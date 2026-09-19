Más presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia tras la firma de un acuerdo permanente con Dinamarca

Más presencia militar en Groenlandia tras un acuerdo de Estados Unidos con Dinamarca. Foto: Wikipedia

Donald Trump anunció que, en las próximas semanas, habrá más presencia militar en Groenlandia tras un acuerdo realizado con este territorio y con Dinamarca. Asimismo, se confirmó que con este nuevo documento firmado entre las naciones se restringirá la presencia de Rusia y China.

Así lo confirmó el mandatario estadounidense en su red social Truth Social este mismo viernes por la tarde. En su escrito, Trump indicó que Estados Unidos ahora tendrá la “capacidad de control permanente” sobre el territorio e incluso indicó que “será de vigencia definitiva”.

Cómo es el pacto que firmó Estados Unidos con Dinamarca y Groenlandia

Las declaraciones del presidente estadounidense fueron escuetas. Donald Trump no explicó concretamente cómo se llevará a cabo la cláusula de “control permanente” del territorio de América del Norte.

Cabe aclarar que Estados Unidos ya posee bases militares en Groenlandia con el espacio aéreo de Pituffik. Otro gran punto del acuerdo es la exclusión completa de las tropas rusas y chinas. A partir de este documento, está prohibido el ingreso de las mismas a Groenlandia.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Qué dijo el primer ministro de Dinamarca sobre el acuerdo con Estados Unidos

Las autoridades danesas se mostraron a favor del pacto firmado con Washington. De hecho, el primer ministro danés, Jens-Frederik Nielsen, aseguró en declaraciones televisivas que dicho acuerdo “fortalece la seguridad del territorio” y que finalmente terminará siendo beneficioso.