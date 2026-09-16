comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La Reserva Federal de EE.UU. subió las tasas por primera vez bajo el mandato de Kevin Warsh: a cuánto ascendió y qué prevé para el 2026

En medio de un panorama de inflación elevada, la Fed decidió aumentar la tasa. Fue la primera suba de tasas desde 2023.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Suba de las tasas de la Reserva Federal de EEUU.
Suba de las tasas de la Reserva Federal de EEUU. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Por primera vez bajo el mandato de Kevin Warsh y tras más de nueve meses, la Reserva Federal de Estados Unidos realizó un ajuste y elevó la tasa de interés de referencia.

El organismo efectuó una suba de 0,25 puntos porcentuales (p.p.) para posicionar a la tasa en el rango de 3,75% y 4%.

De esta manera, el banco central estadounidense movió la tasa de interés tras haber estado más de nueve meses sin realizar cambios. La última vez que había hecho un movimiento fue en la reunión de diciembre, cuando la recortó 0,25 p.p. En materia de incremento, es la primera suba que realizó en más de tres años.

Suba de las tasas de la Reserva Federal de EEUU.
Suba de las tasas de la Reserva Federal de EEUU. Foto: REUTERS

A su vez, es la primera bajo la presidencia de Warsh, quien prestó juramento ante el Congreso norteamericano en mayo y sucedió a Jerome Powell, quien mantuvo enfrentamientos públicos con el presidente republicano Donald Trump.

Contenido Recomendado

Qué se espera del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que asume con el apoyo de Donald Trump

Qué se espera del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que asume con el apoyo de Donald Trump

Estados Unidos:quién es Kevin Warsh, el postulado por Trump para liderar la Reserva Federal en reemplazo de Powell

Estados Unidos: quién es Kevin Warsh, el postulado por Trump para liderar la Reserva Federal en reemplazo de Powell

La decisión de la Fed se dio como consecuencia de la alta inflación que registra Estados Unidos, la cual anotó un nuevo salto para ubicarse en 3,4% interanual en agosto.

“La inflación se mantiene elevada. Las medidas adoptadas hoy contribuirán a un retorno más oportuno al objetivo del 2% fijado por el Comité, el cual garantizará la estabilidad de precios”, se indicó en el comunicado.

Reserva Federal Estados Unidos
Reserva Federal Estados Unidos

Inflación y crecimiento: las proyecciones de la Fed

En su típico informe, el organismo norteamericano difundió las estimaciones que proyecta para las variables macroeconómicas del país.

En primer lugar, estiman una expansión del 2,3% en el Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 -0,1 p. p. mayor que la última reunión- y 2,4% para 2027 (0,1 p. p. mayor).

De momento, el crecimiento del PIB para 2028 se mantiene estable en 2,2%, mientras que para 2029 es de 2,1%.

Suba de las tasas de la Reserva Federal de EEUU.
Suba de las tasas de la Reserva Federal de EEUU. Foto: REUTERS

Para el costo de vida, la Fed elevó 0,1 p. p. la proyección de inflación para este año, llevándola a 3,7%; en cambio, la mantuvo sin cambios de cara a 2027 (2,3%) y la incrementó hacia 2028 (2,1%).

Actualmente, la inflación estadounidense está en 3,4% interanual en agosto, tras haberse acelerado 0,4% mensual. Este aumento estuvo vinculado a la suba de los precios de la energía, producto de la guerra en Medio Oriente, que mantiene en valores muy altos el precio del petróleo y del gas.

En cuanto a la tasa de desempleo, la entidad presidida por Warsh estimó un descenso de 4,3% a 4,1% para este año, al igual que en 2027 y 2028.

Reserva Federal Estados UnidosTasa de referencia
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ¿Qué le pasó a Xi Jinping?:el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino

    ¿Qué le pasó a Xi Jinping?: el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino

  2. Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen alojamiento con 3 comidas diarias incluidas y un día libre por semana

    Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo: ofrecen alojamiento con 3 comidas diarias incluidas y un día libre por semana

  3. Buscan voluntarios para trabajar solo 30 horas a la semana:brindan hospedaje, comidas y excursiones gratuitas en la Patagonia chilena

    Buscan voluntarios para trabajar solo 30 horas a la semana: brindan hospedaje, comidas y excursiones gratuitas en la Patagonia chilena

  4. Buscan voluntarios para trabajar 30 horas semanales como guía:ofrecen alojamiento gratis en un antiguo faro de San Francisco

    Buscan voluntarios para trabajar 30 horas semanales como guía: ofrecen alojamiento gratis en un antiguo faro de San Francisco

  5. Video inédito e impactante:un joven condenado a un año de prisión rompió las esposas, intentó huir y golpeó a dos policías

    Video inédito e impactante: un joven condenado a un año de prisión rompió las esposas, intentó huir y golpeó a dos policías
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto para eliminar las PASO como ejes, Santilli se reunió con gobernadores en Casa Rosada

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto para eliminar las PASO como ejes, Santilli se reunió con gobernadores en Casa Rosada

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia

Entrenamiento militar en Tierra del Fuego:la actividad de los Marines de Estados Unidos junto a la Armada Argentina

ATE anunció que solicitará un examen médico sobre la salud de Javier Milei

Economía

Después de los despidos masivos, una importante empresa de pollo, nuggets y medallones pidió el concurso preventivo para evitar la quiebra

Después de los despidos masivos, una importante empresa de pollo, nuggets y medallones pidió el concurso preventivo para evitar la quiebra

Mora en las empresas:una de las mayores fundiciones de Argentina entró en concurso preventivo con deudas por $34.187 millones

Aumento de sueldos, mayor PBI y baja de la inflación:los 10 puntos clave del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 del oficialismo

Teletrabajo eficiente:cómo mantener la disciplina en casa

Internacionales

La Reserva Federal de EE.UU. subió las tasas por primera vez bajo el mandato de Kevin Warsh:a cuánto ascendió y qué prevé para el 2026

La Reserva Federal de EE.UU. subió las tasas por primera vez bajo el mandato de Kevin Warsh: a cuánto ascendió y qué prevé para el 2026

Video inédito e impactante:un joven condenado a un año de prisión rompió las esposas, intentó huir y golpeó a dos policías

Donald Trump retiró a Venezuela de lista de países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico

¿Qué le pasó a Xi Jinping?:el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino