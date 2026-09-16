comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El video del derrumbe de un edificio en Gaza y la búsqueda desesperada de 100 desaparecidos: hay al menos 20 muertos

Un edificio donde vivían familias desplazadas se derrumbó en la ciudad de Gaza: murieron cinco niños y los rescatistas continúan buscando personas entre los escombros.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La desgracia que viven a diario los gazatíes.
La desgracia que viven a diario los gazatíes. Foto: Captura de video.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los equipos de Defensa Civil palestina continúan trabajando entre los escombros de un edificio que albergaba a familias desplazadas en la ciudad de Gaza y que se derrumbó durante la madrugada. Según informó la Agencia Palestina de Noticias e Información (WAFA), al menos 20 personas murieron, incluidos cinco niños, mientras que alrededor de 100 permanecen desaparecidas.

Imágenes registradas en el lugar muestran a excavadoras removiendo grandes bloques de hormigón, mientras los rescatistas buscan con sus propias manos entre las estructuras colapsadas y cortan barras metálicas atrapadas entre las losas. También se observan equipos de emergencia trasladando bolsas para cadáveres.

Raed Al-Dahshan, director de Defensa Civil en la Gobernación de Gaza, explicó que los equipos acudieron inmediatamente después de recibir el aviso sobre el derrumbe.

El video del derrumbe de un edificio en Gaza. Video: Viory.

“La magnitud del desastre es enorme”, señaló el funcionario, quien indicó que más de 100 personas pertenecientes a 10 familias fueron afectadas. Los equipos de emergencia aseguraron que continuarán las tareas hasta completar la búsqueda.

Contenido Recomendado

Naza:el documental sobre Gaza que recibió una ovación récord de 25 minutos en Venecia

Naza: el documental sobre Gaza que recibió una ovación récord de 25 minutos en Venecia

Netanyahu endurece su postura:Israel no se retirará de Gaza hasta que Hamás sea completamente desarmado

Netanyahu endurece su postura: Israel no se retirará de Gaza hasta que Hamás sea completamente desarmado

“Oíamos a la gente gritar y pedir: sálvennos”

Entre los sobrevivientes se encuentra Umm Mohammed Hijazi, una de las residentes del edificio, quien relató los momentos de desesperación posteriores al colapso.

La mujer contó que las familias estaban durmiendo cuando escucharon un fuerte ruido. En un primer momento, no comprendieron qué había sucedido. Poco después comenzaron a escuchar los gritos de las personas atrapadas bajo los escombros.

El testimonio refleja la gravedad de una situación que afecta especialmente a las familias desplazadas que regresaron a estructuras dañadas durante la guerra ante la falta de alternativas habitacionales.

Miles de edificios dañados siguen ocupados por familias desplazadas

Según WAFA, más de 2.000 edificios ruinosos o gravemente dañados en toda la Franja de Gaza continúan habitados por familias desplazadas. Los equipos de rescate advirtieron que estas construcciones representan un peligro permanente debido a su vulnerabilidad estructural.

La agencia también informó que unas 50 personas murieron previamente en derrumbes de edificios afectados por la guerra.

Tras la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025, cientos de familias regresaron a viviendas que habían sufrido daños. Sin embargo, la falta de refugios alternativos dejó a muchas de ellas expuestas a estructuras que todavía presentan riesgo de colapso.

Las imágenes del edificio destruido en Gaza. Foto: Captura de video.

Un informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), publicado el 10 de abril de 2026, indicó que hasta el 5 de abril habían sido evaluados 17.432 edificios, que contenían más de 91.000 unidades de vivienda.

De ese total, unas 40.000 unidades fueron clasificadas como totalmente dañadas, mientras que casi 51.000 sufrieron daños parciales. Dentro de este último grupo, 9.075 fueron consideradas inhabitables.

En el momento de la publicación del informe, las autoridades sanitarias de Gaza afirmaban que 73.795 palestinos habían muerto y 174.869 habían resultado heridos desde el inicio de la guerra.

Franja de GazaMuertosMedio Oriente
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para trabajar 30 horas semanales como guía:ofrecen alojamiento gratis en un antiguo faro de San Francisco

    Buscan voluntarios para trabajar 30 horas semanales como guía: ofrecen alojamiento gratis en un antiguo faro de San Francisco

  2. La disputa histórica que podría cambiar para siempre el mapa del Reino Unido:por qué Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren la independencia

    La disputa histórica que podría cambiar para siempre el mapa del Reino Unido: por qué Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren la independencia

  3. Actualización de la green card:el cambio del USCIS para migrantes que llegan a EE.UU. en 2026

    Actualización de la green card: el cambio del USCIS para migrantes que llegan a EE.UU. en 2026

  4. Bayer pagará 1.600 millones de dólares para cerrar demandas sobre implante anticonceptivo

    Bayer pagará 1.600 millones de dólares para cerrar demandas sobre implante anticonceptivo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Entrenamiento militar en Tierra del Fuego:la actividad de los Marines de Estados Unidos junto a la Armada Argentina

Entrenamiento militar en Tierra del Fuego: la actividad de los Marines de Estados Unidos junto a la Armada Argentina

ATE anunció que solicitará un examen médico sobre la salud de Javier Milei

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

Malvinas:cómo es la contundente guía legal de Gran Bretaña para proteger a empresas petroleras y pesqueras

Economía

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un PBI proyectado del 4% y una inflación del 18%

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un PBI proyectado del 4% y una inflación del 18%

Polémica en la privatización de AySA:los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Un informe de la TV alemana advirtió que en Argentina se pierden 33 empresas por día

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Internacionales

El video del derrumbe de un edificio en Gaza y la búsqueda desesperada de 100 desaparecidos:hay al menos 20 muertos

El video del derrumbe de un edificio en Gaza y la búsqueda desesperada de 100 desaparecidos: hay al menos 20 muertos

El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados:quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen alojamiento con 3 comidas diarias incluidas y un día libre por semana

Cuánto cuesta viajar a las Islas Malvinas en 2026:vuelos, alojamiento y un presupuesto que sorprende a los argentinos