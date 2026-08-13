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Buscan voluntarios para cuidar perros en islas europeas: ofrecen alojamiento gratis en un entorno paradisíaco

Una de las plataformas más conocidas para este tipo de intercambios es TrustedHousesitters, que reúne a propietarios de viviendas y viajeros interesados en ejercer como cuidadores temporales de mascotas en destinos como Mallorca, Menorca e Ibiza.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Buscan voluntarios para cuidar perros en islas europeas con alojamiento gratis.
Buscan voluntarios para cuidar perros en islas europeas con alojamiento gratis. Foto: Unsplash
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Pasar una temporada en las Islas Baleares sin pagar hotel ni alquiler es una posibilidad real para quienes estén dispuestos a asumir una responsabilidad concreta durante su viaje. A través de plataformas especializadas, propietarios que necesitan ausentarse de sus viviendas buscan personas de confianza para cuidar sus mascotas, generando un intercambio que beneficia a ambas partes.

Cómo funciona el sistema de intercambio de alojamiento gratis en las Islas Baleares

El mecanismo es sencillo: una persona viaja a una ciudad o destino turístico y se hospeda en una vivienda particular sin abonar alojamiento. A cambio, se compromete a cuidar a las mascotas del propietario durante el período acordado.

Se trata de una modalidad cada vez más utilizada por viajeros que buscan reducir los costos de sus vacaciones y, al mismo tiempo, vivir una experiencia más cercana a la rutina local. Sin embargo, el beneficio del alojamiento gratuito implica cumplir con tareas específicas relacionadas con el bienestar de los animales y el cuidado de la vivienda.

La persona se compromete a cuidar a las mascotas del propietario durante el período acordado. Foto: Unsplash

Qué es TrustedHousesitters y cómo conecta a propietarios con cuidadores

Una de las plataformas más conocidas para este tipo de intercambios es TrustedHousesitters, que reúne a propietarios de viviendas y viajeros interesados en ejercer como cuidadores temporales de mascotas.

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El funcionamiento consiste en la publicación de anuncios donde los dueños detallan las fechas en las que estarán ausentes, las características de la casa, la cantidad de animales que viven allí y las responsabilidades que deberá asumir el cuidador.

Los interesados revisan las condiciones y envían una postulación. Luego, el propietario evalúa a los candidatos y selecciona a la persona que considera más adecuada para la tarea.

En una búsqueda realizada recientemente con filtro para las Islas Baleares y propiedades con perros, la plataforma mostraba cuatro oportunidades activas. No obstante, la disponibilidad cambia constantemente porque los avisos suelen recibir postulaciones en poco tiempo.

Se trata de una modalidad cada vez más utilizada por viajeros que buscan reducir los costos de sus vacaciones. Foto: Unsplash

¿Hay pago monetario? Las condiciones del acuerdo de voluntariado

Uno de los aspectos más importantes de este sistema es que no existe una remuneración económica entre el propietario y el cuidador. El acuerdo se basa exclusivamente en un intercambio de beneficios: el dueño brinda alojamiento durante determinadas fechas y el viajero se hace cargo de las mascotas y de algunas tareas relacionadas con la vivienda.

Por este motivo, quienes evalúen esta alternativa deben considerar que no se trata de un trabajo remunerado ni de unas vacaciones completamente libres. El compromiso asumido puede influir en los horarios y actividades disponibles durante la estadía.

Oportunidades en Mallorca, Menorca e Ibiza

Las Islas Baleares suelen concentrar numerosas oportunidades de este tipo debido a la gran cantidad de residentes y propietarios que viajan durante distintas épocas del año.

Entre los avisos publicados recientemente figuraba una propuesta en Sencelles (Mallorca), para cuidar dos perros Labrador entre el 19 y el 31 de agosto de 2026. El anuncio destacaba la posibilidad de disfrutar de la isla mientras se comparte la estadía con los animales.

Entre los avisos publicados figuraba una propuesta en Mallorca, para cuidar dos perros Labrador. Foto: Unsplash

Otra oferta disponible correspondía a Ses Salines, también en Mallorca, donde se buscaba una persona para cuidar dos perros alojándose en una vivienda amplia de la localidad.

Además, la plataforma reúne oportunidades distribuidas en distintas zonas de Mallorca, Menorca e Ibiza, aunque el estado de cada publicación puede cambiar incluso en cuestión de horas. Cuando un propietario comienza a revisar candidatos, el anuncio puede pasar a estado de evaluación y dejar de recibir nuevas solicitudes.

Las responsabilidades del voluntario: alimentación, paseos y cuidado de perros

Quienes resultan seleccionados como cuidadores deben cumplir con las rutinas establecidas por los propietarios para garantizar el bienestar de las mascotas. Las tareas más habituales incluyen:

  • Administrar medicación, si fuera necesario
  • Alimentar a los animales según horarios y cantidades especificadas
  • Brindarles compañía y supervisión
  • Cumplir con cualquier indicación particular detallada por el propietario
  • Mantener el orden y respetar las normas de la vivienda
  • Sacarlos a pasear diariamente

Por eso, la propuesta puede ser especialmente atractiva para personas que disfrutan de convivir con animales y no consideran estas actividades una carga durante su viaje.

Puntos clave a revisar antes de enviar tu postulación

Antes de aplicar a cualquier anuncio, conviene analizar cuidadosamente todos los detalles para evitar inconvenientes durante la estadía. Los aspectos más importantes a revisar son:

  • Cuánto tiempo pueden permanecer solos los animales
  • El número y la duración de los paseos diarios
  • La cantidad, tamaño y necesidades de los perros
  • La experiencia previa que solicita el propietario
  • Las características y ubicación de la vivienda
  • Las fechas exactas de llegada y salida
  • Los gastos de traslado hacia las Islas Baleares
  • Si es necesario contar con un auto propio o alquilado
La propuesta puede ser especialmente atractiva para personas que disfrutan de convivir con animales. Foto: Unsplash

Además, es recomendable leer las reseñas dejadas por cuidadores anteriores cuando existan y mantener una conversación previa con el propietario para despejar dudas sobre la dinámica diaria, las condiciones de la casa y las responsabilidades.

Para quienes buscan una experiencia diferente en uno de los destinos más deseados de Europa, esta alternativa ofrece una manera de alojarse sin pagar alquiler ni hotel, siempre que estén dispuestos a asumir el compromiso de cuidar a las mascotas que los recibirán durante su estadía.

VoluntariosPerrosEspaña
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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