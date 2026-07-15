Nuevo aumento de colectivos: cuánto sale el boleto mínimo a partir de este miércoles 15 de julio

Se estableció un nuevo aumento en las tarifas de SUBE registrada. Foto: Argentina.gob.ar

El Gobierno estableció un aumento del 2% en las tarifas de los 104 colectivos que dependen de la órbita federal a través de la Secretaría de Transporte. De esta forma, el viaje mínimo pasó de costar $728,28 a $742,81 para aquellos usuarios que tengan la SUBE registrada.

Esta medida se transformó en la última etapa de la actualización escalonada que había dispuesto la Secretaría de Transporte a mediados de mayo, acumulando un alza del 6% a lo largo de este último trimestre. En este sentido, el último ajuste había sido el pasado 15 de junio.

El boleto mínimo de colectivos de jurisdicción federal pasó de $728,28 a $742,81. Foto: C5N

¿Cuál es el nuevo esquema de precios de colectivos?

A partir de hoy, la escala tarifaria para los pasajeros con SUBE nominalizada se abona de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros (mínimo): $742,81

De 3 a 6 kilómetros: $861,66

De 6 a 12 kilómetros: $1.002,80

De 12 a 27 kilómetros: $1.151,36

Más de 27 kilómetros: $1.337,06

Quienes utilicen tarjetas sin registrar o sin declarar ante el sistema SUBE deberán afrontar valores sustancialmente más elevados en cada una de las secciones.

Aumenta el boleto de colectivo y aquellos que tengan la SUBE sin registrar pagarán aún más. Foto: Secretaría de Transporte

Las modificaciones rigen exclusivamente para las líneas nacionales con numeración que va desde el 1 hasta el 195 inclusive. En tanto, los colectivos de jurisdicción local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires no sufren nuevos cambios, ya que sus tarifas se actualizaron a principios de julio, dejando el boleto mínimo en $820,99 y $1.063,98, respectivamente.

¿Cuál es la situación de los trenes metropolitanos?

Por su parte, el servicio de ferrocarriles del AMBA mantiene su propio esquema de subas graduales con horizonte hacia septiembre. Tras la última suba aplicada el pasado 1º de julio, el pasaje mínimo para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur se mantiene en $380, a la espera del próximo ajuste mensual programado para el 1º de agosto.

¿Qué pasa con la tarifa social de la SUBE?

Uno de los puntos más importantes para los usuarios es que la Tarifa Social SUBE no fue eliminada. El descuento del 55% continúa vigente para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada y cuentan con el atributo social correspondiente.

La tarifa social de la SUBE continúa vigente. Foto: Foto generada con IA

Por eso, aunque el beneficio se mantiene, el nuevo sistema puede tener impacto hacia adelante. Si el boleto sube y la tarifa de referencia no se actualiza, el descuento real podría sentirse menor para el usuario, salvo que la jurisdicción local compense la diferencia.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social SUBE?

La Tarifa Social Federal está destinada a distintos grupos de beneficiarios. Entre ellos se encuentran jubilados y pensionados, titulares de AUH, beneficiarios de Asignación por Embarazo, personal de trabajo doméstico, monotributistas sociales, veteranos de la Guerra de Malvinas, estudiantes Progresar, titulares de pensiones no contributivas y personas que cobran seguro por desempleo, entre otros programas alcanzados.

Para usar el beneficio es necesario tener la tarjeta SUBE personalizada y activar el atributo social. El descuento se aplica de manera automática al apoyar la tarjeta en la validadora del colectivo, tren o transporte adherido al sistema.