debido a la polémica alrededor de la FIFA y la suspensión de la sanción contra Folarin Balogun, goleador del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de memes, videos y comentarios cargados de ingenio y humor.

Además de Balogun, entre los principales apuntados apareció el mandatario estadounidense Donald Trump, quien mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la cual le pidió que revea la situación del delantero.

Cabe recordar que el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió sancionar a Balogun con un partido de suspensión tras su expulsión contra Bosnia y Herzegovina, pero aplicó una herramienta reglamentaria que modifica el impacto inmediato de la pena. Según el criterio comunicado por el organismo, la ejecución de esa suspensión queda congelada bajo un período de prueba de un año.

Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica, por el Mundial 2026

Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica. Foto: Captura X
Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica, por los octavos de final del Mundial. Foto: Captura X
Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica, por los octavos de final del Mundial. Foto: Captura X
Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica, por los octavos de final del Mundial. Foto: Captura X
Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica, por los octavos de final del Mundial. Foto: Captura X
Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica. Foto: Captura X
Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica. Foto: Captura X
Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica. Foto: Captura X
Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica. Foto: Captura X
Selección Estados UnidosSelección BélgicaMundial 2026MemesDonald Trump
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Fixture Mundial 2026:todos los partidos del martes 7 de julio por los octavos de final, horarios y dónde verlos

    Fixture Mundial 2026: todos los partidos del martes 7 de julio por los octavos de final, horarios y dónde verlos

  2. Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular ante Egipto:“Ya tengo el equipo”

    Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular ante Egipto: “Ya tengo el equipo”

  3. El Pollo de Okupas reveló que tiene raíces de Cabo Verde y sorprendió a todos:“Nunca imaginé que iba a jugar un Mundial”

    El Pollo de Okupas reveló que tiene raíces de Cabo Verde y sorprendió a todos: “Nunca imaginé que iba a jugar un Mundial”

  4. Argentina vs Egipto bajo calor extremo:qué dice el pronóstico del clima para el partido de octavos de final del Mundial

    Argentina vs Egipto bajo calor extremo: qué dice el pronóstico del clima para el partido de octavos de final del Mundial

  5. Una senadora de Paraguay insultó a Mbappé con mensajes racistas:“Lo más instruido que escuchó eran chimpancés”

    Una senadora de Paraguay insultó a Mbappé con mensajes racistas: “Lo más instruido que escuchó eran chimpancés”
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Policiales

Video inédito:el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

Video inédito: el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

El Gobierno reprogramó la mesa política y aceleró gestiones para avanzar con la reforma electoral

El oficialismo define la agenda del Senado y acelera la reforma electoral con la mira en las PASO

“Vikingo, sos un gigante”:Javier Milei celebró la eliminación de Brasil en el Mundial con un guiño a Haaland

Economía

Inflación de junio:cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Inflación de junio: cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Jornada positiva en Wall Street:suben las acciones argentinas y el riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Milei

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

Luis Caputo anunció el programa financiero de 2027:“Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

Internacionales

Mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones:el tren que rompió un récord Guinness histórico y sigue imbatible

Mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones: el tren que rompió un récord Guinness histórico y sigue imbatible

Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses

La megaobra que unirá a España y Portugal:construirán un puente que cambiará la vida de miles de vecinos

Servicio Militar Obligatorio:quiénes deben hacerlo y qué beneficios reciben los jóvenes que se incorporan a las Fuerzas Armadas