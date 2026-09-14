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Una experta en limpieza sobre las neveras: “Para desinfectarla no uso lavandina o lejía, sino un chorro de oxígeno activo en un cubo con agua”

La especialista en limpieza Rakidag compartió un procedimiento para higienizar el interior del electrodoméstico y explicó qué sectores requieren especial atención para evitar la acumulación de suciedad.

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La heladera requiere una limpieza profunda periódica para evitar la acumulación de suciedad y restos de alimentos. Foto: Unsplash.
La heladera requiere una limpieza profunda periódica para evitar la acumulación de suciedad y restos de alimentos. Foto: Unsplash.
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La limpieza de la heladera es una de esas tareas domésticas que muchas veces quedan relegadas. Sin embargo, mantener en buenas condiciones las paredes, estantes, cajones y gomas de las puertas es importante porque allí se almacenan alimentos que luego serán consumidos.

Por eso, además de revisar periódicamente los productos y retirar aquellos que estén vencidos o en mal estado, es recomendable limpiar los derrames cuanto antes y realizar una higiene más profunda de manera regular. En redes sociales, la experta en limpieza Rakidag compartió su propio método para realizar una limpieza profunda de la nevera y explicó qué zonas no deberían pasarse por alto.

Las gomas de la puerta son uno de los sectores donde pueden acumularse restos de comida y suciedad. Foto: Unsplash.

La recomendación de la experta Rakidag para la limpieza de la nevera

Uno de los consejos de Rakidag consiste en aprovechar el momento previo a hacer las compras para limpiar la heladera. De esta manera, habrá menos alimentos en el interior y será necesario manipular durante menos tiempo los productos que necesitan mantenerse refrigerados.

El primer paso es retirar las bandejas, estantes y cajones para poder acceder a todos los sectores del electrodoméstico. La experta propone utilizar una mezcla con agua y oxígeno activo para limpiar las distintas superficies. “Para desinfectar la nevera no uso lejía, sino un chorro de oxígeno activo en agua”.

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Con una bayeta o un estropajo que no raye, se puede recorrer el interior de la heladera, prestando especial atención a las paredes y las esquinas. También recomienda limpiar la goma de la puerta, un sector en el que pueden quedar restos de alimentos y suciedad.

Alimentos, heladera, frutas, verduras. Foto Freepik
Los estantes y cajones deben retirarse para facilitar la limpieza de cada rincón del electrodoméstico. Foto: Freepik.

Sin embargo, para la limpieza doméstica habitual, las recomendaciones oficiales priorizan el uso de agua caliente y detergente suave, seguido de un enjuague. El USDA también aconseja evitar productos abrasivos o limpiadores que puedan dañar el acabado interior o dejar sustancias que afecten a los alimentos.

Una vez terminada la limpieza, es importante utilizar paños limpios y dejar las superficies secas antes de volver a colocar los alimentos. Las bandejas y estantes pueden limpiarse por separado. Si tienen restos de comida adheridos, un cepillo puede ayudar a retirarlos sin necesidad de recurrir a productos abrasivos.

En el caso del cajón de las frutas y verduras, el procedimiento es similar: hay que retirarlo, limpiarlo a fondo y secarlo antes de volver a colocarlo.

Consejos prácticos para desinfectar las superficies de la heladera

Más allá del método elegido, hay algunas recomendaciones que ayudan a realizar una limpieza segura de la heladera.

Heladera, alimentos, comida. Foto: Pexels.
El congelador también necesita una limpieza periódica, incluso cuando funciona a temperaturas bajo cero. Foto: Pexels.

En primer lugar, conviene retirar los alimentos y mantener los productos perecederos fuera de la refrigeración el menor tiempo posible. También es recomendable aprovechar para descartar aquellos alimentos que ya no deberían consumirse.

El USDA señala que mantener limpio el refrigerador es una parte importante de la seguridad alimentaria y recomienda limpiar los derrames inmediatamente, lavar las superficies con agua caliente y jabón y luego enjuagarlas.

Otro punto importante es la higiene de los elementos utilizados para limpiar. Las bayetas deben lavarse adecuadamente después de utilizarlas y no conviene emplear el mismo paño para distintas tareas si existe riesgo de contaminación cruzada.

Si se necesita sanitizar una superficie que estuvo en contacto con alimentos potencialmente contaminados, la FDA contempla el uso de una solución de lejía sin perfume en una concentración específica. En esos casos, también indica que se debe respetar el procedimiento de limpieza, sanitización y secado correspondiente.

Heladera. Fuente: Unsplash.
Antes de volver a colocar los alimentos, es importante que las superficies y los cajones queden completamente secos. Fuente: Unsplash.

Por eso, no todos los productos de limpieza sirven indistintamente para el interior de una heladera: antes de utilizar un desinfectante, es fundamental comprobar que sea apto para superficies en contacto con alimentos y seguir las instrucciones de su etiqueta.

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