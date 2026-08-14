Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año: tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

Clínica de Orquídeas gratuita: cómo recibir asesoramiento de expertos para cuidar tus plantas. Foto: Unsplash.

Durante el fin de semana largo, Buenos Aires tendrá una propuesta que combina naturaleza, cultura japonesa y gastronomía en un mismo lugar. Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, Casa Tsuji abrirá sus puertas en Palermo para recibir una nueva edición de su Feria de Orquídeas, con ejemplares de colección, venta directa de cultivadores, asesoramiento especializado y entrada gratuita.

La propuesta se desarrollará en un particular PH del barrio que funciona como casa de té y cafetería de especialidad japonesa. Además de recorrer la exhibición floral, los visitantes podrán disfrutar de diferentes opciones de la pastelería oriental y platos inspirados en recetas tradicionales de Japón.

Feria de Orquídeas. Foto: Instagram/ogataorquideas

Cuándo y en qué horarios se realiza la Feria de Orquídeas en Palermo

La feria se podrá visitar durante los tres días del fin de semana largo, desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de agosto. El horario será de 10:30 a 20:00, por lo que los visitantes podrán acercarse durante el día y recorrer con tranquilidad los distintos espacios.

La entrada es libre y gratuita, una opción ideal para quienes buscan una actividad diferente en la Ciudad y quieren acercarse al mundo de las plantas, incluso sin ser coleccionistas.

Dónde queda Casa Tsuji: la ubicación exacta de la casa de té japonesa

La Feria de Orquídeas tendrá lugar en Casa Tsuji, un espacio de estilo japonés ubicado en el barrio porteño de Palermo Soho.

La dirección exacta es Armenia 1455, CABA. El lugar se encuentra en un PH escondido que combina una cafetería de especialidad con una propuesta de pastelería japonesa y un ambiente pensado para disfrutar de una experiencia tranquila y diferente.

Durante la feria, la visita también permitirá conocer parte de la propuesta gastronómica del restaurante, con preparaciones dulces de inspiración oriental y platos como el Katsudon, basado en una receta familiar.

Más de 100 variedades en exhibición: qué flores de colección se podrán ver y comprar

Uno de los principales atractivos de la feria será la presencia de más de 100 variedades de orquídeas, tanto para observar como para adquirir directamente a los cultivadores.

La fecha coincide además con el período de mayor floración de las Cymbidium, una especie reconocida por sus largas varas florales y por la variedad de colores que pueden presentar sus flores. De esta manera, quienes se acerquen podrán ver ejemplares en plena floración y conocer distintas alternativas para sumar a sus propias colecciones.

La actividad se realiza habitualmente junto a Ogata Orquídeas, con una propuesta pensada tanto para aficionados que ya tienen experiencia como para quienes recién comienzan a interesarse por estas plantas.

Qué pasa en caso de lluvia: reprogramación y recomendaciones útiles. Foto: Unsplash.

Clínica de Orquídeas gratuita: cómo recibir asesoramiento de expertos para cuidar tus plantas

La feria también contará con una Clínica de Orquídeas gratuita, una propuesta especialmente útil para quienes tienen ejemplares en sus casas y necesitan resolver dudas sobre su cuidado.

Los visitantes podrán llevar fotografías de sus plantas o realizar consultas sobre problemas relacionados con el riego, la iluminación y los trasplantes. De esta manera, especialistas podrán orientar a los asistentes y brindar recomendaciones para mejorar las condiciones de cultivo de cada ejemplar.

La actividad resulta especialmente atractiva para quienes tienen orquídeas, pero todavía no encuentran la manera de mantenerlas saludables o conseguir una buena floración.

Más de 100 variedades en exhibición: qué flores de colección se podrán ver y comprar. Foto: Freepik.

Qué pasa en caso de lluvia: reprogramación y recomendaciones útiles

La realización de la feria está sujeta a las condiciones climáticas. En caso de lluvia, la actividad será suspendida, por lo que se recomienda consultar previamente antes de acercarse si las condiciones meteorológicas son adversas.

La propuesta se desarrollará en Casa Tsuji, ubicada en Armenia 1455, Palermo Soho, durante el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, de 10:30 a 20:00. La entrada será gratuita.