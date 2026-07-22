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Video: un niño emocionó a Lionel Scaloni con un regalo muy especial en su regreso a Pujato

El entrenador de la Selección Argentina regresó a su pueblo natal después de la final del Mundial 2026 y protagonizó un tierno momento cuando un pequeño hincha le entregó una réplica de “La Scaloneta”, que rápidamente se volvió viral.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Un niño le regaló a Lionel Scaloni una réplica artesanal de "La Scaloneta" durante su regreso a Pujato.
Un niño le regaló a Lionel Scaloni una réplica artesanal de "La Scaloneta" durante su regreso a Pujato. Foto: X / @ModoScaloneta.
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Luego de regresar a la Argentina tras la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni vivió un momento cargado de emoción en su pueblo natal, Pujato, en Santa Fe. Mientras saludaba a vecinos que lo esperaban frente a la casa de sus padres, un niño se acercó para entregarle un regalo muy especial: una réplica en miniatura de “La Scaloneta”, el icónico colectivo que simboliza el ciclo más exitoso de la Selección Argentina.

El gesto quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la reacción del entrenador campeón del mundo.

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El emotivo regalo que recibió Lionel Scaloni en Pujato: un niño le obsequió una mini "Scaloneta". Video: X / @ModoScaloneta.

El regalo que sorprendió a Lionel Scaloni en su regreso a Pujato

Como ocurre después de cada torneo importante, Scaloni volvió a Pujato para reencontrarse con su familia y descansar tras la intensa competencia. A su llegada, decenas de vecinos lo esperaban para saludarlo, pedirle fotos y agradecerle por el recorrido de la Selección durante el Mundial.

En medio de ese recibimiento, un niño logró acercarse con una réplica artesanal de “La Scaloneta”, un colectivo pintado de celeste y blanco que homenajea al plantel argentino. El modelo incluía detalles como los stickers de los títulos obtenidos en los últimos años y una de las frases más recordadas del fútbol argentino reciente: “¿qué mirá, bobo? Andá pa’ allá”, pronunciada por Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022.

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Al recibir el obsequio, Scaloni creyó que el pequeño le estaba pidiendo un autógrafo. Buscó un espacio en la carrocería para firmarlo hasta que la madre del niño intervino y aclaró la situación. “¡Es para vos, Lio: es para vos!”, se escucha decir en el video.

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La mini "Scaloneta" estaba decorada con los colores argentinos y referencias a los títulos conquistados por la Selección. Foto: x / @ModoScaloneta.

El entrenador sonrió, agradeció el gesto, saludó afectuosamente al niño con un beso y posó junto a él para una fotografía. Después, entregó la miniatura a una persona de su entorno para que la guardara dentro de la vivienda.

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Las imágenes del encuentro entre Scaloni y el pequeño hincha comenzaron a viralizarse pocas horas después. En distintas plataformas, usuarios destacaron la humildad del entrenador y el valor simbólico del regalo, que representa el cariño que la gente sigue demostrando hacia el ciclo de la Selección Argentina.

La mini “Scaloneta” se convirtió así en uno de los momentos más emotivos del regreso del técnico al país, en medio del reconocimiento de los hinchas pese al subcampeonato obtenido en el Mundial 2026.

Scaloni volvió a refugiarse en su pueblo tras la final del Mundial

La visita a Pujato volvió a reflejar una costumbre que Lionel Scaloni mantiene desde hace años: regresar a su pueblo después de cada gran competencia para compartir tiempo con su familia y sus amigos.

Tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, el entrenador eligió nuevamente ese lugar para bajar el ritmo y recibir el cariño de quienes lo vieron crecer.

Durante su llegada también dialogó con los medios presentes y analizó el desenlace de la final, descartando que el arbitraje hubiera sido determinante en el resultado.

El DT también habló sobre la derrota en la final y aseguró que España fue un justo vencedor. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

“No, perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros llegamos justos, es la realidad. A veces, está bueno reconocer. Eso nos hará mejores, sin duda”.

El entrenador también destacó la actitud competitiva de su equipo a lo largo del torneo y valoró el esfuerzo realizado pese a no haber conseguido el bicampeonato mundial.

“Somos un equipo que siempre quiere luchar hasta el final. Cuando no salen las cosas, hay que reconocer que el rival juega, puede ser superior, pero siendo superior les pusimos las cosas difíciles. Perdimos, no fuimos vencedores de la Copa, pero es para estar satisfechos, realmente”, añadió el Gringo.

Lionel ScaloniVideos viralesSelección Argentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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