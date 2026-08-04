“Encontró el mejor hotel del puerto”: un lobo marino se metió en un pesquero, se acostó en una cama y se volvió viral en Mar del Plata

El lobo marino viral que subió a un pesquero y ocupó una cama. Foto: captura video.

Los pescadores de un barco en el puerto de Mar del Plata vivieron una escena tan insólita como divertida. Al ingresar al camarote, descubrieron que un lobo marino se había metido sin permiso, se acomodó sobre una de las camas y estaba descansando como si fuera un tripulante más.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales y provocó todo tipo de reacciones.

El lobo marino viral que subió a un pesquero y ocupó una cama. Video: redes sociales.

Un visitante inesperado en el pesquero

En las imágenes se ve al animal completamente relajado, acostado sobre la litera con una aleta apoyada en el colchón. Mientras tanto, los pescadores no podían salir de su asombro y, entre risas, comentaban la situación.

“Se nos metió un lobo marino adentro del camarote”, dice uno de ellos, mientras otro bromea al ver lo cómodo que estaba el visitante.

¿Por qué el lobo marino entró al pesquero?

En el puerto de Mar del Plata es habitual que los lobos marinos se acerquen a los pesqueros en busca de comida o de un lugar donde descansar. Sin embargo, no es común que ingresen al interior de las embarcaciones y mucho menos que terminen durmiendo en una cama.

Todo indica que el animal encontró un lugar tranquilo para descansar y decidió aprovecharlo. Además, la tranquilidad del lobo marino y la reacción de la tripulación hicieron que el video se llenara de reproducciones y comentarios en pocas horas.

“Encontró el mejor hotel del puerto”, “Está esperando que le sirvan el desayuno” y “Es uno más de la tripulación” fueron algunas de las bromas que dejaron los usuarios, fascinados con el inesperado huésped que protagonizó una de las postales virales más simpáticas de Mar del Plata.

El lobo marino viral que subió a un pesquero y ocupó una cama. Foto: captura video.

Aparición de lobos marinos en la playa: qué recomiendan los proteccionistas ante estos casos

Estos episodios, que pueden generar sorpresa o curiosidad entre turistas, requieren precaución y respeto para proteger tanto a los animales como a las personas.

Cuáles son las recomendaciones de entidades proteccionistas

Fundación Ecológica Pinamar (Argentina)

Mantener entre 30 y 50 metros de distancia .

Nunca intentar selfies, contacto o alimentación.

No devolverlos al mar: ellos saben cuándo regresar.

Avisar al municipio, guardavidas o contactar a la fundación (+549 2254 58 6960).

Evitar que los perros sueltos se acerquen a los pinnípedos (lobos, leones y focas).

Fundación Mundo Marino

Lobos y elefantes marinos sanos : observar a distancia y mantener alejadas a las mascotas.

Animales heridos, enredados o débiles : avisar de inmediato al centro de rescate (02252 43-0300) o autoridades locales.

Pingüinos o cetáceos en la arena: requieren intervención urgente, pues suelen estar enfermos o desorientados.

“La principal indicación es no tocar ni molestar al animal en ninguna circunstancia”, informó el biólogo Sergio Rodríguez Heredia.

Lobos marinos. Foto: Unsplash.

Portal Gesell

Mantener al menos 15 metros de distancia .

No intervenir ni generar ruidos que puedan molestarlos.

Alejar a las mascotas.

Considerar el respeto y la protección de estas especies como una responsabilidad compartida.

SO.CO.BIO.MA (Maldonado, Uruguay)

Mantener la mayor distancia posible ante cualquier avistamiento.

No acercarse, no mojar ni alimentar al animal.

Alejar a los perros.

Evitar intentos de ayuda improvisada.

Avisar a las autoridades o llamar al número de rescate (092727317) si el animal está herido o desorientado.

Responsabilidad de los ciudadanos

Todas las entidades coinciden en que la colaboración ciudadana es clave: