La Reserva Federal de EE.UU. subió las tasas por primera vez bajo el mandato de Kevin Warsh: a cuánto ascendió y qué prevé para el 2026

Suba de las tasas de la Reserva Federal de EEUU. Foto: REUTERS

Por primera vez bajo el mandato de Kevin Warsh y tras más de nueve meses, la Reserva Federal de Estados Unidos realizó un ajuste y elevó la tasa de interés de referencia.

El organismo efectuó una suba de 0,25 puntos porcentuales (p.p.) para posicionar a la tasa en el rango de 3,75% y 4%.

De esta manera, el banco central estadounidense movió la tasa de interés tras haber estado más de nueve meses sin realizar cambios. La última vez que había hecho un movimiento fue en la reunión de diciembre, cuando la recortó 0,25 p.p. En materia de incremento, es la primera suba que realizó en más de tres años.

Suba de las tasas de la Reserva Federal de EEUU. Foto: REUTERS

A su vez, es la primera bajo la presidencia de Warsh, quien prestó juramento ante el Congreso norteamericano en mayo y sucedió a Jerome Powell, quien mantuvo enfrentamientos públicos con el presidente republicano Donald Trump.

La decisión de la Fed se dio como consecuencia de la alta inflación que registra Estados Unidos, la cual anotó un nuevo salto para ubicarse en 3,4% interanual en agosto.

“La inflación se mantiene elevada. Las medidas adoptadas hoy contribuirán a un retorno más oportuno al objetivo del 2% fijado por el Comité, el cual garantizará la estabilidad de precios”, se indicó en el comunicado.

Reserva Federal Estados Unidos

Inflación y crecimiento: las proyecciones de la Fed

En su típico informe, el organismo norteamericano difundió las estimaciones que proyecta para las variables macroeconómicas del país.

En primer lugar, estiman una expansión del 2,3% en el Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 -0,1 p. p. mayor que la última reunión- y 2,4% para 2027 (0,1 p. p. mayor).

De momento, el crecimiento del PIB para 2028 se mantiene estable en 2,2%, mientras que para 2029 es de 2,1%.

Suba de las tasas de la Reserva Federal de EEUU. Foto: REUTERS

Para el costo de vida, la Fed elevó 0,1 p. p. la proyección de inflación para este año, llevándola a 3,7%; en cambio, la mantuvo sin cambios de cara a 2027 (2,3%) y la incrementó hacia 2028 (2,1%).

Actualmente, la inflación estadounidense está en 3,4% interanual en agosto, tras haberse acelerado 0,4% mensual. Este aumento estuvo vinculado a la suba de los precios de la energía, producto de la guerra en Medio Oriente, que mantiene en valores muy altos el precio del petróleo y del gas.

En cuanto a la tasa de desempleo, la entidad presidida por Warsh estimó un descenso de 4,3% a 4,1% para este año, al igual que en 2027 y 2028.