Tensión en Colombia: 6 miembros de grupos armados murieron en los primeros operativos del Gobierno de De la Espriella Foto: Canal 26

El nuevo Gobierno de Colombia inició su ofensiva contra los grupos armados ilegales con una serie de operaciones militares que dejaron seis integrantes de organizaciones criminales muertos en distintos puntos del país, según informó este domingo el presidente Abelardo de la Espriella.

Los enfrentamientos se produjeron en los departamentos de Meta y Antioquia, en el marco de los primeros operativos desplegados por la nueva administración, que asumió el poder el viernes con la promesa de endurecer la lucha contra las estructuras vinculadas al narcotráfico y la violencia.

“Es un mensaje claro y contundente para todos los bandidos. No hay lugar en el que se puedan esconder”, afirmó De la Espriella al referirse a las primeras maniobras de las Fuerzas Militares.

La autoridad del Estado se ejerce, la ley se cumple y a quienes amenazan la seguridad de los colombianos se les enfrenta con determinación.



Reconozco y felicito a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública por los contundentes resultados obtenidos en las últimas operaciones… pic.twitter.com/7DBLmvJ5Ol — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Cuatro disidentes de las FARC murieron en Meta

Uno de los principales operativos tuvo lugar en una zona rural del departamento de Meta, en la región amazónica. Allí, integrantes del Ejército abatieron a cuatro miembros de una estructura disidente de las FARC liderada por Iván Mordisco, uno de los principales jefes guerrilleros del país.

Además, el mandatario confirmó la muerte de alias Ruso o Alemán, señalado como el principal cabecilla de esa organización en la zona.

“Se logró la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Ruso o Alemán”, informó De la Espriella durante una declaración difundida en video y rodeado de integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía.

Mordisco se separó del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC y posteriormente consolidó una de las principales estructuras armadas disidentes.

En una zona cocalera del departamento del Cauca, en el suroeste colombiano, se produjeron enfrentamientos entre efectivos del Ejército y miembros de una estructura vinculada a Mordisco. Foto: Freepik

Dos integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos

El segundo operativo se desarrolló en una zona de difícil acceso del departamento de Antioquia, en el noroeste del país.

Según informó el presidente, las Fuerzas Militares abatieron allí a dos integrantes del Clan del Golfo, considerado el principal grupo narcotraficante de Colombia.

Las operaciones forman parte de la nueva estrategia de seguridad anunciada por De la Espriella, quien busca profundizar las acciones militares contra las organizaciones armadas y criminales.

Civiles quedaron en medio de los enfrentamientos

Mientras se desarrollaban los operativos, distintas regiones del país también registraron ataques y hostigamientos protagonizados por grupos armados.

En una zona cocalera del departamento del Cauca, en el suroeste colombiano, se produjeron enfrentamientos entre efectivos del Ejército y miembros de una estructura vinculada a Mordisco. Hasta el momento, no se informaron víctimas por ese episodio. En ese momento, vecinos de la zona quedaron en medio de los combates y difundieron videos en redes en los que pueden escucharse intensas ráfagas de disparos.

Además, integrantes de las disidencias atacaron con armas de fuego y drones cargados con explosivos el edificio de la alcaldía de Rioblanco, un municipio rural del departamento de Tolima caracterizado por la presencia de minería ilegal de oro.

El Ejército respondió al ataque y abrió fuego contra los agresores. De acuerdo con la información oficial, el episodio no dejó muertos ni heridos.

Civiles quedaron en medio de los enfrentamientos.

Hostigamientos en 11 departamentos

La violencia también se extendió a otras zonas de Colombia durante el fin de semana. La Defensoría del Pueblo informó que entre el viernes y el sábado se registraron hostigamientos armados de grupos irregulares en 11 departamentos.

Los hechos se producen apenas días después de la llegada de De la Espriella al poder, quien reemplazó a Gustavo Petro y anunció un cambio de rumbo en la política de seguridad.

El nuevo mandatario prometió interrumpir las negociaciones de paz impulsadas por su antecesor con distintos grupos armados y avanzar con una estrategia basada en el fortalecimiento de las operaciones militares y los bombardeos, con apoyo de Israel y Estados Unidos.