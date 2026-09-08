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De qué trata el desarrollo de la Base Naval Argentina en Ushuaia: la apuesta del Gobierno para fortalecer la presencia en el Atlántico Sur

Milei busca reforzar su estrategia de defensa y soberanía en el Atlántico Sur y ordenó priorizar en el Presupuesto 2027 los fondos para la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. La medida se complementa con acciones judiciales contra empresas vinculadas a la exploración petrolera en Malvinas, en un contexto de creciente tensión por el interés geopolítico de varios países sobre la Antártida.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Desarrollo de la Base Naval Argentina en Ushuaia.
Desarrollo de la Base Naval Argentina en Ushuaia. Foto: Unsplash
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El Gobierno continúa realizando avances en la construcción de la Base Naval Integrada que se encontrará en Ushuaia con el anuncio de priorización de los fondos en el Presupuesto 2027 con el objetivo de desarrollar el proyecto. El presidente Javier Milei comentó la semana pasada que avanzará con la iniciativa en medio de la tensión por la soberanía de las Islas Malvinas.

La Oficina del Presidente emitió un comunicado e informó acerca de una futura denuncia a cinco empresas que quieren extraer petróleo en el archipiélago disputado entre la Argentina y el Reino Unido. Manteniendo esa línea, instruyeron al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en tener en cuenta como prioridad los fondos para iniciar el presupuesto el año próximo.

La Base Naval Integrada de Ushuaia busca reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
La Base Naval Integrada de Ushuaia busca reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur. Foto: iStock

¿Qué cambios estableció el Gobierno?

“El Presidente de la Nación firmó en el día de la fecha una instrucción presidencial dirigida al señor Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, a fin de que se priorice, en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027, que deberá ser remitido al Honorable Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre, el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”, se indicó en el comunicado.

Y agregó: “Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”.

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El presidente Javier Milei .
“Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”, afirma el comunicado del Gobierno. Foto: NA

Base Naval en Ushuaia: cuáles son los objetivos de las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei

La instrucción presupuestaria que firmó Milei ubica a la Base Naval Integrada de Ushuaia en el centro de la estrategia de defensa del Gobierno. Aquel complejo tiene dos objetivos estratégicos sumamente relacionados: aumentar la capacidad de presencia y control argentino en el Atlántico Sur y transformar a Ushuaia en una gran plataforma logística para proyectarse hacia la Antártida.

En el segundo objetivo, el presidente planteó en cadena nacional que el mundo atraviesa una acelerada reconfiguración geopolítica, advirtió que las grandes potencias se mantendrán en disputa por recursos estratégicos y sostuvo que “la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia”. Luego de ello, lo vinculó con la necesidad de aumentar la capacidad de proyección argentina sobre el Atlántico Sur.

Javier Milei en Perú.
La instrucción presupuestaria que firmó Milei ubica a la Base Naval Integrada de Ushuaia en el centro de la estrategia de defensa del Gobierno. Foto: EFE

Las denuncias del Gobierno a cinco empresas por operar en Malvinas sin autorización

El canciller Pablo Quirno estará a cargo de la acción judicial con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Mientras que tres firmas involucradas habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos, otras dos no. Sin embargo, la administración argentina encasilla a todas las firmas en la misma categoría: violan la normativa argentina vigente.

Las personas físicas que se ven vinculadas a esas sociedades también son alcanzadas por la acusación. La presentación incluirá, según el comunicado oficial, a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación.

La historia de la marcha sobre Malvinas
El gobierno quiere frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones consideradas ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía: las Islas Malvinas. Foto: Reuters

Aquellas medidas se ven respaldadas por la Ley 26.659, que sanciona a aquellos que realicen actividades de exploración o explotación en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales competentes.

De este modo, la denuncia penal se enmarca en la medida previa de la Cancillería que abrirá procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.

Con esta decisión, el Gobierno quiere frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones consideradas ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía. La administración de Javier Milei indicó que el procedimiento alcanzará a empresas con actividad directa en la zona, sus accionistas y firmas que les prestaron servicios.

Islas MalvinasBase NavalGobiernoAntártida Argentina
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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