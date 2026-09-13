No fue el 9 de julio: el día en que Buenos Aires juró la Independencia entre bailes, cañonazos y tres días de festejos

Buenos Aires colonial, historia

El sonido de los cañones sacudió la mañana, las campanas comenzaron a repicar y las bandas militares llenaron las calles de música. El 13 de septiembre de 1816, Buenos Aires juró públicamente la Independencia de las Provincias Unidas de Sud América y convirtió el acontecimiento político en una auténtica fiesta popular.

La histórica declaración había sido aprobada el 9 de julio por el Congreso de Tucumán. Sin embargo, la distancia, las comunicaciones de la época y la organización de los actos oficiales hicieron que la ceremonia porteña se realizara más de dos meses después.

Por qué Buenos Aires juró la Independencia en septiembre

La noticia de lo ocurrido en Tucumán debía recorrer cientos de kilómetros por caminos difíciles y mediante un sistema de postas. Una vez recibidos los documentos, las autoridades comenzaron a preparar una ceremonia pública destinada a comprometer a funcionarios, militares y vecinos con el nuevo orden político.

9 de julio de 1816 Foto: Wikipedia

El acto había sido programado inicialmente para fines de agosto, pero las fuertes lluvias obligaron a postergarlo. Finalmente, el viernes 13 de septiembre, la ciudad pudo desplegar una celebración que combinó solemnidad institucional, demostraciones militares y entretenimiento popular.

No se trataba solamente de comunicar una decisión. El juramento tenía un significado político profundo: Buenos Aires reconocía públicamente la ruptura con la Corona española y afirmaba su decisión de no depender de ninguna otra potencia extranjera.

La actual Plaza de Mayo, convertida en un gran escenario

La ceremonia principal tuvo lugar en la antigua Plaza de la Victoria, frente al Cabildo. En aquel momento, la actual Plaza de Mayo todavía estaba dividida por la Recova, una construcción con comercios que separaba la plaza del sector próximo al Fuerte.

¿Cómo hablaban los porteños? Foto: Archivo

Entre la Pirámide y el Cabildo se levantó un tablado para las autoridades. La plaza fue decorada con banderas, flores, figuras alegóricas y numerosos faroles, mientras los cuerpos militares ocuparon posiciones alrededor del espacio público.

A media mañana, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón avanzó desde la Fortaleza acompañado por funcionarios civiles, militares y religiosos. Frente a la multitud, las autoridades reafirmaron la decisión adoptada en Tucumán.

Buenos Aires dejaba de celebrar una noticia lejana: la Independencia se convertía en un compromiso público, visible y colectivo.

Bailes, teatro y una ciudad iluminada durante tres noches

Después de los actos oficiales comenzó la parte más esperada por los vecinos. Hubo música, desfiles, bailes, representaciones teatrales, salvas de artillería y fuegos artificiales. Las celebraciones se extendieron durante tres jornadas y alcanzaron distintos puntos de la ciudad.

Los edificios públicos, la Pirámide, la Recova y las embarcaciones ancladas en el río fueron iluminados con faroles, antorchas y luces de colores. Para una población que no contaba con iluminación eléctrica, aquella Buenos Aires encendida debió ofrecer una imagen extraordinaria.

También participaron los niños. Algunos escolares desfilaron en carros decorados y otros soltaron palomas blancas, adornadas con cintas de los colores patrios. Cada elemento tenía un propósito: representar la libertad y comenzar a construir una identidad diferente de la colonial.

Los festejos no quedaron limitados a la Plaza de la Victoria. La proclamación también llegó a la Plaza de la Residencia, hoy Plaza Dorrego, y luego se realizaron ceremonias en zonas como Monserrat y San Nicolás.

Cómo era Buenos Aires en aquel histórico 1816

La ciudad tenía alrededor de 45.000 habitantes y presentaba un aspecto muy distinto al actual. El Cabildo era más extenso, la Catedral todavía no tenía su fachada moderna y las calles combinaban viviendas bajas, comercios, mercados, pulperías y terrenos sin edificar.

La Torre de San Nicolás, el último vestigio de la Iglesia colonial que quedó en pie hasta su demolición a fines de 1931. Foto: Arcón de Buenos Aires

Las plazas no eran únicamente espacios ceremoniales. Allí funcionaban mercados, circulaban carretas y se vendían alimentos y productos llegados desde distintos puntos del territorio. La vida cotidiana convivía con una revolución que todavía estaba lejos de haber terminado.

Mientras Buenos Aires celebraba, la nueva nación enfrentaba enormes desafíos. La Independencia había sido declarada, pero todavía debía defenderse militarmente. José de San Martín preparaba la campaña que lo llevaría a cruzar los Andes, mientras Juan Martín de Pueyrredón debía conseguir armas, soldados, dinero y respaldo político.

La fiesta que llevó la Independencia a las calles

La jura del 13 de septiembre consiguió que el acta firmada en Tucumán dejara de ser solamente un documento oficial. Entre campanas, música, banderas y cañonazos, la Independencia pasó a formar parte de la experiencia de miles de vecinos.

Durante tres días, Buenos Aires festejó el nacimiento de una nación que todavía no tenía fronteras consolidadas ni una organización política definitiva. La libertad había sido proclamada, pero construir el país sería el gran desafío de las décadas siguientes.