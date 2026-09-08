Brasil remarcó su apoyo a la Argentina en la causa Malvinas a pesar de las diferencias con Milei

Javier Milei y Lula da Silva. Foto: Presidencia

Brasil se pronunció sobre el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas a pesar de las tensiones diplomáticas vigentes que mantienen los países sudamericanos, más precisamente el enfrentamiento político entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. El encargado de Negocios de la embajada brasileña en la Argentina, Eduardo Uziel, ratificó la posición de su país durante la celebración por el aniversario N°204 de la Independencia de Brasil, que se realizó el este lunes 7 en el Salón Dorado del Teatro Colón.

Brasil se pronunció sobre el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas a pesar del enfrentamiento político entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: -

¿Qué dijo el representante brasileño con respecto a las Malvinas?

Uziel dio un discurso en el que afirmó: “El apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Política de Estado siempre por convicción”.

Hizo referencia además al vínculo histórico entre ambos países latinoamericanos y a las diferencias que han mantenido Milei y Lula: “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”.

En la corta exposición del funcionario brasileño, parafraseó a Jorge Luis Borges al hablar de “una época extraña” y remarcó que la relación entre Argentina y Brasil es independiente “de los gobiernos, del fútbol”. Además, recordó que Brasil se convirtió hace 204 años en “una acción soberana y ha sabido construir una democracia sólida a lo largo de estos años”.

Eduardo Uziel, el encargado de Negocios de la embajada brasileña en la Argentina. Foto: -

Aquel encuentro fue protagonizado por políticos, legisladores, empresarios diplomáticos y exfuncionarios, aunque no hubo funcionarios de primera línea del Gabinete nacional ni de la Cancillería. Sin embargo, sí estuvieron los excancilleres Felipe Solá, Jorge Taiana y Diana Mondino; el exvicecanciller Eduardo Valdés; la exgobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone; y los exembajadores Jorge Argüello, Gabriel Fuks, Ricardo Alfonsín, Diego Guelar y Ricardo Lagorio.

Por su parte, Pablo Quirno sí realizó una pronunciación pública por el aniversario a través de su cuenta de X: “En el Día de la Independencia de la República Federativa del Brasil, la Argentina saluda al pueblo brasileño. Nos unen la vecindad, la historia compartida y millones de vínculos cotidianos entre nuestras sociedades”

En el Día de la Independencia de la República Federativa del Brasil, la Argentina saluda al pueblo brasileño.



Nos unen la vecindad, la historia compartida y millones de vínculos cotidianos entre nuestras sociedades.



Feliz Día de la Independencia.



🇦🇷🤝🇧🇷 — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 7, 2026

Otros asistentes del evento fueron el exfuncionario Fernando Straface; los diputados Maximiliano Ferraro y Sebastián Pareja; el legislador radical Pablo Juliano; el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo; el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas; el intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín; el presidente del CARI, Francisco de Santibañes; el especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo; el analista político Rosendo Fraga; el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg; y el legislador porteño Yamil Santoro.

¿Cómo evolucionan las diferencias entre Milei y Lula?

Esta reafirmación de la postura brasileña en la cuestión Malvinas se realizó pocos días después de que una delegación multipartidaria de legisladores opositores argentinos viajara a Brasilia para protagonizar un canal de diplomacia parlamentaria del 1° al 3° de septiembre.

Javier Milei y Lula da Silva. Foto: REUTERS

Aquella iniciativa fue promovida por Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y contó con la participación de Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria; Martín Lousteau y Esteban Paulón, de Provincias Unidas; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal; y Eduardo Falcone, del MID, entre otros. La Libertad Avanza fue invitada, pero no se sumó a la convocatoria.