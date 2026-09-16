El video del derrumbe de un edificio en Gaza y la búsqueda desesperada de 100 desaparecidos: hay al menos 20 muertos

La desgracia que viven a diario los gazatíes. Foto: Captura de video.

Los equipos de Defensa Civil palestina continúan trabajando entre los escombros de un edificio que albergaba a familias desplazadas en la ciudad de Gaza y que se derrumbó durante la madrugada. Según informó la Agencia Palestina de Noticias e Información (WAFA), al menos 20 personas murieron, incluidos cinco niños, mientras que alrededor de 100 permanecen desaparecidas.

Imágenes registradas en el lugar muestran a excavadoras removiendo grandes bloques de hormigón, mientras los rescatistas buscan con sus propias manos entre las estructuras colapsadas y cortan barras metálicas atrapadas entre las losas. También se observan equipos de emergencia trasladando bolsas para cadáveres.

Raed Al-Dahshan, director de Defensa Civil en la Gobernación de Gaza, explicó que los equipos acudieron inmediatamente después de recibir el aviso sobre el derrumbe.

El video del derrumbe de un edificio en Gaza. Video: Viory.

“La magnitud del desastre es enorme”, señaló el funcionario, quien indicó que más de 100 personas pertenecientes a 10 familias fueron afectadas. Los equipos de emergencia aseguraron que continuarán las tareas hasta completar la búsqueda.

“Oíamos a la gente gritar y pedir: sálvennos”

Entre los sobrevivientes se encuentra Umm Mohammed Hijazi, una de las residentes del edificio, quien relató los momentos de desesperación posteriores al colapso.

La mujer contó que las familias estaban durmiendo cuando escucharon un fuerte ruido. En un primer momento, no comprendieron qué había sucedido. Poco después comenzaron a escuchar los gritos de las personas atrapadas bajo los escombros.

El testimonio refleja la gravedad de una situación que afecta especialmente a las familias desplazadas que regresaron a estructuras dañadas durante la guerra ante la falta de alternativas habitacionales.

Miles de edificios dañados siguen ocupados por familias desplazadas

Según WAFA, más de 2.000 edificios ruinosos o gravemente dañados en toda la Franja de Gaza continúan habitados por familias desplazadas. Los equipos de rescate advirtieron que estas construcciones representan un peligro permanente debido a su vulnerabilidad estructural.

La agencia también informó que unas 50 personas murieron previamente en derrumbes de edificios afectados por la guerra.

Tras la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025, cientos de familias regresaron a viviendas que habían sufrido daños. Sin embargo, la falta de refugios alternativos dejó a muchas de ellas expuestas a estructuras que todavía presentan riesgo de colapso.

Las imágenes del edificio destruido en Gaza. Foto: Captura de video.

Un informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), publicado el 10 de abril de 2026, indicó que hasta el 5 de abril habían sido evaluados 17.432 edificios, que contenían más de 91.000 unidades de vivienda.

De ese total, unas 40.000 unidades fueron clasificadas como totalmente dañadas, mientras que casi 51.000 sufrieron daños parciales. Dentro de este último grupo, 9.075 fueron consideradas inhabitables.

En el momento de la publicación del informe, las autoridades sanitarias de Gaza afirmaban que 73.795 palestinos habían muerto y 174.869 habían resultado heridos desde el inicio de la guerra.