El Gobierno analiza decretar feriado después de la final del Mundial

Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada. Foto: NA

A la espera de la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina definirá el título ante España, en el Gobierno de Javier Milei analizan la posibilidad de decretar feriado o en su defecto, asueto, para luego del encuentro decisivo.

El antecedente inmediato es la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando Alberto Fernández decretó feriado nacional dos días después de la final, en coincidencia con la llegada del plantel al país.

Micro con los jugadores de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

El Decreto 842/2022 declaró feriado nacional para que el país pueda festejar en las calles con los jugadores la conquista de la tercera estrella e instruyó a los organismos a sostener servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que debieron prestar servicios hasta las 12.

Fuentes cercanas a Balcarce 50 aseguran que la medida dependerá de la fecha de regreso, del lugar de arribo y del esquema de celebración que acepten los jugadores.

NOTICIAS ARGENTINAS Festejos en el Obelisco tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026. Foto: NA

El Gobierno tampoco confirmó si avanzará con la figura de feriado nacional o un asueto administrativo. Si se deciden por la primera opción, alcanza de manera más amplia a la actividad pública y privada, mientras que el asueto puede limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos.

Operativo de Seguridad

El Gobierno ya trabaja con la Ciudad de Buenos Aires en la coordinación del operativo de seguridad para el recibimiento de la Selección argentina.

Más allá del resultado ante España del próximo domingo, se espera un multitudinario recibimiento para un equipo que se metió de lleno en el corazón del pueblo argentino.

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En tanto, aún no se contactaron con la provincia de Buenos Aires. En la administración bonaerense remarcan que pondrán “todo a disposición”, como lo hicieron durante el recibimiento de la Selección campeona del Mundial de Qatar 2022.

Sin confirmación oficial desde AFA, se cree que los jugadores no pasarán por la Casa Rosada, al igual que sucedió en diciembre de 2022.