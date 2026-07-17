La historia secreta que cambió para siempre a Messi: cómo Argentina evitó que jugara para España

Debut de Leo Messi en la Selección Argentina Foto: AFA

Lionel Messi pudo haber escrito su carrera internacional con otra camiseta. Antes de convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina, antes de levantar la Copa América y antes de quedar inmortalizado como el gran símbolo de la Albiceleste, hubo un momento en el que España soñó con convencerlo. No era una fantasía: el rosarino crecía en La Masía, deslumbraba en Barcelona y todavía no era una figura reconocida por todos en Argentina.

El Messi desconocido que ya asombraba en Barcelona

Cuando Messi llegó a Barcelona siendo apenas un adolescente, su talento empezó a llamar la atención puertas adentro del club. En España lo veían de cerca, lo tenían todos los días, y quienes compartían entrenamientos con él sabían que no se trataba de un chico más. Técnicos y compañeros de aquella generación comenzaron a advertir que había algo distinto en ese futbolista pequeño, zurdo, veloz y casi imposible de detener.

Messi, esperando la oportunidad para hacer su debut oficial en Barcelona Foto: Barcelona FC

El problema para Argentina era claro: Messi estaba lejos de Rosario, brillaba en Europa y todavía no había sido blindado por la AFA. En ese contexto, la Federación Española empezó a mirar la situación con interés. La posibilidad de que jugara para La Roja tenía lógica deportiva, ya que se estaba formando en el fútbol español y compartía camada con futbolistas como Cesc Fàbregas y Gerard Piqué.

España lo quiso, pero Messi tenía una decisión tomada

El detrás de escena muestra que España no se quedó de brazos cruzados. Según reconstrucciones posteriores, hubo intentos y conversaciones para medir si Messi podía ser convencido de vestir la camiseta española. Ginés Meléndez, vinculado a las juveniles de España, reconoció que buscó acercamientos para sumarlo, aunque el propio Messi siempre dejó clara su postura: quería jugar para Argentina.

Años después, el propio Messi volvió sobre esa historia y explicó que, aunque la chance existió, su sentimiento nunca estuvo dividido. Su frase resume toda la trama: “Mi corazón siempre estuvo con Argentina”. Esa declaración terminó de ordenar una historia que durante años alimentó preguntas, especulaciones y el famoso “qué hubiera pasado si…”.

El VHS que encendió la alarma en la AFA

La parte más cinematográfica de esta historia aparece con una cinta de video. En tiempos en los que Messi todavía no era el fenómeno global que sería después, un material con sus jugadas llegó a manos argentinas para mostrar lo que estaba haciendo en Barcelona. Ese VHS fue clave para que dirigentes y cuerpos técnicos entendieran que no podían perder tiempo.

Debut de Messi en Barcelona Foto: Barcelona FC

La AFA reaccionó con urgencia. La preocupación no era menor: si España lograba incorporarlo primero y Messi empezaba a recorrer ese camino, Argentina podía perder al jugador que cambiaría su historia moderna. Según el relato de ESPN, se organizaron gestiones aceleradas, llamados, búsquedas familiares y hasta un partido preparado para que el juvenil quedara vinculado a la Selección Argentina.

La llamada que cambió el destino de la Selección Argentina

Uno de los detalles más increíbles del detrás de escena fue la búsqueda del contacto de la familia Messi. Desde la estructura de la Selección Argentina intentaron ubicar a los Messi en Rosario hasta dar con familiares que permitieran llegar a Jorge Messi, el padre de Leo. Cuando finalmente lograron comunicarse, la respuesta familiar dejó en claro que la espera venía de antes: Messi quería jugar para Argentina.

Debut de Leo Messi en la Selección Argentina Foto: AFA

Ese llamado fue mucho más que una gestión administrativa. Fue el inicio de una historia que terminaría con Messi debutando en las juveniles argentinas y, más tarde, transformándose en el futbolista más determinante de la Selección en el siglo XXI. Argentina no solo ganó a un jugador: ganó una identidad, una bandera y un relato eterno.

El partido armado para que Messi no se escapara

La AFA entendió que debía actuar rápido. De acuerdo con la reconstrucción de ESPN, se organizó un encuentro juvenil ante Paraguay en 2004 con la intención de asegurar la presencia de Messi en una competencia reconocida. Aquella noche, el rosarino ingresó, mostró destellos de su talento y empezó formalmente una relación con la camiseta argentina que cambiaría el destino del fútbol nacional.

Ese movimiento fue decisivo. España todavía podía imaginarlo con su camiseta, pero Argentina ya había dado el paso que necesitaba. El chico que muchos en su país aún no conocían empezaba a transformarse en el proyecto más importante de la Selección.

El final perfecto: de la duda al título mundial

Durante años, algunos se preguntaron si Messi habría ganado más rápido con España, especialmente cuando La Roja dominó el fútbol mundial entre 2008 y 2012. Pero esa pregunta perdió fuerza con el tiempo. Messi eligió el camino más emocional, el más difícil y el más propio: vestir la camiseta del país donde nació.

La historia tuvo su cierre soñado en Qatar 2022, cuando Messi levantó la Copa del Mundo con Argentina y convirtió aquella decisión adolescente en una de las páginas más grandes del deporte. Lo que pudo ser una anécdota de mercado juvenil terminó siendo una epopeya nacional.

Messi no rechazó a España por cálculo. Eligió a Argentina por pertenencia. Y en ese gesto, silencioso al principio y gigante con el paso de los años, quedó escrita una verdad que ningún archivo puede discutir: la historia más importante de Messi con una Selección solo podía ser celeste y blanca.