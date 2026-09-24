Quedó presentada: esta es la canción oficial que eligió la Iglesia para acompañar la llegada del Papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) presentó este jueves 24 de septiembre la canción oficial que acompañará la visita del Papa León XIV al país. La pieza se titula “Argentina con el Papa León” y fue compuesta por los hermanos Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini.

La obra fue elegida luego de un concurso nacional convocado por la Iglesia, destinado a compositores argentinos mayores de 18 años. Las propuestas debían ser originales e inéditas, estar escritas en castellano y tener una duración de entre dos y cuatro minutos.

La convocatoria no establecía un género musical determinado y permitía incorporar lenguas originarias de manera complementaria. Las inscripciones estuvieron abiertas entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre, mientras que las composiciones fueron evaluadas posteriormente por especialistas del ámbito musical y eclesial.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

El tema fue seleccionado entre obras enviadas desde distintas comunidades y regiones del país. Según informó el Episcopado, las composiciones fueron recibidas y evaluadas de manera anónima como parte del proceso de selección.

El lema elegido para la visita de León XIV

La canción está vinculada al lema oficial de la visita papal: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, presentado por la CEA el 21 de septiembre. El Episcopado explicó que la expresión busca transmitir una idea de acogida y misión, con la palabra “todos” como eje del mensaje. El lema fue presentado junto con la identidad visual que acompañará el viaje apostólico del pontífice.

La canción formará parte de las actividades de preparación para la llegada de León XIV y será difundida en las distintas celebraciones y encuentros vinculados con su visita.

Cuándo llegará el papa León XIV a la Argentina

El Papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. El itinerario oficial contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de su partida hacia Lima, Perú.

Durante su primera jornada, el pontífice visitará el Monumento al General San Martín, tendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de una actividad en el Palacio Libertad.

El lunes 9, en tanto, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, celebrará una misa en el Monumento a los Españoles y mantendrá encuentros con representantes de distintos sectores sociales y religiosos.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, mientras que el miércoles 11 se trasladará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá desde Ezeiza rumbo a Lima.

La misa en Luján y la expectativa por la llegada de millones de fieles

Uno de los momentos centrales del viaje será la misa de León XIV en Luján. El Santuario confirmó que la ciudad será una de las tres localidades argentinas incluidas oficialmente en el recorrido papal.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

El intendente de Luján, Leonardo Boto, anticipó que la ciudad prevé recibir entre 1,5 y 2 millones de personas para la celebración del 11 de noviembre. La magnitud esperada del evento ya generó preparativos especiales en materia de alojamiento, seguridad, transporte y servicios.

Además, la organización de la visita comenzó a movilizar a miles de voluntarios. El Santuario de Luján informó que 5.000 personas se habían inscripto durante las primeras 24 horas de la convocatoria, mientras que las autoridades continúan trabajando en el operativo previsto para el arribo del pontífice.

De esta manera, la canción “Argentina con el Papa León” se suma a los preparativos para una visita que tendrá como uno de sus principales escenarios a Luján y que concentrará la atención de millones de fieles en noviembre.