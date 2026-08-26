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Murió Rubén Rada: los emotivos mensajes de famosos para despedir al cantante uruguayo

El legendario compositor murió este miércoles a los 83 años a causa de una neumonía.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Murió Rubén Rada a los 83 años.
Murió Rubén Rada a los 83 años. Foto: Captura X
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Rubén Rada murió a los 83 años tras permanecer internado varias semanas a causa de neumonía. La noticia fue confirmada por la familia del músico uruguayo en un comunicado en redes sociales. “Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresaron.

Y cerraron: “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”.

Los mensajes de despedida a Rubén Rada

El “Negro Rada” era un ícono de la música popular habiendo iniciado su carrera a inicios de la década del 60. Marcó hits como Tengo un candombe para Gardel, Cha-cha, muchacha, Ayer, te vi y Botija, de mi país, entre otras. Su éxito fue internacional y en la Argentina marcó una generación.

Por eso, gran cantidad de famosos tanto argentinos como uruguayos desde distintos sectores dedicaron unas palabras para despedirlo. Entre ellos se encuentran los periodistas Gabriel Levinas y Fernando Soriano; el escritor Miguel Wiñazki; y figuras del arco político de Uruguay como Carolina Cosse, ex vicepresidenta del país vecino.

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Murió Rubén Rada
Murió Rubén Rada Foto: Captura X

Asimismo, el ex Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, también dedicó un sentido mensaje al compositor uruguayo. En el escrito, el ex funcionario, valoró el aporte de Rada a diferentes géneros musicales como el candome, el jazz, el soul, el rock, el tango, el pop y el folklore. “Lo escuché y lo admiré con devoción pagana”, manifestó Avelluto.

Murió Rubén Rada
Murió Rubén Rada Foto: Captura X
Murió Rubén Rada
Murió Rubén Rada Foto: Captura X
Murió Rubén Rada
Murió Rubén Rada Foto: Captura X
Famosos despiden a Rubén Rada
Famosos despiden a Rubén Rada Foto: X

Nota en desarrollo.

CantanteMúsicaUruguay
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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