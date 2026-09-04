Dos chefs concuerdan: “No uses azúcar para quitar la acidez de la salsa de tomate, sino 3 ajos y 150 ml de aceite de oliva”

Todos los tips para hacer salsa de tomate sin usar azúcar para quitar la acidez. Foto: Magnific

La salsa de tomate es una de las preparaciones más versátiles e indispensables en la cocina. Ya sea como base para guisos, acompañamiento clásico de pastas y arroces, o para realzar platos sencillos como huevos, verduras o albóndigas, su presencia en las recetas es fundamental.

Sin embargo, lograr un buen sabor y evitar la acidez puede ser un verdadero desafío culinario.

Qué tener en cuenta al momento de cocinar una salsa de tomate

Para preparar una salsa perfecta, la clave absoluta se encuentra en el sofrito. Si se van a utilizar unos 300 gramos de tomate, se recomienda emplear:

150 ml de aceite de oliva virgen extra

Tres dientes de ajo

Una cebolla picada

El proceso comienza calentando el aceite en una sartén amplia a fuego bajo, cocinando suavemente el ajo y la cebolla hasta que queden muy tiernos y ligeramente caramelizados. Este paso resulta vital para la cocina tradicional: aporta dulzor natural y complejidad, equilibrando la acidez del tomate sin recurrir al azúcar.

Recomienda usar 150 ml de aceite de oliva virgen extra, tres dientes de ajo y una cebolla picada en la salsa de tomate. Foto: Magnific

Además, aunque parezca abundante, el aceite de oliva distribuye adecuadamente los aromas y otorga una textura untuosa.

Una vez listo el sofrito, se puede incorporar el tomate en la presentación deseada: natural triturado, rallado o tomates maduros pelados y troceados.

La chef Samantha Vallejo-Nágera aconseja sumar 50 ml de vino blanco al sofrito justo antes del tomate, permitiendo que el alcohol se evapore para brindar mayor profundidad al sabor.

Después, la cocción debe ser lenta y sin apuro: mantener el fuego suave durante 50 a 60 minutos, removiendo de vez en cuando. Así, el agua se evapora gradualmente, logrando una salsa espesa, brillante y con un sabor redondo.

La cocción de la salsa de tomate debe ser lenta y sin apuro: mantener el fuego suave durante 50 a 60 minutos, removiendo de vez en cuando. Foto: Magnific

Recomendaciones de los chefs: cómo evitar la acidez

Muchos cocineros suelen usar azúcar para contrarrestar la acidez, pero chefs reconocidos como Ferran Adrià y Samantha Vallejo-Nágera advierten que este truco solo disfraza el sabor sin eliminar realmente el problema. En su lugar, proponen apoyarse en el sofrito y la cocción pausada.

Asimismo, los chefs destacan varios consejos fundamentales al preparar estas recetas:

Ajuste de la sal : Uno de los errores más frecuentes es salar al inicio. Ferran Adrià recomienda ajustar la sal al final de la cocción , cuando el agua ya se redujo y los sabores están concentrados, evitando un resultado excesivamente intenso.

Manejo de la textura : Si se prefiere una textura más fina, la salsa se puede triturar al finalizar. Para una versión más rústica, basta con ir aplastando los trozos de tomate durante la cocción.

En definitiva, la paciencia es el secreto principal: una cocción a fuego lento y un sofrito bien trabajado permiten equilibrar la acidez de forma natural cada vez que el tomate resulta ácido.