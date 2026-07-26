Atlético Tucumán vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Atlético Tucumán choca ante Independiente Riv. (M), en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Monumental Presidente José Fierro ya está lista para que el balón comience a moverse a las 15:00, y tú no te lo puedes perder.