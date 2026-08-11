Entró con su camioneta a una zona protegida en San Juan y provocó un grave daño ambiental que tardaría 100 años en recuperarse

Entró con su camioneta a un área protegida y provocó daños que tardarían 100 años en revertirse. Foto: captura video.

Una camioneta ingresó a un área protegida de la Pampa del Leoncito, en San Juan, y provocó graves daños sobre un terreno que se encontraba en pleno proceso de regeneración. Según las autoridades, las marcas y deformaciones provocadas por el vehículo podrían tardar hasta 100 años en revertirse. El episodio generó una ola de indignación en redes y hasta derivó en una denuncia realizada por la Municipalidad de Calingasta.

El hecho ocurrió luego de las intensas lluvias que se registraron en la zona y que habían favorecido la recuperación del terreno. Debido a las condiciones del suelo, especialmente arcilloso y sensible, el ingreso del vehículo dejó profundas huellas y alteró la superficie.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, se trasladó hasta el lugar. Para evitar generar un mayor impacto sobre el terreno, recorrió unos 150 metros a pie hasta llegar al sector donde se encontraba la camioneta, que había quedado encajada y posteriormente fue abandonada.

De acuerdo con las imágenes registradas en el lugar, los ocupantes habrían intentado sacar el vehículo, pero al no conseguirlo, decidieron retirarse. Las autoridades resolvieron esperar a que el suelo se seque para poder retirar la camioneta sin ocasionar nuevos daños.

Quién es el dueño de la camioneta

Horas después, según informó el diario Tiempo de San Juan, se logró identificar al propietario del rodado. Se trata de Agustín Añó, un médico mendocino de 46 años. Por el momento, la información difundida permite confirmar que es el dueño de la camioneta, pero no necesariamente que haya sido quien la conducía al momento del hecho.

Entró con su camioneta a un área protegida y provocó daños que tardarían 100 años en revertirse. Foto: captura video.

Desde la Municipalidad de Calingasta explicaron que el sector había vuelto a inundarse luego de un temporal, lo que había favorecido notablemente la recuperación de su superficie y del terreno. Sin embargo, el ingreso del vehículo provocó nuevas marcas y afectó una zona que todavía se encontraba en proceso de regeneración.

Ante la situación, el intendente Sebastián Carbajal se presentó personalmente en el lugar e ingresó caminando para comprobar lo ocurrido y verificar que no hubiera personas heridas o en riesgo, especialmente debido a las bajas temperaturas que se registran durante la noche en la zona.

Luego de inspeccionar el área, Carbajal radicó una denuncia en la Comisaría 33° para que se pudiera identificar al responsable del vehículo y determinar las actuaciones correspondientes. Además, el equipo de Prensa Municipal realizó un relevamiento aéreo para dimensionar el daño y registrar el estado actual del terreno.

Entró con su camioneta a un área protegida y provocó daños que tardarían 100 años en revertirse. Foto: captura video.

Desde el municipio aclararon que la Pampa del Leoncito es patrimonio de la provincia de San Juan y que no pertenece a la Municipalidad de Calingasta. No obstante, señalaron que acompañan las tareas de cuidado, preservación y concientización sobre la importancia de proteger este espacio, mientras que las medidas de control y regulación corresponden a los organismos provinciales competentes.

Las autoridades reiteraron el pedido de no ingresar con vehículos a la zona y respetar las indicaciones de protección. Se trata de un terreno extremadamente sensible, donde el paso de un rodado puede generar daños que demanden décadas para recuperarse.