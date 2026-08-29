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Fernando Cerimedo declaró que gana casi un millón de dólares por mes: lo investigan por enriquecimiento ilícito

El asesor político aclaró que esa cifra no incluye los trabajos que realizó en Bolivia. El detenido por el intento de femicidio de su pareja dijo además que asesoró al presidente del país vecino, Rodrigo Paz.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Fernando Cerimedo.
Fernando Cerimedo. Foto: NA
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Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia de Bolivia en la causa por enriquecimiento ilícito y afirmó que gana casi un millón de dólares al mes desde 2025 como resultado de sus empresas de comunicación digital.

El colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró que esos ingresos no incluyen los trabajos que realizó en el país andino.

En el marco de una declaración informativa, Cerimedo eligió no contestar las más de 200 preguntas que le realizaron y sobre su actividad laboral se limitó a decir que “su dinero proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital” y reafirmó su vínculo con Rodrigo Paz.

Fernando Cerimedo está detenido en la cárcel boliviana de Palmasola. Foto: Reuters (Ipa Ibáñez)

“¿Cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2025?”, le consultaron a lo que el exasesor del mandatario argentino respondió: “Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia”.

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Cuando le repreguntaron por 2026, sostuvo: “Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior”.

Al momento de definirse en el ámbito laboral, Cerimedo dijo ser un “consultor político internacional en Argentina y Estados Unidos” e hizo hincapié en que no tiene sociedades en Bolivia. “En Estados Unidos tengo una empresa Numen Group Inc. desde año 2021 que le proveo servicios a clientes de diferentes países y en Argentina tengo una empresa de publicidad, Numen de Publicidad, donde tengo 35 empleados y una cartera de 12 clientes que tiene dos sucursales”, puntualizó.

Fernando Cerimedo está detenido en la cárcel boliviana de Palmasola. Foto: Reuters (Ipa Ibáñez)

Y luego agregó: “También soy propietario de una academia que se llama Academia Numen, que dicta cursos de tecnología asociada al Project Management Institute. Una productora USRL que produce audiovisuales. Tengo mi propia razón social que también tengo facturación y soy socio de otras empresas que no tienen actividad porque decidí moverme para acá”.

Para completar indicó que está asociado con su esposa Natalia Basil en todas las empresas, con excepción de la firma radicada en EEUU.

Reiteró que no tiene compañías en Bolivia porque “quería una empresa de marketing acá para poder establecerme acá” y aseveró no contar con ingresos extra ni empresas a nombre de terceros.

Fernando CerimedoBoliviaDetenido
Matias Greisert
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Redactor

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