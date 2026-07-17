The Guardian reavivó el debate por Malvinas y pidió que Reino Unido vuelva a negociar con Argentina

La bandera con el lema "Las Malvinas son argentinas". Foto: Web.

La cuestión Malvinas volvió a instalarse en el debate internacional luego de que el diario británico The Guardian publicara una columna del periodista Simon Jenkins en la que planteó que el Reino Unido debería reabrir negociaciones con la Argentina por la soberanía de las islas. El texto, publicado el 16 de julio de 2026, sostuvo que las Falklands “no pueden permanecer británicas para siempre” y vinculó el reclamo argentino con un contexto más amplio de descolonización y revisión de los viejos territorios del antiguo Imperio Británico.

El disparador inmediato fue una imagen que recorrió el mundo: jugadores de la Selección Argentina mostrando una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026. El gesto reactivó la discusión diplomática y motivó una lectura política desde sectores de la prensa británica.

Qué dijo The Guardian sobre Malvinas y por qué generó impacto

En su columna, Jenkins sostuvo que ningún territorio heredado de la etapa imperial británica posee un “derecho eterno” a conservar su estatus actual. Además, remarcó que mantener la defensa de las islas implica para los contribuyentes británicos un costo superior a los 60 millones de libras anuales, un dato que utilizó para cuestionar la lógica estratégica de sostener militarmente un territorio remoto y disputado.

El periodista también comparó el caso Malvinas con otros enclaves históricos, como Gibraltar, cuya frontera con España fue objeto de recientes acuerdos entre Madrid y Londres. Para Jenkins, ese antecedente demuestra que las disputas territoriales de larga data pueden encaminarse mediante soluciones diplomáticas, incluso cuando arrastran décadas de tensiones políticas.

El antecedente clave: la ONU reconoció la disputa en 1965

La discusión por Malvinas no es nueva ni depende únicamente de un gesto deportivo. En 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a continuar negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: REUTERS/Adam Gray.

Ese documento es central para la posición argentina, ya que encuadra el caso dentro del proceso de descolonización y habla de tener en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, no el principio de autodeterminación como argumento único. La resolución fue aprobada en la sesión plenaria del 16 de diciembre de 1965 y sigue siendo una referencia diplomática ineludible para la Cancillería argentina.

Las negociaciones que existieron antes de la guerra de 1982

Uno de los puntos más relevantes del análisis de The Guardian es la mención a las conversaciones que existieron antes de la guerra de 1982. Durante las décadas de 1960 y 1970, Argentina y Reino Unido mantuvieron contactos diplomáticos en el marco de la Resolución 2065. En 1971, ambos países firmaron una declaración conjunta sobre comunicaciones y movimiento entre el territorio continental argentino y las islas, con medidas destinadas a facilitar viajes, servicios y vínculos prácticos.

Ese acuerdo contemplaba, entre otros puntos, mecanismos para que los habitantes de las islas pudieran viajar al continente argentino y acceder a servicios, al tiempo que buscaba mejorar las comunicaciones entre ambas partes. Para Jenkins, ese proceso mostraba que antes del conflicto bélico existía una vía diplomática posible, luego interrumpida por la guerra.

La guerra que congeló el diálogo durante más de cuatro décadas

La Guerra de Malvinas de 1982 marcó un punto de quiebre. El conflicto armado dejó una herida profunda en la sociedad argentina y consolidó, del lado británico, una postura política mucho más dura respecto de cualquier conversación sobre soberanía. Según el análisis de Jenkins, el triunfo militar reforzó la imagen del gobierno de Margaret Thatcher y convirtió a las islas en un símbolo político interno para el Reino Unido.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo La Nación

Desde entonces, Londres sostiene que no habrá negociaciones sin consentimiento de los isleños. En 2013, las autoridades locales realizaron un referéndum en el que el 99,8% de los votantes se expresó a favor de mantener el estatus de Territorio Británico de Ultramar, con una participación superior al 90%.

Por qué el reclamo argentino sigue vigente

Para la Argentina, el referéndum de 2013 no modifica el núcleo de la disputa, ya que Naciones Unidas continúa considerando a Malvinas como un caso pendiente de descolonización y no como una cuestión resuelta por autodeterminación. La posición argentina se apoya en la continuidad histórica del reclamo, la integridad territorial y el llamado permanente de la ONU a retomar el diálogo bilateral.

El planteo de The Guardian resulta significativo porque proviene de un medio británico de alto impacto internacional y porque reintroduce una pregunta incómoda para Londres: ¿puede una potencia europea mantener indefinidamente un enclave colonial a miles de kilómetros de su territorio? Esa es la idea que atraviesa la columna de Jenkins y que volvió a poner a Malvinas en el centro de la conversación global.

Malvinas, una causa que vuelve cada vez que el mundo mira a la Argentina

La imagen de la Selección Argentina con la bandera no fue un hecho aislado. Funcionó como catalizador de una causa que permanece viva en la memoria colectiva del país y que, cada tanto, vuelve a cruzar deporte, historia, diplomacia y política internacional. En esta ocasión, lo novedoso no fue solamente el reclamo argentino, sino que una voz británica haya pedido mirar el tema desde otra perspectiva.

Islas Malvinas Foto: Reuters

A más de cuatro décadas de la guerra y más de seis décadas de la Resolución 2065, la cuestión Malvinas sigue abierta. La columna de The Guardian no cambia por sí sola la política exterior británica, pero sí aporta una señal potente: incluso dentro del Reino Unido existen voces que consideran inevitable, tarde o temprano, volver a hablar de soberanía.

Malvinas sigue siendo una causa histórica, diplomática y emocional para la Argentina. Y ahora, una vez más, también vuelve a ser una pregunta incómoda para Londres.