Messi y San Martín: los argentinos que crecieron en España, pero nunca dejaron de elegir la Patria

Messi y San Martín Foto: redes

Mientras la Selección Argentina se prepara para jugar este domingo la final del Mundial ante España, una historia profunda vuelve a unir fútbol, identidad y memoria nacional. No se trata solo de Lionel Messi enfrentando al país que lo formó como futbolista profesional. Se trata de algo mucho más grande: la historia de dos argentinos que crecieron en España, fueron moldeados por esa tierra, pero nunca dejaron de mirar hacia su Patria.

La final entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio de 2026, en el New York New Jersey Stadium, con horario de inicio a las 16:00 de Buenos Aires, según la información oficial publicada por FIFA. El cruce tiene una carga simbólica enorme: España fue clave en la vida de Messi, como también lo fue en la de José de San Martín, aunque en épocas, contextos y batallas completamente diferentes.

Messi y San Martín, dos argentinos marcados por España

Lionel Andrés Messi nació en Rosario el 24 de junio de 1987 y, siendo apenas un adolescente, cruzó el Atlántico para instalarse en Barcelona. El club catalán apostó por él cuando tenía 13 años, lo incorporó a La Masía y acompañó su tratamiento médico por un déficit de crecimiento. Allí se hizo leyenda: ganó títulos, rompió récords y se transformó en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Pero hubo algo que nunca cambió: Messi jamás dejó de ser argentino. Pudo haber elegido otro camino, pudo haber quedado asociado deportivamente a España por formación, residencia y trayectoria, pero eligió vestir la camiseta celeste y blanca. Su carrera con la Selección tuvo dolor, críticas, finales perdidas y también gloria: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024.

José de San Martín, por su parte, nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778, cuando ese territorio formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. De niño viajó a España, donde recibió educación militar y sirvió durante años en el ejército español. Allí aprendió estrategia, disciplina y conducción. Sin embargo, cuando la historia americana lo llamó, volvió al Río de la Plata en 1812 para ponerse al servicio de la independencia.

El país que los formó y la Patria que eligieron

La comparación no busca igualar una guerra de independencia con un partido de fútbol. San Martín liberó pueblos; Messi emociona a multitudes desde una cancha. Pero ambos comparten un punto clave: fueron argentinos que encontraron en España una etapa decisiva de formación, aunque su destino final estuvo siempre ligado a la Argentina.

San Martín llegó a ser un militar profesional dentro del sistema español, combatió en Europa y se destacó en campañas como la batalla de Bailén, según registros biográficos. Sin embargo, decidió dejar esa carrera para sumarse a la causa americana. Su regreso no fue un gesto menor: implicaba abandonar una estructura conocida para abrazar una revolución incierta.

Messi también vivió una tensión parecida, aunque en el terreno deportivo y emocional. Durante años fue visto por algunos sectores como “más catalán que argentino”, simplemente porque había crecido futbolísticamente en Barcelona. Sin embargo, cada vez que la Selección lo necesitó, estuvo. Nunca renunció a la camiseta argentina, incluso cuando esa camiseta le pesó más que cualquier rival.

De los Andes al Mundial: dos formas de llevar la bandera

San Martín entendió que la independencia argentina dependía de una estrategia continental. Organizó el Ejército de los Andes, cruzó la cordillera en 1817 y fue clave en la liberación de Chile y Perú. Su visión iba mucho más allá de una batalla: comprendía que la libertad de un país estaba conectada con el destino de toda América del Sur.

Messi, con otra herramienta y en otro siglo, también llevó la bandera argentina por el mundo. En Barcelona fue ídolo global, pero con la Selección construyó una relación más sufrida, más humana y finalmente más poderosa. Su consagración en Qatar 2022 cerró una herida histórica para millones de argentinos y lo colocó definitivamente en el altar popular junto a Diego Maradona.

Por eso, la final del domingo ante España tiene una narrativa perfecta para la historia argentina contemporánea: Messi enfrentará al país que lo vio crecer como futbolista, defendiendo al país que nunca dejó de representar.

Argentina vs España: una final con memoria, identidad y destino

España llega a esta final como campeona europea y con una estructura futbolística reconocida por su control de pelota y solidez defensiva. Argentina, vigente campeona del mundo y de América, llega impulsada por la jerarquía de Messi y por una generación que ya sabe competir en partidos límite.

Pero debajo del análisis táctico hay una historia más profunda. Messi y San Martín representan una idea de patria que no depende únicamente del lugar donde uno se forma, sino del lugar al que decide volver simbólicamente cuando llega la hora de elegir.

San Martín aprendió en España, pero volvió para pelear por América. Messi se hizo gigante en España, pero eligió sufrir, insistir y ganar con Argentina. Dos vidas separadas por más de dos siglos, unidas por una misma certeza: la identidad no siempre se explica por el camino recorrido, sino por la bandera que uno decide defender cuando la historia lo pone a prueba.