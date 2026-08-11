Desesperada búsqueda de un argentino tras los terremotos en Colombia: “Necesitamos saber en qué condiciones se encuentra”

Carlos Luis Cáceres, el argentino desaparecido tras los terremotos en Colombia. Foto: Web.

Historias de vida siempre tienen lugar en este tipo de tragedias que se cobran la vida de cientos de personas, como el caso de Carla, que busca desesperadamente a su padre, un argentino de 69 años que vive en Colombia, luego de perder el contacto con él tras el terremoto de 7,4 grados que sacudió distintas zonas del país.

El hombre, identificado como Carlos Luis Cáceres, reside desde hace cinco años en Dosquebradas, departamento de Risaralda, una de las regiones afectadas por el sismo.

En diálogo con TN, Carla y su familia intentan obtener información sobre su paradero a través de autoridades, organismos de rescate, redes sociales y personas que se encuentren actualmente en la zona. El principal pedido es que alguien pueda acercarse hasta la vivienda del hombre para comprobar si se encuentra allí y conocer su estado.

Perdieron el contacto después del terremoto

Carla contó que la última comunicación con su padre fue el sábado mediante una videollamada. En ese momento, Carlos se encontraba en su casa de Dosquebradas. Desde entonces, la familia no logró volver a comunicarse con él ni con su pareja, que también reside en el domicilio.

“No tenemos ninguna comunicación, lamentablemente no tenemos noticias”, relató Carla durante la entrevista televisiva con TN.

Ante la falta de información, los familiares comenzaron a difundir sus datos en redes sociales y a revisar las publicaciones realizadas por bomberos, rescatistas y otros organismos que trabajan en las zonas afectadas por el terremoto.

La familia también se comunicó con la Cancillería Argentina mediante correos electrónicos y los canales de WhatsApp habilitados para recibir información sobre ciudadanos argentinos afectados por el sismo.

Además, Carla mantiene contacto con una persona vinculada a la Cruz Roja, con la intención de obtener algún dato que permita conocer qué ocurrió con su padre.

El pedido desesperado de la familia

La principal preocupación de Carla es que Carlos pueda encontrarse en su vivienda sin posibilidades de comunicarse. Una de las hipótesis que manejan es que el hombre se haya quedado sin batería o que su teléfono haya sufrido algún desperfecto durante el terremoto.

“Es una persona mayor que no recuerda los números telefónicos. Si no funciona su teléfono, no se va a poder contactar con nadie”, explicó.

Por ese motivo, la familia pidió especialmente la colaboración de personas que estén en Dosquebradas o puedan acercarse hasta la zona.

La destrucción producida por el terremoto en Colombia. Foto: REUTERS

“Tenemos la dirección, tenemos la casa, publicamos en varias oportunidades todo eso, y queremos que alguien se acerque a la zona tan solo para saber si él está bien y en qué condiciones se encuentra”, señaló Carla.

Carlos tenía previsto viajar a la Argentina

Antes del terremoto, Carlos tenía previsto viajar próximamente a la Argentina para visitar a su familia. Según explicó su hija, inicialmente se trataba de una visita, aunque también existía la posibilidad de que posteriormente regresara a vivir al país.

Mientras continúa la búsqueda, sus familiares intentan reconstruir sus últimos movimientos y reunir información que permita determinar dónde se encuentra.

“Vemos miles de opciones de lo que pudo haber pasado”, expresó Carla, quien mantiene el pedido de ayuda para encontrar a su padre y confirmar que se encuentre a salvo.