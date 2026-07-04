De Selena Gomez a Dakota Johnson: todas las celebridades invitadas al casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden

Travis Kelce y Taylor Swift se casaron en el Madison Square Garden. Foto: Infobae

Luego de casi dos años y medio de relación, Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto del 2025 y finalmente este viernes 3 julio la pareja dio el “sí” de manera legal en una ceremonia plagada de hermetismo absoluto, controles de seguridad extremos y un estricto protocolo de vestimenta que le solicitó a los invitados prendas black tie.

La fiesta comenzó a las 19.30h (hora Argentina) en el reconocido Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Se eligió ese estadio debido a la cantidad de asistentes.

Los novios invitaron a más 1.000 personas a su ceremonia de casamiento. Por supuesto, la gran mayoría de los asistentes son celebridades de Hollywood como Selena Gomez, una de las mejores amigas de la cantante y, además, dama de honor.

Dakota Johnson, Selena Gómez y Zoë Kravitz. Foto: X

También dijeron presente las actrices Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Cara Delevingne, Julianne Moore, Jessica Chastain.

En tanto, a su vez, fueron invitados al casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce, los actores Ethan Hawke, Jason Sudeikis, Hugh Grant y Bradley Cooper.

En cuanto a músicos, la lista se completó con la presencia de Ed Sheeran, Benson Boone, Gwen Stefani, Beyoncé, Jay-Z, Camila Cabello y Ellie Goulding.

Ethan Hawke y Bradley Cooper. Foto: X

Acuerdo de confidencialidad y un operativo de seguridad estricto por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

No caben dudas que es la cantante del momento con millones de fans alrededor del mundo y los swifties no iban perderse de ninguna manera el momento más importante de la vida de su ídola. Por eso, a pesar de las severas alertas por tormenta que se dieron en Nueva York, los fanáticos se hicieron presentes en la puerta del mítico estadio, que los sorprendió con un cartel luminoso en color rosa que decía “Just Married (recién casados)”. El objetivo de los jóvenes, por supuesto, era alcanzar a ver algún detalle de la boda más popular del último tiempo.

Taylor y Travis, primero, se casaron en un evento íntimo y privado para luego asistir a la fiesta multitudinaria en el Madison Square Garden, cuyos invitados, además, se tuvieron que comprometer a firmar un acuerdo de confidencialidad para no difundir información de la ceremonia.

El cartel que apareció en el Madison Square Garden. Foto: X

Además, desde el día jueves, se empezó a organizar un operativo digno de la visita de un Jefe de Estado al país que cuenta con camionetas todoterreno blindadas, barreras de hormigón similares a las que se utilizan en las finales de la NBA y corte de tránsito en los alrededores, según informó el Departamento de Policía de Nueva York.