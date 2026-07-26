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Atlético Tucumán vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Atlético Tucumán y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026.
Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Atlético Tucumán choca ante Independiente Riv. (M), en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Monumental Presidente José Fierro ya está lista para que el balón comience a moverse a las 15:00, y tú no te lo puedes perder.

Atlético TucumánIndependiente RivadaviaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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