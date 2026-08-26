Murió Rubén Rada: los emotivos mensajes de famosos para despedir al cantante uruguayo

Rubén Rada murió a los 83 años tras permanecer internado varias semanas a causa de neumonía. La noticia fue confirmada por la familia del músico uruguayo en un comunicado en redes sociales. “Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresaron.
Y cerraron: “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”.
Los mensajes de despedida a Rubén Rada
El “Negro Rada” era un ícono de la música popular habiendo iniciado su carrera a inicios de la década del 60. Marcó hits como Tengo un candombe para Gardel, Cha-cha, muchacha, Ayer, te vi y Botija, de mi país, entre otras. Su éxito fue internacional y en la Argentina marcó una generación.
Por eso, gran cantidad de famosos tanto argentinos como uruguayos desde distintos sectores dedicaron unas palabras para despedirlo. Entre ellos se encuentran los periodistas Gabriel Levinas y Fernando Soriano; el escritor Miguel Wiñazki; y figuras del arco político de Uruguay como Carolina Cosse, ex vicepresidenta del país vecino.
Asimismo, el ex Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, también dedicó un sentido mensaje al compositor uruguayo. En el escrito, el ex funcionario, valoró el aporte de Rada a diferentes géneros musicales como el candome, el jazz, el soul, el rock, el tango, el pop y el folklore. “Lo escuché y lo admiré con devoción pagana”, manifestó Avelluto.
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