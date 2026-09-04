comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Dos chefs concuerdan: “No uses azúcar para quitar la acidez de la salsa de tomate, sino 3 ajos y 150 ml de aceite de oliva”

Dos cocineros prestigiosos revelan el truco definitivo para eliminar la acidez del tomate sin añadir azúcar. El secreto está en realizar un buen sofrito con solo tres ingredientes, acompañado por una cocción lenta a fuego suave.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Todos los tips para hacer salsa de tomate sin usar azúcar para quitar la acidez.
Todos los tips para hacer salsa de tomate sin usar azúcar para quitar la acidez. Foto: Magnific
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La salsa de tomate es una de las preparaciones más versátiles e indispensables en la cocina. Ya sea como base para guisos, acompañamiento clásico de pastas y arroces, o para realzar platos sencillos como huevos, verduras o albóndigas, su presencia en las recetas es fundamental.

Sin embargo, lograr un buen sabor y evitar la acidez puede ser un verdadero desafío culinario.

Qué tener en cuenta al momento de cocinar una salsa de tomate

Para preparar una salsa perfecta, la clave absoluta se encuentra en el sofrito. Si se van a utilizar unos 300 gramos de tomate, se recomienda emplear:

  • 150 ml de aceite de oliva virgen extra
  • Tres dientes de ajo
  • Una cebolla picada

El proceso comienza calentando el aceite en una sartén amplia a fuego bajo, cocinando suavemente el ajo y la cebolla hasta que queden muy tiernos y ligeramente caramelizados. Este paso resulta vital para la cocina tradicional: aporta dulzor natural y complejidad, equilibrando la acidez del tomate sin recurrir al azúcar.

Contenido Recomendado

Julia, abuela cocinera de 86 años:“La tortilla de papa debe quedar jugosa, pero sin que chorree el huevo”

Julia, abuela cocinera de 86 años: “La tortilla de papa debe quedar jugosa, pero sin que chorree el huevo”

Nobu Matsuhisa, chef japonés de 77 años:“Desayuno huevos cocidos, tomate, pepino, aceite de oliva y palta”

Nobu Matsuhisa, chef japonés de 77 años: “Desayuno huevos cocidos, tomate, pepino, aceite de oliva y palta”
Salsa de tomate
Recomienda usar 150 ml de aceite de oliva virgen extra, tres dientes de ajo y una cebolla picada en la salsa de tomate. Foto: Magnific

Además, aunque parezca abundante, el aceite de oliva distribuye adecuadamente los aromas y otorga una textura untuosa.

Una vez listo el sofrito, se puede incorporar el tomate en la presentación deseada: natural triturado, rallado o tomates maduros pelados y troceados.

La chef Samantha Vallejo-Nágera aconseja sumar 50 ml de vino blanco al sofrito justo antes del tomate, permitiendo que el alcohol se evapore para brindar mayor profundidad al sabor.

Después, la cocción debe ser lenta y sin apuro: mantener el fuego suave durante 50 a 60 minutos, removiendo de vez en cuando. Así, el agua se evapora gradualmente, logrando una salsa espesa, brillante y con un sabor redondo.

Salsa de tomate
La cocción de la salsa de tomate debe ser lenta y sin apuro: mantener el fuego suave durante 50 a 60 minutos, removiendo de vez en cuando. Foto: Magnific

Recomendaciones de los chefs: cómo evitar la acidez

Muchos cocineros suelen usar azúcar para contrarrestar la acidez, pero chefs reconocidos como Ferran Adrià y Samantha Vallejo-Nágera advierten que este truco solo disfraza el sabor sin eliminar realmente el problema. En su lugar, proponen apoyarse en el sofrito y la cocción pausada.

Asimismo, los chefs destacan varios consejos fundamentales al preparar estas recetas:

  • Ajuste de la sal: Uno de los errores más frecuentes es salar al inicio. Ferran Adrià recomienda ajustar la sal al final de la cocción, cuando el agua ya se redujo y los sabores están concentrados, evitando un resultado excesivamente intenso.
  • Manejo de la textura: Si se prefiere una textura más fina, la salsa se puede triturar al finalizar. Para una versión más rústica, basta con ir aplastando los trozos de tomate durante la cocción.

En definitiva, la paciencia es el secreto principal: una cocción a fuego lento y un sofrito bien trabajado permiten equilibrar la acidez de forma natural cada vez que el tomate resulta ácido.

CocinaTomateChefRSEO26
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Cómo hacer pan cuca, la receta misionera que busca desplazar al pan dulce en la mesa de Año Nuevo

    Cómo hacer pan cuca, la receta misionera que busca desplazar al pan dulce en la mesa de Año Nuevo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno busca endurecer las penas a las petroleras que operan en Malvinas:qué establece la Ley 26.659

El Gobierno busca endurecer las penas a las petroleras que operan en Malvinas: qué establece la Ley 26.659

La reacción de medios británicos e internacionales tras la cadena nacional de Javier Milei por Malvinas

Ushuaia, la ciudad clave que explica por qué las Islas Malvinas son estratégicas para la Argentina

Argentina reafirmó el apoyo de Chile y advirtió que excluirá de Vaca Muerta a las empresas que operen en Malvinas

Economía

Petroleras desafían las sanciones de Argentina y confirman que avanzarán con el proyecto Sea Lion en Malvinas

Petroleras desafían las sanciones de Argentina y confirman que avanzarán con el proyecto Sea Lion en Malvinas

Se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos:cerró 20 sucursales

Jubilados de ANSES cobran con aumento:nuevo monto y fechas de septiembre según el DNI

Antes de cobrar en septiembre:el control clave que deberían hacer los jubilados de ANSES

Internacionales

“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta”:el desafiante mensaje del Reino Unido tras la cadena nacional de Javier Milei por Islas Malvinas

“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta”: el desafiante mensaje del Reino Unido tras la cadena nacional de Javier Milei por Islas Malvinas

Viviendas subsidiadas solo para mayores de 55 años:quiénes pueden conseguir hoy uno de los apartamentos en Nueva York

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

Petroleras desafían las sanciones de Argentina y confirman que avanzarán con el proyecto Sea Lion en Malvinas