Aviones, potabilizadoras y 32 efectivos militares: así será la misión de asistencia de Argentina en Colombia

Fuerzas Armadas Argentinas Foto: Argentina.gob.ar

Ante la severa crisis provocada por el reciente terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, Argentina activó un operativo de asistencia humanitaria que incluirá el envío de un contingente especial de las Fuerzas Armadas. La comitiva militar estará integrada por 32 efectivos y diversos medios logísticos aportados por el Ejército Argentino para intervenir en las zonas de desastre.

La misión contará con capacidades operativas para la captación, potabilización y distribución de agua potable, asistencia logística en materia de comunicaciones para la red hospitalaria, la instalación de un centro de distribución de alimentos dotado de cocina de campaña y la provisión de 4.000 soluciones alimenticias destinadas a la población afectada y al autoabastecimiento del personal desplegado.

Terremoto en Colombia. Foto: EFE

Para el traslado de la comitiva y el equipamiento de gran porte se utilizarán dos aeronaves oficiales. Un avión Hércules C-130 transportará el material técnico necesario —incluyendo la cocina de campaña y la planta potabilizadora de agua—, mientras que una aeronave Embraer RJ-140 trasladará a los 32 especialistas abocados a las tareas de auxilio.

Dadas las exigencias geográficas y sanitarias del terreno, el personal militar completó una rigurosa preparación médica específica para actuar en zonas tropicales. El protocolo preventivo incluyó esquemas de vacunación y profilaxis frente a enfermedades endémicas de la región, tales como la malaria.

Desfile de los aviones F-16. Foto: Fuerza Aérea Argentina

El contingente argentino establecerá su centro de operaciones en la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, una de las áreas de mayor devastación tras el movimiento telúrico. La zona representa un marco operativo crítico debido a su severo aislamiento geográfico, la densidad de la vegetación selvática, el régimen de precipitaciones intensas y los marcados deterioros en la infraestructura vial. Asimismo, la ciudad se emplaza sobre la margen del río Atrato, curso fluvial indispensable para abastecer a múltiples comunidades aisladas.

El desarrollo de las acciones estará coordinado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas bajo la supervisión directa del Ministerio de Defensa. La intervención se articulará en forma permanente con las autoridades de Colombia a través de los canales institucionales dispuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La delegación será el único grupo militar nacional presente en el país cafetero para este fin.

El cronograma de salida de las aeronaves quedó fijado desde la I Brigada Aérea de El Palomar de la siguiente manera:

16:00: inicio de la carga de materiales y suministros en el Hércules C-130.

19:00: despegue estimado de la aeronave Hércules C-130 hacia Colombia.

23:00: partida del avión Embraer RJ-140 con la comitiva de 32 efectivos militares.

Duras críticas a Abelardo de la Espriella por repartir pelotas con propaganda política a las víctimas del terremoto en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que circularan imágenes en las que aparece repartiendo balones de fútbol a niños afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país. Los elementos llevaban el logo de su movimiento político, Defensores de la Patria, una situación que generó críticas por el uso de una emergencia humanitaria con fines políticos.

De la Espriella visitó Buenaventura, una de las ciudades más afectadas por el sismo, para anunciar medidas sanitarias y asistencia para la población damnificada. Sin embargo, la imagen que terminó concentrando la atención fue la del mandatario entregando balones amarillos desde su vehículo blindado.

El presidente de Colombia entregando pelotas a los damnificados por el terremoto. Video: Instagram/carlosparrabuc

Un activista, de nombre Carlos Parra, difundió el video en redes sociales y cuestionó la actitud del presidente al considerar que el gesto no era acorde con las necesidades de una población golpeada por la tragedia.

La dimensión de la emergencia explica parte de la indignación: más de 10.000 familias resultaron afectadas, mientras que unas 9.000 viviendas sufrieron daños y otras 954 quedaron completamente destruidas, de acuerdo con los datos citados sobre las consecuencias del terremoto. En ese contexto, la utilización de elementos identificados con un movimiento político fue interpretada por críticos como una forma de hacer campaña en medio de una situación de extrema vulnerabilidad.