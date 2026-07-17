Grave accidente en la Ruta 7: un micro cayó en un puente de Carmen de Areco y hay varios heridos

Accidente en ruta 7 Foto: Captura

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad de Carmen de Areco, donde un micro de larga distancia cayó desde un puente con pasajeros a bordo.

El ómnibus, perteneciente a la empresa TAC, se dirigía hacia Buenos Aires con unas 20 personas a bordo cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y terminó precipitándose desde una altura de aproximadamente seis metros.

Accidente en ruta 7.Fuente: X

Mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar, uno de los pasajeros informó a TN que una fuerte ráfaga de viento provocó el accidente y que uno de los choferes había saltado del vehículo justo antes del impacto.

Cómo fue el accidente del micro en la Ruta 7, en Carmen de Areco

El siniestro ocurrió sobre un puente ubicado a la altura del Arroyo La Guardia, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Según relató el pasajero a la misma cadena de noticias, el vehículo perdió el control por el temporal. “Estábamos subiendo el puente en Carmen de Areco. Aparentemente, una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que está siendo atendida y ya rescataron a una persona atrapada”, contó.

Accidente en ruta 7 Foto: Captura

El vehículo había partido desde la ciudad cordobesa de Laboulaye, con pasajeros también provenientes de San Luis, y tenía como destino final la localidad bonaerense de Moreno.

Buscan a uno de los choferes y hay varios pasajeros heridos

Tras el accidente, bomberos, personal médico y efectivos de emergencias desplegaron un amplio operativo para asistir a los ocupantes del micro. Entre los heridos se encuentra un bebé, que fue atendido en el lugar y luego trasladado al hospital de Carmen de Areco junto con otros pasajeros que sufrieron distintas lesiones.

Accidente en ruta 7 Foto: Captura

“Había una persona atrapada y, aparentemente, uno de los choferes intentó abrir la puerta lateral para saltar. Ahora no lo encuentran. Fueron segundos de caos”, relató el pasajero.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del accidente y confirmar las circunstancias en las que ocurrió el vuelco. También continúa la búsqueda del conductor mencionado por los pasajeros, mientras avanza el operativo de rescate y asistencia en la zona.

Choque fatal en la Ruta 2: una nena de 10 años perdió la vida y su mamá está internada en La Plata

na nena de diez años murió durante un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 2, en jurisdicción de El Peligro, partido de La Plata, según confirmaron las autoridades.

La víctima fatal fue identificada con las iniciales L.V., quien viajaba como acompañante en un Renault Logan conducido por su madre, María Gabriela Spampinato, de 47 años. De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por la policía y los servicios de emergencia, el auto circulaba por la Ruta 2 en sentido hacia Mar del Plata, cuando, por causas que son materia de investigación, chocó contra una Ford Ranger conducida por Daniel Reyes Benítez, un hombre de 29 años, que intentaba cruzar la ruta.

Choque y muerte en La Plata Foto: X @Hechosanderecho

La escena fue preservada para la realización de pericias, con el objetivo de determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del hecho. La investigación quedó a cargo de la UFI Número 12 del Departamento Judicial La Plata dirigida por Fernando Padovan.