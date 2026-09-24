comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Quedó presentada: esta es la canción oficial que eligió la Iglesia para acompañar la llegada del Papa León XIV a la Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina eligió “Argentina con el Papa León”, compuesta por los hermanos Gabriel Alejandro y Agustín Moyano Angelini, como la canción oficial que acompañará la llegada del pontífice al país. La visita será entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) presentó este jueves 24 de septiembre la canción oficial que acompañará la visita del Papa León XIV al país. La pieza se titula “Argentina con el Papa León” y fue compuesta por los hermanos Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini.

La obra fue elegida luego de un concurso nacional convocado por la Iglesia, destinado a compositores argentinos mayores de 18 años. Las propuestas debían ser originales e inéditas, estar escritas en castellano y tener una duración de entre dos y cuatro minutos.

La convocatoria no establecía un género musical determinado y permitía incorporar lenguas originarias de manera complementaria. Las inscripciones estuvieron abiertas entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre, mientras que las composiciones fueron evaluadas posteriormente por especialistas del ámbito musical y eclesial.

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

El tema fue seleccionado entre obras enviadas desde distintas comunidades y regiones del país. Según informó el Episcopado, las composiciones fueron recibidas y evaluadas de manera anónima como parte del proceso de selección.

Contenido Recomendado

Feriados por la visita del Papa León XIV:qué pasará el martes 10 y miércoles 11 de noviembre y dónde no se trabajaría

Feriados por la visita del Papa León XIV: qué pasará el martes 10 y miércoles 11 de noviembre y dónde no se trabajaría

Oficial y confirmado:el lunes 9 de noviembre será feriado por la visita del papa León XIV

Oficial y confirmado: el lunes 9 de noviembre será feriado por la visita del papa León XIV

El lema elegido para la visita de León XIV

La canción está vinculada al lema oficial de la visita papal: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, presentado por la CEA el 21 de septiembre. El Episcopado explicó que la expresión busca transmitir una idea de acogida y misión, con la palabra “todos” como eje del mensaje. El lema fue presentado junto con la identidad visual que acompañará el viaje apostólico del pontífice.

La canción formará parte de las actividades de preparación para la llegada de León XIV y será difundida en las distintas celebraciones y encuentros vinculados con su visita.

Cuándo llegará el papa León XIV a la Argentina

El Papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. El itinerario oficial contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de su partida hacia Lima, Perú.

Durante su primera jornada, el pontífice visitará el Monumento al General San Martín, tendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de una actividad en el Palacio Libertad.

El lunes 9, en tanto, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, celebrará una misa en el Monumento a los Españoles y mantendrá encuentros con representantes de distintos sectores sociales y religiosos.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, mientras que el miércoles 11 se trasladará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá desde Ezeiza rumbo a Lima.

La misa en Luján y la expectativa por la llegada de millones de fieles

Uno de los momentos centrales del viaje será la misa de León XIV en Luján. El Santuario confirmó que la ciudad será una de las tres localidades argentinas incluidas oficialmente en el recorrido papal.

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

El intendente de Luján, Leonardo Boto, anticipó que la ciudad prevé recibir entre 1,5 y 2 millones de personas para la celebración del 11 de noviembre. La magnitud esperada del evento ya generó preparativos especiales en materia de alojamiento, seguridad, transporte y servicios.

Además, la organización de la visita comenzó a movilizar a miles de voluntarios. El Santuario de Luján informó que 5.000 personas se habían inscripto durante las primeras 24 horas de la convocatoria, mientras que las autoridades continúan trabajando en el operativo previsto para el arribo del pontífice.

De esta manera, la canción “Argentina con el Papa León” se suma a los preparativos para una visita que tendrá como uno de sus principales escenarios a Luján y que concentrará la atención de millones de fieles en noviembre.

Papa León XIVArgentinaCanciónIglesia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Una línea de tren tendrá servicio limitado este domingo por obras:qué ramal estará afectado y hasta dónde llegará

    Una línea de tren tendrá servicio limitado este domingo por obras: qué ramal estará afectado y hasta dónde llegará

  2. Día de la Madre 2026:cuándo se celebra en la Argentina y por qué la fecha tiene una historia particular

    Día de la Madre 2026: cuándo se celebra en la Argentina y por qué la fecha tiene una historia particular

  3. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 24 de septiembre de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 24 de septiembre de 2026

  4. PAMI:ya no está vigente el programa que entregaba sin cargo accesorios de movilidad para jubilados

    PAMI: ya no está vigente el programa que entregaba sin cargo accesorios de movilidad para jubilados

  5. El Orfeo de Córdoba, sede de final del "Soñando por Cantar"

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Por qué Milei y Trump no se reunieron en Estados Unidos:la explicación del embajador Oxenford

Por qué Milei y Trump no se reunieron en Estados Unidos: la explicación del embajador Oxenford

El embajador argentino en EEUU anticipó una “explosión de exportaciones” y explicó cuál es “el problema de Noruega” que podría tener el país

Una encuesta ubicó a Osvaldo Jaldo en el podio de gobernadores y a Rossana Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu y disertará en el Club Económico antes de regresar a Buenos Aires

Economía

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio:quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

Crisis autopartista:dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

Internacionales

Cumbre Trump-Xi:inteligencia artificial, guerra comercial y Taiwán, los temas clave del encuentro

Cumbre Trump-Xi: inteligencia artificial, guerra comercial y Taiwán, los temas clave del encuentro

Rusia planea lanzar drones desde barcos mercantes para atacar Europa, según inteligencia de EEUU

Estados Unidos construirá dos bases militares en Groenlandia tras el nuevo acuerdo de seguridad con Dinamarca

Delcy Rodríguez en la ONU:resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela