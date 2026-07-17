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Franco Colapinto terminó 15° en la FP1 del Gran Premio de Bélgica: ¿cómo continúa el cronograma del fin de semana en la Fórmula 1?

El piloto argentino dio inicio a la décima fecha de la temporada 2026. El objetivo del fin de semana: volver a puntuar como en Silverstone.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica. Foto: EFE
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Franco Colapinto disputa este fin de semana el Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad comenzó este viernes, con las primeras dos prácticas libres en el circuito de Spa-Francorchamps, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 7,004 kilómetros.

La primera sesión de entrenamientos dejó al piloto argentino en la 15° posición, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó 17° en el inicio de la actividad.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los dos pilotos de la escudería Alpine F1 Team. Foto: X @AlpineF1Team

Luego será la segunda tanda, que iniciará a las 12 del mediodía y que también se extenderá durante una hora.

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El sábado los fanáticos de la Fórmula 1 tendrán que madrugar, ya que la práctica libre 3 comenzará a las 7:30 de la mañana. Allí los pilotos tendrán sus últimas oportunidades para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será a las 11 de la mañana.

Finalmente, la carrera del GP de Bélgica de Fórmula 1 será el domingo a las 10 de la mañana, el mismo día que se disputará la final del Mundial de fútbol que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México y que tendrá como protagonistas a Argentina y España.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

En la última fecha del campeonato, que se disputó en el mítico circuito de Silverstone en Gran Bretaña, Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones en la categoría para remontar 10 posiciones y finalizar en el noveno puesto y así sumar dos puntos.

La pelea por el campeonato

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien tiene 179 puntos y quiere convertirse en el campeón más joven de la categoría.

Andrea Kimi Antonelli, piloto de la escudería Mercedes de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Sin embargo, no debe descuidarse ya que en las últimas fechas perdió varios puntos por problemas en su Mercedes y esto permitió que se le acercara su compañero de equipo, el británico George Russell, que lo escolta a solo 25 puntos de distancia.

En la tercera colocación, con 147 unidades, está el también británico Lewis Hamilton, que a los 41 años se ilusiona con pelear por su octavo título del mundo.

Los horarios del GP de Bélgica

Viernes 17/7:

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 18/7:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 19/7:

Carrera a las 10

Gran Premio de BélgicaFranco ColapintoFórmula 1
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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