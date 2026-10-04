En 1812, Guillermo Brown compró una quinta de 22 hectáreas junto al Riachuelo: cultivó frutas, planeó campañas navales y vivió allí hasta su muerte

Construyó la Casa Amarilla, cultivó la tierra y vivió allí hasta su muert Foto: Argentina.gob.ar.

La figura de Guillermo Brown suele estar asociada con barcos de guerra, cañonazos y combates sobre las aguas del Río de la Plata. Sin embargo, detrás del uniforme existió un hombre que eligió una extensa quinta en las afueras de Buenos Aires para instalarse con su familia, trabajar la tierra y encontrar tranquilidad después de años de navegación.

La historia comenzó en 1812, cuando el marino de origen irlandés compró un terreno bajo y anegadizo situado en el antiguo bañado de Santa Lucía, dentro de la zona de Barracas. La propiedad tenía aproximadamente 22 hectáreas y estaba rodeada por juncales, bañados y tierras que podían quedar cubiertas durante las sudestadas.

En aquel lugar, Brown levantó la residencia que más tarde sería conocida como Casa Amarilla, llamada así por el color de sus paredes. La construcción se convirtió en su hogar, pero también en un silencioso escenario de la historia argentina.

La quinta elegida por Guillermo Brown para formar su hogar

Cuando Brown adquirió el terreno, Buenos Aires todavía mantenía una fisonomía colonial. Las zonas cercanas al Riachuelo estaban ocupadas por barracas, depósitos y grandes extensiones rurales.

La escritura de compraventa fue registrada el 23 de junio de 1812. La propiedad tenía unas 350 varas de frente por 315 de fondo y había pertenecido al sacerdote José Ramón Grela.

Guillermo Brown Foto: Museo Histórico Nacional

La residencia construida en el lugar poseía dos plantas, una estructura rectangular, un pequeño pórtico sostenido por columnas y un balcón central. Su estilo de influencia británica resultaba llamativo frente a las tradicionales casas coloniales porteñas.

A fines de 1813, Brown llevó hasta allí a su esposa, Elizabeth Chitty, y a sus hijos. La quinta pasó a representar mucho más que una propiedad para el marino nacido en Foxford, Irlanda. Era el sitio elegido para establecer definitivamente sus raíces en el Río de la Plata.

Desde la Casa Amarilla a los combates por la Independencia

La tranquilidad familiar duró poco. En 1814, Guillermo Brown fue convocado para ponerse al frente de la escuadra revolucionaria y combatir a las fuerzas realistas que controlaban Montevideo.

Su actuación fue decisiva. La victoria naval patriota permitió debilitar el dominio español y facilitó la caída de la ciudad, uno de los principales centros militares realistas de la región.

La auténtica Casa Amarilla daba a la actual Avenida Martín García Foto: Archivo General de la Nación

En la quinta también se habrían preparado planes vinculados con la expedición corsaria por el Pacífico, iniciada en 1815. Aquella campaña buscó atacar embarcaciones y posiciones españolas cuando la independencia todavía estaba lejos de encontrarse asegurada.

Brown permaneció varios años alejado de la propiedad debido a sus conflictos con las autoridades y a la retención de sus bienes. Recién en 1821 recuperó la quinta y pudo regresar con su familia.

Frutales, verduras y la inesperada vida rural del almirante

Cuando sus obligaciones militares se lo permitían, Brown encontraba refugio en las tareas rurales. En los terrenos de Casa Amarilla cultivaba verduras, cuidaba árboles frutales y trabajaba personalmente la tierra.

Guillermo Brown compró en 1812 una quinta de 22 hectáreas junto al Riachuelo Foto: Wikipedia

La imagen contrastaba con la del almirante que había comandado embarcaciones bajo el fuego enemigo. Después de enfrentarse al Imperio del Brasil y participar en algunos de los combates navales más importantes del país, podía ser visto ocupado en actividades propias de un chacarero.

La quinta también le permitía permanecer cerca del puerto, los arsenales y el Riachuelo. Brown acostumbraba trasladarse a caballo por el camino que posteriormente se convertiría en la avenida Almirante Brown.

Una tragedia familiar ocurrida en la quinta

Casa Amarilla fue escenario de celebraciones, reuniones y proyectos, pero también quedó vinculada con una de las mayores tragedias de la familia.

En diciembre de 1827 murió Elisa Brown, hija del almirante, poco tiempo después del fallecimiento en combate de Francis Drummond, el oficial naval con quien estaba comprometida. La pérdida dejó una profunda huella en el hogar.

Guillermo Brown continuó viviendo en la propiedad durante las décadas siguientes. Aunque se había retirado en diferentes oportunidades, regresó al servicio para participar en nuevos conflictos, incluido el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata.

Finalmente, el almirante murió en Buenos Aires el 3 de marzo de 1857, a los 79 años.

Qué pasó con la verdadera Casa Amarilla

La residencia original no sobrevivió al crecimiento de Buenos Aires. Después de la muerte del prócer, los terrenos sufrieron diferentes transformaciones y una parte quedó vinculada con el desarrollo ferroviario.

La construcción que actualmente puede visitarse en avenida Almirante Brown 401, en el barrio porteño de La Boca, no es la vivienda auténtica. Se trata de una réplica evocativa inaugurada el 22 de junio de 1983, en un nuevo aniversario del nacimiento del almirante.

En su interior funcionan instituciones dedicadas a estudiar la historia naval argentina y preservar el legado de Brown.

Así, la quinta que comenzó como un terreno inundable terminó dando nombre a una zona de Buenos Aires. Casa Amarilla sobrevivió como un símbolo, aunque sus habitaciones, árboles y cultivos originales hayan desaparecido. Detrás del héroe naval quedó la historia poco conocida de un inmigrante que, entre combate y combate, eligió trabajar la tierra junto al Riachuelo y convertir aquel rincón en su hogar argentino.