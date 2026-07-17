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Preocupación antes de la final del Mundial 2026: el humo de los incendios en Canadá afecta a Nueva York

Las autoridades emitieron alertas sanitarias por el avance del humo. La situación genera preocupación en la población a pocos días de la disputa entre Argentina y España en la final del Mundial.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Humo en Nueva York
Humo en Nueva York Foto: Reuters
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A días de la esperada final del Mundial 2026, que se disputará entre Argentina y España, un fenómeno ambiental genera preocupación en los Estados Unidos. El humo de los incendios forestales que afectan a Canadá llegó hasta Nueva York y Nueva Jersey, provocando un marcado deterioro de la calidad del aire y obligando a las autoridades a tomar medidas preventivas.

Por esta situación, las autoridades sanitarias encendieron las alarmas debido al partido decisivo que se disputará en Nueva Jersey, donde miles de hinchas de todo el mundo se darán cita para presenciar el encuentro. Mientras tanto, los organismos de salud recomiendan reducir la exposición al aire libre y extremar los cuidados.

En las últimas horas, el cielo de Nueva York presentó una tonalidad anaranjada y un fuerte olor a humo, una postal que refleja el impacto de los cientos de incendios que permanecen activos en territorio canadiense.

lerta en Nueva York antes de la final del Mundial. Fuente: REUTERS

Qué pasa con la calidad del aire en Nueva York antes de la final del Mundial

El humo proveniente de los incendios forestales en Canadá alcanzó gran parte del noreste de Estados Unidos y motivó la emisión de alertas por mala calidad del aire en Nueva York y zonas cercanas de Nueva Jersey.

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De acuerdo con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, los niveles de contaminación registrados pueden afectar no solo a las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, sino también a la población en general.

Humo en Nueva York Foto: Reuters

Como medida preventiva, la ciudad comenzó a distribuir mascarillas KN95 en bibliotecas públicas, estaciones de policía y cuarteles de bomberos. Además, las autoridades recomendaron evitar actividades físicas intensas al aire libre hasta que mejoren las condiciones ambientales.

En este mismo sentido -y por la preocupación que genera la contaminación del aire-, el especialista Dan Westervelt señaló que la nube de humo podría intensificarse durante los próximos días, por lo que el monitoreo meteorológico será determinante antes del partido.

Actualmente, Canadá registra más de 850 incendios forestales activos, muchos de ellos fuera de control. El humo ya provocó alertas sanitarias en distintos estados del norte de Estados Unidos e incluso obligó a suspender actividades al aire libre en algunas ciudades.

Humo en Nueva York Foto: Reuters

Qué contiene el humo de los incendios forestales y por qué preocupa a los especialistas

Los expertos explican que el humo generado por los incendios forestales suele ser más peligroso que la contaminación urbana habitual. Esto se debe a que, además de árboles y vegetación, el fuego puede consumir viviendas, vehículos, plásticos, metales y otros materiales sintéticos.

Como resultado, el aire transporta una mezcla de partículas muy finas, restos de tierra, materia biológica y compuestos químicos que pueden permanecer suspendidos durante largos períodos y recorrer cientos o incluso miles de kilómetros.

Diversos estudios científicos relacionan la exposición a este tipo de humo con un mayor riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, crisis de asma y otras enfermedades respiratorias. También se investiga su impacto sobre el sistema inmunológico y la recuperación de pacientes sometidos a cirugías.

En ese sentido, Kent Pinkerton, codirector del Centro para la Salud y el Medio Ambiente de la Universidad de California, Davis, aseguró que el humo de los incendios forestales genera una respuesta inflamatoria más intensa y produce un mayor daño en los tejidos que la contaminación atmosférica convencional.

Con la cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 en marcha, la evolución de la calidad del aire se convirtió en un tema de seguimiento permanente tanto para las autoridades sanitarias como para los organizadores del evento y los miles de fanáticos que llegarán a Nueva Jersey.

Nueva YorkMundial 2026Humo
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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