Atlético Tucumán vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Atlético Tucumán choca ante Independiente Riv. (M), en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Monumental Presidente José Fierro ya está lista para que el balón comience a moverse a las 15:00, y tú no te lo puedes perder.
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Atlético Tucumán vs. Independiente Riv. (M):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Atlético Tucumán y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.