Brasil remarcó su apoyo a la Argentina en la causa Malvinas a pesar de las diferencias con Milei

Brasil se pronunció sobre el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas a pesar de las tensiones diplomáticas vigentes que mantienen los países sudamericanos, más precisamente el enfrentamiento político entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. El encargado de Negocios de la embajada brasileña en la Argentina, Eduardo Uziel, ratificó la posición de su país durante la celebración por el aniversario N°204 de la Independencia de Brasil, que se realizó el este lunes 7 en el Salón Dorado del Teatro Colón.
¿Qué dijo el representante brasileño con respecto a las Malvinas?
Uziel dio un discurso en el que afirmó: “El apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Política de Estado siempre por convicción”.
Hizo referencia además al vínculo histórico entre ambos países latinoamericanos y a las diferencias que han mantenido Milei y Lula: “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”.
En la corta exposición del funcionario brasileño, parafraseó a Jorge Luis Borges al hablar de “una época extraña” y remarcó que la relación entre Argentina y Brasil es independiente “de los gobiernos, del fútbol”. Además, recordó que Brasil se convirtió hace 204 años en “una acción soberana y ha sabido construir una democracia sólida a lo largo de estos años”.
Aquel encuentro fue protagonizado por políticos, legisladores, empresarios diplomáticos y exfuncionarios, aunque no hubo funcionarios de primera línea del Gabinete nacional ni de la Cancillería. Sin embargo, sí estuvieron los excancilleres Felipe Solá, Jorge Taiana y Diana Mondino; el exvicecanciller Eduardo Valdés; la exgobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone; y los exembajadores Jorge Argüello, Gabriel Fuks, Ricardo Alfonsín, Diego Guelar y Ricardo Lagorio.
Por su parte, Pablo Quirno sí realizó una pronunciación pública por el aniversario a través de su cuenta de X: “En el Día de la Independencia de la República Federativa del Brasil, la Argentina saluda al pueblo brasileño. Nos unen la vecindad, la historia compartida y millones de vínculos cotidianos entre nuestras sociedades”
En el Día de la Independencia de la República Federativa del Brasil, la Argentina saluda al pueblo brasileño.— Pablo Quirno (@pabloquirno) September 7, 2026
Nos unen la vecindad, la historia compartida y millones de vínculos cotidianos entre nuestras sociedades.
Feliz Día de la Independencia.
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Otros asistentes del evento fueron el exfuncionario Fernando Straface; los diputados Maximiliano Ferraro y Sebastián Pareja; el legislador radical Pablo Juliano; el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo; el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas; el intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín; el presidente del CARI, Francisco de Santibañes; el especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo; el analista político Rosendo Fraga; el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg; y el legislador porteño Yamil Santoro.
¿Cómo evolucionan las diferencias entre Milei y Lula?
Esta reafirmación de la postura brasileña en la cuestión Malvinas se realizó pocos días después de que una delegación multipartidaria de legisladores opositores argentinos viajara a Brasilia para protagonizar un canal de diplomacia parlamentaria del 1° al 3° de septiembre.
Aquella iniciativa fue promovida por Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y contó con la participación de Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria; Martín Lousteau y Esteban Paulón, de Provincias Unidas; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal; y Eduardo Falcone, del MID, entre otros. La Libertad Avanza fue invitada, pero no se sumó a la convocatoria.