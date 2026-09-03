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Usó 10 identidades falsas, tenía prohibido entrar al país y cayó por un robo en una joyería de Puerto Madryn

Se trata de un hombre de nacionalidad chilena, que fue arrestado junto a otro sujeto en un intento de robo a un negocio de joyas en la ciudad chubutense.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El hombre había burlado a las fuerzas de seguridad con 10 identidades falsas.
El hombre había burlado a las fuerzas de seguridad con 10 identidades falsas. Foto: Radio 3
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La Policía de Chubut detuvo a un hombre chileno de 53 años acusado de ejecutar numerosos robos y ataques delictivos, que había logrado burlar a las fuerzas de seguridad con más de 10 identidades falsas. Con documentación apócrifa, el sujeto consiguió ingresar a la Argentina en más de una ocasión para continuar cometiendo ilícitos, aún cuando tenía prohibido entrar al país desde el año 2022.

Sin embargo, este domingo cayó junto a otro delincuente intentando robar una joyería de la ciudad de Puerto Madryn. Los maleantes se encontraban con un tercer ladrón, pero éste logró escapar de la escena del hecho y ahora es intensamente buscado por las autoridades policiales.

En este momento, la investigación está a cargo del fiscal Gastón Alcucero, quien ya se comunicó con la Dirección Nacional de Migraciones para obtener más detalles del delincuente chileno. Lo siguiente será saber si, además, contaba con antecedentes penales en su país natal.

Puerto Madryn: cayó un delincuente chileno con 10 identidades falsas

El domingo 30 de agosto por la madrugada, los dueños de la reconocida joyería Lord, ubicada en la calle 25 de mayo, en Puerto Madryn, Chubut, advirtieron un movimiento sospechoso dentro del local. Rápidamente llamaron al 911 y, a los pocos minutos, una patrulla se hizo presente en el lugar. Allí, los oficiales detectaron que tres delincuentes habían intentado ingresar al negocio a través de un boquete.

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Robo a joyería en Chubut
El hecho ocurrió el domingo por la madrugada. Foto: Radio 3

Si bien los ladrones ya habían escapado, los efectivos pidieron refuerzos y, tras un intenso operativo de persecución, lograron arrestar a dos. Uno de ellos era el sujeto que había logrado engañar a las autoridades con 10 identidades falsas.

Luego de su detención, los policías detectaron que el individuo se había referido a él con dos nombres distintos, según detalló TN. Analizando los datos pudieron determinar que se trataba de un hombre que había ejecutado robos en diversos puntos de la Argentina: desde Bahía Blanca, pasando por Mar del Plata y Paraná hasta Concordia.

Mientras intentan determinar el paradero del tercer delincuente, las autoridades judiciales dispusieron una prisión preventiva de 30 días para los dos ladrones ya detenidos.

Robo a joyería en Chubut
El ladrón permanecerá 30 días con prisión preventiva. Foto: Radio 3

Ciudad clausuró más de 100 cuevas de celulares robados

El Gobierno de la Ciudad confirmó la clausura de más de 100 locales en donde se ejercía la compraventa de celulares robados. La medida tiene el objetivo de frenar el mercado ilegal de estos dispositivos móviles. Además, indicaron que en los operativos policiales que se realizaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires se detuvieron a cinco personas. En tanto, se secuestraron equipos, repuestos y herramientas de servicio técnico.

El que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante, es un delincuente que forma parte de una red mafiosa”, expresó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Asimismo, comunicó que se declaró la emergencia transitoria de la actividad. Algunos de los celulares recuperados son de la marca iPhone, Motorola y Samsung. Todos tenían tenían denuncias vigentes por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

DelitosPuerto MadrynChubutInvestigaciónPrófugo
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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