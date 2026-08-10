Desde un zorro a un caimán: los insólitos animales que tenía como mascotas una jubilada que terminó con una denuncia

Prohibieron a una jubilada rusa mantener en su casa a 30 mascotas, incluyendo boa, zorro y caimán. Foto: EFE.

Una jubilada de Moscú, Rusia, convirtió su departamento de apenas 52 metros cuadrados en un particular zoológico. Durante más de una década, la mujer convivió con cerca de 30 animales, entre ellos una boa constrictora, un caimán y un zorro, además de perros, aves y otras mascotas.

La insólita colección de animales terminó en los tribunales después de que los vecinos del edificio comenzaran a denunciar los problemas que generaba la convivencia. La Justicia rusa finalmente ordenó retirar a casi todos los animales de la vivienda y estableció penalidades económicas para la propietaria.

Según informó el servicio de prensa de los Tribunales de Moscú, la jubilada mantenía desde hacía más de diez años cerca de treinta animales dentro de su departamento.

Una boa, un caimán y hasta un zorro

Entre los animales que vivían en el departamento había 10 perros y 13 aves, algunas de ellas rapaces, como lechuzas y búhos polares. La lista también incluía 4 cotorras y 5 canarios.

Pero los animales que más llamaron la atención fueron una boa constrictora, un caimán y un zorro, especies que difícilmente suelen aparecer en la lista de mascotas habituales de un departamento.

Sin embargo, el problema no era solamente la cantidad de animales, ya que, según los vecinos, la convivencia había generado una serie de inconvenientes que terminaron llevando el caso a la Justicia. “Los vecinos se quejaron del permanente hedor, plagas de insectos y violaciones de las normas sanitarias”, señalaron los tribunales.

Además, las autoridades indicaron que la jubilada no sacaba a pasear a los perros y que tampoco se eliminaban correctamente los restos de comida que dejaban los animales. “Se indicó que no sacaba a pasear a los perros, que no se tiraban ni reciclaban los restos de la comida” desechada por los animales, agregaron desde la Justicia.

Prohibieron a una jubilada rusa mantener en su casa a 30 mascotas, incluyendo boa, zorro y caimán. Foto: EFE.

La denuncia que terminó en los tribunales

Ante las reiteradas quejas, la empresa Zhilischnik, encargada de la administración de los servicios comunales del edificio, decidió acudir a la Justicia.

La compañía presentó una demanda para exigir que todos los animales fueran retirados del departamento, que se prohibiera su permanencia en el inmueble y que se garantizaran las condiciones sanitarias necesarias.

El caso llegó al Tribunal del Distrito Taganski, que resolvió hacer lugar parcialmente al reclamo. “El Tribunal del Distrito Taganski satisfizo parcialmente la demanda, al obligar a los propietarios a retirar del inmueble a todos los animales, con excepción de dos perros, y limpiar el local”, informaron las autoridades jurídicas.

Una multa por cada día de demora

La Justicia no se quedó únicamente con la orden de retirar a los animales. También estableció una penalidad económica para garantizar que la sentencia fuera cumplida.

La corte determinó que la propietaria debía pagar 1.000 rublos —unos 12 dólares— por cada día de demora en cumplir con la resolución judicial.

Además, se fijó el pago de 20.000 rublos —alrededor de 243 dólares— en concepto de impuestos estatales. Sin embargo, la historia tuvo un nuevo capítulo cuando la jubilada decidió apelar la decisión.

La jubilada pidió que redujeran las penalidades

Durante la apelación, la mujer argumentó que no contaba con fondos suficientes ni con ingresos estables para afrontar los gastos derivados de la sentencia. Este planteo fue analizado por el Tribunal Urbano de Moscú, que finalmente resolvió reducir el monto de las penalidades.

De esta manera, la Justicia puso un límite a una convivencia que durante más de diez años había transformado un pequeño departamento de Moscú en un escenario bastante más parecido a un zoológico que a una vivienda familiar.