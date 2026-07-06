Los memes de Estados Unidos vs Bélgica, con Folarin Balogun, la FIFA y Donald Trump como protagonistas

Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica. Foto: Captura X

El partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 empezó a jugarse antes de tiempo debido a la polémica alrededor de la FIFA y la suspensión de la sanción contra Folarin Balogun, goleador del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de memes, videos y comentarios cargados de ingenio y humor.

Además de Balogun, entre los principales apuntados apareció el mandatario estadounidense Donald Trump, quien mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la cual le pidió que revea la situación del delantero.

Cabe recordar que el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió sancionar a Balogun con un partido de suspensión tras su expulsión contra Bosnia y Herzegovina, pero aplicó una herramienta reglamentaria que modifica el impacto inmediato de la pena. Según el criterio comunicado por el organismo, la ejecución de esa suspensión queda congelada bajo un período de prueba de un año.

Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica, por el Mundial 2026

Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica. Foto: Captura X

Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica, por los octavos de final del Mundial. Foto: Captura X

Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica, por los octavos de final del Mundial. Foto: Captura X

Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica, por los octavos de final del Mundial. Foto: Captura X

Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica, por los octavos de final del Mundial. Foto: Captura X

Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica. Foto: Captura X

Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica. Foto: Captura X

Los mejores memes de Estados Unidos vs Bélgica. Foto: Captura X