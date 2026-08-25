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“Barreda”: la película de Prime Video que le da voz a las víctimas y cambia la mirada sobre el crimen que conmocionó a la Argentina

Canal 26 vio de manera anticipada el largometraje que se estrena este viernes 28, con el protagónico de Luis Machín y Mercedes Morán. Cuál es la teoría que plantea en base a la investigación del fiscal que logró la condena a reclusión perpetua.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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"Barreda", largometraje de Prime Video.
"Barreda", largometraje de Prime Video. Foto: Prime Video.
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Este viernes 28 de agosto, Prime Video estrena la excelente película “Barreda”, protagonizada por Luis Machín como el odontólogo femicida, que aporta una nueva mirada al hecho policial ocurrido en La Plata. La producción, a la que este medio tuvo acceso anticipado, está considerada por sus creadores como un drama de ficción inspirado en la historia real de quien fuera Ricardo Barreda, condenado a cadena perpetua por los brutales asesinatos de su esposa, suegra e hijas.

Pero el largometraje dirigido por Daniela Goggim -quien también desarrolló el guion junto a Juan Cavoti, Josefina Licitra, Tamara Talesnik y Donna Tefa- aporta una nueva mirada al caso, intentando desmentir el mito posiblemente generado por el abogado del imputado, quien intentó posicionarlo como víctima de las mujeres, desatando además un frenesí mediático y provocando un escándalo nacional con adeptos y detractores.

“Conchita” Barreda

Quienes vivieron esa época recordarán que en los noticieros, cuando se conoció el cuádruple femicidio, la información que circuló fue que las mujeres de la casa maltrataban al odontólogo, le hacían limpiar la casa y lo trataban de “Mucamita” y “Conchita”.

Pero, sin revelar mucho del guion, el ángulo presentado aquí es prácticamente el opuesto: que las mujeres le tenían miedo y que sentían que les arruinaba todo momento feliz.

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Y abona la hipótesis del fiscal del juicio, de que un meticuloso Barreda estaba en contra de vender la casa en la que habitaban y pretendía evitar que las hijas se fueran a vivir con sus parejas. Lo presentan como manipulador e incluso inconformista con el entorno hogareño.

"Barreda", largometraje de Prime Video. Foto: Prime Video.

En paralelo, tal como se vio en algunos documentales sobre el tema, él tenía al menos una amante y estaba asesorado por una “bruja”, quien declaró en el juicio, y lo convenció de que ellas le “estaban haciendo un trabajo”. El jurado terminó condenándolo a cadena perpetua, aunque con el paso de los años salió en libertad y volvió a casarse.

La película de Prime Video

Producida por About Entertainment (del ganador del Oscar Armando Bo), Infinity Hill (de Axel Kutchevasky) y Amazon MGM Studios, el largometraje se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

La realización es impecable y si bien el relato va y viene en el tiempo, está completamente justificado para explicar las situaciones que va viviendo el protagonista.

En ese marco, Luis Machín vuelve a brillar interpretando a un personaje difícil que, en lugar de generar empatía, produce rechazo e incluso conmocionó a las jóvenes que vieron esta película que le da voz a las víctimas del caso. Junto a él Carla Peterson es una esposa que intenta rehacer la relación después de una separación, así como de mediar entre el hombre y el resto de la familia. Pero es Mercedes Moran, como la suegra, quien constantemente le está marcando el ritmo a su yerno en defensa de su hija y sus nietas.

"Barreda", largometraje de Prime Video. Foto: Prime Video.

Las chicas están interpretadas por Maite Lanata y Margarita Páez, humanizándolas al presentar la vida de estas jóvenes con proyectos y deseos cumplidos. Grandes pilares de esta trama son también Marcelo Subiotto como el abogado, Alberto Ajaka en el rol del fiscal y una poco reconocible Paola Barrientos como la bruja que lo asesoraba.

Sin dudas, este largometraje que toca un tema tan cercano a la memoria colectiva argentina, no pasará desapercibido en la plataforma.

PelículaPrime VideoRicardo Barreda
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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