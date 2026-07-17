Javier Milei participa del acto por los 32 años del atentado a la AMIA: homenaje, memoria y reclamo de justicia

Milei en el acto en repudio por el atentado a la AMIA. Foto: NA

La ciudad de Buenos Aires volverá a convertirse en escenario de uno de los actos más significativos de la historia reciente argentina. Este viernes se realizará la conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un ataque que dejó 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Según lo previsto por los organizadores, Javier Milei asistirá al acto central frente a la sede de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, acompañado por integrantes de su gabinete y referentes del oficialismo. La actividad comenzará durante la mañana y contará con la participación de autoridades de la comunidad judía, familiares de las víctimas y representantes de distintos sectores políticos y sociales.

Desde su llegada a la Presidencia, Milei ha mantenido una presencia constante en los actos recordatorios vinculados al atentado, reafirmando su postura de respaldo a los reclamos históricos de justicia.

Un aniversario marcado por la memoria y el pedido de justicia

La convocatoria de este año tendrá como eje el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, una consigna que busca reforzar el compromiso social con el recuerdo de las víctimas y la búsqueda de respuestas judiciales.

Acto en repudio por el atentado a la AMIA. Foto: NA

La ceremonia incluirá el tradicional sonido de la sirena que recuerda el momento exacto en que se produjo la explosión en 1994. Luego se desarrollarán discursos y diferentes expresiones conmemorativas orientadas a mantener vigente el reclamo de justicia.

A más de tres décadas del atentado, la causa continúa siendo una de las heridas abiertas más profundas de la historia argentina. La falta de condenas definitivas sigue generando fuertes cuestionamientos y renovados pedidos para avanzar en el esclarecimiento total de los hechos.

El atentado que cambió la historia argentina

El ataque contra la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando una explosión destruyó gran parte del edificio ubicado en la calle Pasteur. La magnitud de la tragedia convirtió al atentado en el peor ataque terrorista registrado en territorio argentino.

La reconstrucción de la sede se transformó con los años en un símbolo de resiliencia para la comunidad judía y para toda la sociedad argentina. Sin embargo, el paso del tiempo no logró apagar la demanda de verdad y castigo para los responsables.

Cada aniversario representa una nueva oportunidad para recordar a las víctimas, acompañar a sus familiares y exigir avances concretos en una investigación que continúa siendo objeto de interés nacional e internacional.

La postura del Gobierno frente al terrorismo

En los últimos meses, la administración de Milei profundizó su posición respecto de las investigaciones vinculadas a los atentados contra objetivos judíos en Argentina. Entre las medidas adoptadas se destacó la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al listado argentino de organizaciones vinculadas al terrorismo.

Atentado a la AMIA

La decisión fue presentada por el Gobierno como parte de una estrategia destinada a fortalecer la cooperación internacional y respaldar las causas judiciales relacionadas con los ataques ocurridos en las décadas de 1990.

Asimismo, las autoridades remarcaron la importancia de mantener una política activa contra el terrorismo y el crimen organizado, en línea con los compromisos asumidos por el país en distintos ámbitos internacionales.

Una fecha que sigue movilizando a la Argentina

El aniversario de la AMIA trasciende las diferencias políticas y se mantiene como una de las fechas más sensibles del calendario nacional. Año tras año, miles de personas participan de las actividades recordatorias para rendir homenaje a quienes perdieron la vida y acompañar a sus seres queridos.

La presencia de Javier Milei en la ceremonia volverá a colocar el foco público sobre una causa que continúa reclamando respuestas. Mientras la memoria de las víctimas permanece intacta, el desafío sigue siendo el mismo: alcanzar justicia y evitar que una tragedia de semejante magnitud vuelva a repetirse en la Argentina.