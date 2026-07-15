“Perdonen, me dejé llevar”, el informe de Bendita TV sobre las reacciones en vivo de Fede Cortés a los goles de la selección argentina en Canal 26

El informe de Bendita TV sobre la reacción de Fede Cortés en Canal 26 Foto: Captura de TV

El periodista Fede Cortés, una de las caras de las noticias de Canal 26, vivió el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza de una forma particular: al aire, en vivo, por la pantalla del 26. Invadido por la pasión, el periodista no pudo evitar dejarse llevar por los festejos de cada uno de los goles, pero en especial por el de Julián Álvarez, que desató la euforia de los hinchas en todo el país.

A lo largo de la semana, el recorte se viralizó en distintas redes sociales y dio la vuelta nuevamente hacia la TV, hasta el reconocido programa Bendita TV, que recopila los momentos más desopilantes de la pantalla argentina.

Informe de Bendita TV sobre la reacción de Fede Cortés a los goles de la selección argentina ante Suiza

“Mil disculpas”, pide Cortés por su sobresalto ante el gol de Alexis Mac Allister, que abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo. Pero lejos de lograr la calma, el conductor fue reaccionando al resto del partido, para el deleite de todos los televidentes.

“Perdonen esta desprolijidad, me dejé llevar. Quiero seguir gritando, pero no los quiero aturdir”, expresó de inmediato, con una sonrisa de oreja a oreja.

Tras la repercusión del clip, Cortés se pronunció en sus redes sociales y escribió: “Ayer viví otra noche única con la selección, pero esta vez de una manera totalmente diferente, fue con la conducción y reacción en vivo en @canal26ok durante 3 horas”.

Y cerró: “Qué lindo que vuelvan a mojar los dos 9 y que la jugada de pelota preparada de sus frutos, vamos por vos, Inglaterra, ya en SEMIS del Mundial”.

La reacción viral de Fede Cortés. Video: Instagram @cortesfede

La publicación en su cuenta de Instagram ya tiene más de 3 mil comentarios y fue republicada en más de 6 mil ocasiones. Entre los mensajes de los seguidores, algunos piden armar remeras con la frase “Perdonen esta desprolijidad”, otros afirmaron “tuviste el laburo más difícil del mundo” y gran parte pidió que “le suban el sueldo”.

Fede Cortés estará al aire el miércoles contra Inglaterra

Otra de las consultas que crecieron tras la viralización del video fue si el periodista estará presente este miércoles 15 de julio, cuando Argentina enfrenta a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

Fede Cortés estará al aire de Canal 26 desde las 16, siguiendo el partido minuto a minuto y a la espera de otro triunfo de la Selección.