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Paraguay apuesta a la industrialización con una mega inversión de US$ 1.500 millones en su primera planta de celulosa

El proyecto forma parte de un polo de desarrollo industrial que busca integrar la producción forestal local con la elaboración de celulosa, un biopolímero orgánico natural utilizado como materia prima en múltiples industrias.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Paraguay dio un paso clave en su proceso de industrialización con el inicio de las obras de su primera planta de celulosa.
Paraguay dio un paso clave en su proceso de industrialización con el inicio de las obras de su primera planta de celulosa. Foto: paracel.com.py
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Paraguay dio un paso clave en su proceso de industrialización con el inicio de las obras de una nueva planta de celulosa que promete convertirse en uno de los proyectos productivos más importantes de la historia del país. Impulsada por la empresa Paracel, la iniciativa demandará una inversión cercana a los US$ 1.500 millones y prevé la generación de más de 2.000 empleos directos e indirectos en el departamento de Concepción.

Las tareas iniciales comenzaron en el distrito de Paso Horqueta, donde se construirá la infraestructura necesaria para el futuro complejo industrial. El plan incluye una terminal portuaria, líneas de transmisión eléctrica, caminos de acceso y otras obras logísticas que permitirán el funcionamiento de la planta y la salida de la producción hacia los mercados internacionales.

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Inversión millonaria para la primera planta de celulosa de Paraguay

El emprendimiento marcará un hito para la economía paraguaya al convertirse en la primera fábrica de celulosa del país. El proyecto forma parte de un polo de desarrollo industrial que busca integrar la producción forestal local con la elaboración de celulosa, un biopolímero orgánico natural utilizado como materia prima en múltiples industrias.

El emprendimiento marcará un hito para la economía paraguaya al convertirse en la primera fábrica de celulosa. Foto: Argentina Forestal

Según informó Paracel, la planta utilizará madera de eucalipto cultivada en Paraguay, fortaleciendo una cadena de valor que hasta ahora estaba enfocada principalmente en la exportación de materia prima. La compañía apunta a transformar esos recursos dentro del territorio nacional, generando mayor valor agregado y nuevas oportunidades de desarrollo para la economía local.

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Blas Zapag, presidente de Paracel, destacó que la inversión representa un impulso sin precedentes para la industria paraguaya. Por su parte, el CEO de la empresa, Flavio Deganutti, explicó que las obras actuales permitirán avanzar hacia la construcción de la primera fábrica de celulosa del país.

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Infraestructura estratégica para impulsar exportaciones y empleo

La magnitud del proyecto lo ubica entre las mayores inversiones privadas realizadas en la historia de Paraguay. La primera etapa contempla obras complementarias indispensables para garantizar el funcionamiento del complejo industrial, incluyendo accesos terrestres, conexión al sistema eléctrico y una terminal portuaria destinada a facilitar las exportaciones.

La empresa Paracel estima la creación de más de 2.000 puestos de trabajo vinculados al proyecto. Foto: paracel.com.py

Además del impacto económico directo, la iniciativa tendrá un fuerte efecto sobre el empleo y el desarrollo regional. La empresa estima la creación de más de 2.000 puestos de trabajo vinculados al proyecto, tanto durante la etapa de construcción como en la operación futura de la planta.

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La infraestructura también busca fortalecer la competitividad logística del sector forestal paraguayo, permitiendo una conexión más eficiente con los mercados internacionales y potenciando la actividad económica en el norte del país.

Santiago Peña destaca el valor agregado y la transformación productiva

El inicio de las obras contó con la participación del presidente paraguayo, Santiago Peña, quien remarcó la importancia estratégica del emprendimiento para el futuro: “Durante mucho tiempo, Paraguay exportó materia prima y dejó el valor agregado afuera. Eso está cambiando. Del árbol al producto terminado, en suelo paraguayo. Eso es el país en la práctica. Paracel va a ser uno de los grandes capítulos de la historia industrial del Paraguay”.

Santiago Peña destacó la importancia estratégica de la primera planta de celulosa en Paraguay. Foto: Argentina Forestal

De acuerdo con el cronograma previsto, el ensamblaje principal de la planta comenzará en 2027, mientras que la primera fase operativa entraría en funcionamiento durante 2028. A largo plazo, Paracel proyecta alcanzar una base forestal propia de 135.000 hectáreas para garantizar el abastecimiento continuo de materia prima.

La iniciativa también apunta a promover empleos técnicos calificados y contribuir a la descentralización económica, llevando inversiones de gran escala al interior del país. Si se cumplen los plazos establecidos, el proyecto podría convertirse en un punto de inflexión para la economía paraguaya, consolidando una industria de mayor valor agregado basada en el aprovechamiento sostenible de sus recursos forestales.

Planta químicaParaguaySudamérica
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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