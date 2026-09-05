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Franco Colapinto terminó 10° en la última práctica libre y se prepara para la qualy: hora y dónde verlo

El piloto de Alpine volvió a tener buenos registros en el inicio de la actividad del sábado con el objetivo de llegar a un buen puesto de salida en la carrera del domingo. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS
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Franco Colapinto finalizó 10° en la FP3 del Gran Premio de Italia, en un sábado fundamental de clasificación para la carrera del domingo.

Alpine redondeó una muy buena jornada, con Pierre Gasly noveno, con un tiempo de 1.22.898, mientras

El argentino terminó la sesión con un registro de 1.23.101, a tan solo 0.203 de su compañero, Pierre Gasly, quien terminó noveno, con un tiempo de 1.22.898.

El piloto de Alpine ya había completado un positivo día viernes al quedar 9° en la primera práctica libre y 11° en la segunda. El argentino, que contó con el importante paquete de mejoras que implementó la escudería francesa, quedó por encima de los registros de Paul Aron en la FP1 y de Pierre Gasly en la FP2.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

De esta manera, el argentino se ilusiona con la posibilidad de tener un buen fin de semana en el “Templo de la Velocidad” y así volver a sumar puntos en la Máxima.

Tras la jornada de viernes, el argentino destacó el rendimiento que había mostrado durante la mañana y reconoció que el equipo no logró mantener ese nivel en la FP2.

“En el FP1 salí, di cuatro vueltas, hice el tiempo y después tuve un problema con el motor en el low fuel con la soft”, explicó Colapinto.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

El argentino consideró que, sin ese inconveniente, podría haber mejorado todavía más su registro: “Tendría que haber mejorado cinco décimas. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora, o un poquito mejor”.

Sin embargo, el panorama cambió durante la segunda sesión. “En la FP2 estábamos un poquito perdidos, creo que dimos un paso para atrás”, señaló el pilarense, quien explicó que el monoplaza perdió adherencia y se mostró más difícil de controlar.

Cronograma completo en Monza

Sábado 5 de septiembre

Clasificación - 11 a 12 horas

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10 horas

TV: Fox Sports y Disney+

Gran Premio de ItaliaFranco ColapintoFórmula 1
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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