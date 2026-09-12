Trump dijo que le “encantaría ver una Irlanda unificada” y que llegará “más temprano que tarde”

Trump en Irlanda Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar repercusión internacional durante su visita oficial a Irlanda al pronunciarse sobre uno de los temas políticos más sensibles de la región: la posible reunificación de Irlanda. Sus declaraciones reabrieron un debate histórico que sigue dividiendo opiniones tanto en Dublín como en Belfast.

Trump apuesta por una Irlanda unificada

Durante un encuentro con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump fue consultado por periodistas sobre el futuro de la isla y no dudó en expresar su postura. El mandatario estadounidense afirmó que le gustaría ver una Irlanda unificada y sostuvo que ese escenario terminará ocurriendo en algún momento.

Según sus palabras, la reunificación sería un resultado positivo para todas las partes involucradas y podría representar un importante avance para la isla. Trump destacó además que mantiene vínculos personales y amistades tanto entre quienes apoyan la unión de Irlanda como entre quienes defienden la permanencia de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido.

Trump en Irlanda Foto: REUTERS

Las declaraciones tuvieron un fuerte impacto político debido a que la cuestión del futuro constitucional de Irlanda del Norte continúa siendo uno de los temas más delicados en las relaciones entre Irlanda y el Reino Unido.

Una declaración que generó debate inmediato

Trump fue incluso más allá al sugerir que podría ser una figura adecuada para contribuir a un eventual proceso de acercamiento entre ambas partes. Aunque reconoció que Londres tendría un papel central en cualquier discusión sobre el tema, insistió en que una reunificación sería un escenario beneficioso.

Horas después, durante una actividad realizada en Dublín, volvió a referirse al asunto y admitió que se trata de una cuestión extremadamente compleja. El presidente estadounidense comentó que cualquier respuesta sobre el tema suele generar controversias, independientemente de cómo sea formulada.

Sus comentarios rápidamente ocuparon titulares en medios internacionales y alimentaron el debate sobre la viabilidad de un futuro cambio en el mapa político de la isla.

Por qué la reunificación de Irlanda sigue siendo un tema sensible

La división de la isla se remonta a 1921, cuando Irlanda quedó separada entre la actual República de Irlanda y la región de Irlanda del Norte, que permanece bajo soberanía británica. Desde entonces, la cuestión sobre una posible reunificación ha estado presente en la agenda política de ambos territorios.

El conflicto alcanzó uno de sus puntos más violentos durante las décadas conocidas como The Troubles, enfrentamiento que dejó miles de víctimas y profundas heridas sociales. La situación comenzó a estabilizarse con la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998, considerado uno de los hitos más importantes del proceso de paz.

Trump en Irlanda Foto: REUTERS

Ese acuerdo establece que Irlanda del Norte continuará formando parte del Reino Unido mientras esa sea la voluntad mayoritaria de sus ciudadanos. Del mismo modo, contempla la posibilidad de avanzar hacia una Irlanda unificada si una mayoría democrática así lo decide.

La respuesta del Reino Unido

Las palabras de Trump no tardaron en provocar reacciones desde Londres. Desde el entorno del gobierno británico recordaron que cualquier decisión relacionada con un eventual referéndum de reunificación depende de las autoridades competentes del Reino Unido y de la existencia de un respaldo claro por parte de la población norirlandesa.

La postura oficial británica mantiene que no se convocará una consulta popular hasta que existan indicios sólidos de un cambio significativo en la opinión pública.

Por su parte, dirigentes unionistas defendieron que el futuro constitucional de Irlanda del Norte debe ser decidido exclusivamente por los habitantes de la región y no por posicionamientos expresados desde Washington, Dublín o cualquier otro centro de poder internacional.

Un debate que vuelve al centro de la escena

Las declaraciones de Trump llegan en un momento en el que diversos sectores políticos vuelven a debatir sobre el futuro de Irlanda del Norte. El crecimiento de algunas fuerzas nacionalistas y los cambios demográficos registrados en los últimos años han incrementado las discusiones sobre la posibilidad de una futura consulta popular.

Si bien todavía no existe una fecha ni un mecanismo definido para un eventual referéndum, la cuestión continúa ocupando un lugar central en la política irlandesa y británica. En ese contexto, la intervención de una figura tan influyente como el presidente de Estados Unidos ha añadido un nuevo elemento a una discusión histórica que sigue despertando pasiones.

Por ahora, la reunificación de Irlanda permanece como una posibilidad abierta, pero las declaraciones de Trump lograron algo que parecía difícil: volver a colocar el tema en el centro del debate internacional y generar una renovada atención sobre uno de los asuntos más trascendentales de la política europea contemporánea.