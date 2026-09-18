Archivos OVNI desclasificados: Estados Unidos reveló una película de 1952 y secretos del Proyecto Libro Azul

El Pentágono libera la sexta tanda de documentos secretos desclasificados.

Estados Unidos publicó este jueves 18 de septiembre la sexta tanda de archivos desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP), con documentos que abarcan investigaciones realizadas durante la Guerra Fría y programas secretos destinados a estudiar tecnologías aeroespaciales avanzadas.

La nueva entrega, difundida por el Departamento de Guerra, incluye una película en color registrada en 1952, contratos de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), informes militares y una grabación inédita del exdirector del Proyecto Libro Azul, Edward J. Ruppelt. Los documentos no constituyen, por sí mismos, evidencia de tecnología o actividad extraterrestre.

La publicación forma parte del Sistema Presidencial de Revelación e Informe de Encuentros con UAP (PURSUE), impulsado por una directiva de Donald Trump del 19 de febrero de 2026 para identificar y divulgar registros federales relacionados con UAP, vida extraterrestre y fenómenos vinculados.

El programa secreto que estudió tecnologías hasta 2050

Entre los documentos aparece la declaración de objetivos del Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), elaborada por una división de la DIA el 18 de julio de 2008.

El programa buscaba comprender la física y la ingeniería de sistemas aeroespaciales avanzados que pudieran representar futuras amenazas extranjeras. El horizonte de análisis llegaba hasta 2050 e incluía doce áreas de investigación.

El Pentágono libera la sexta tanda de documentos secretos desclasificados.

Además de propulsión, energía, materiales, control y armas de energía dirigida, el listado contemplaba conceptos más llamativos como la traslación espacial y temporal, la interfaz humana y los efectos sobre las personas.

Un contrato de casi USD 22 millones

Otro registro permite conocer el presupuesto asignado al programa. El contrato formal del AAWSAP tuvo un valor total de USD 21.948.810 y fue gestionado por la Virginia Contracting Activity.

La documentación presenta varios campos ocultos por excepciones legales, entre ellos nombres de funcionarios y determinados datos fiscales del contratista.

El documento confirma la existencia de una adjudicación formal y de un presupuesto millonario para investigar tecnologías aeroespaciales avanzadas, aunque no permite establecer cuáles fueron los resultados concretos de esos estudios.

La película de 1952 que sigue sin explicación

La sexta tanda también incluye una filmación en color registrada el 2 de julio de 1952 en Tremonton, Utah.

El oficial naval Delbert C. Newhouse viajaba con su familia cuando observó entre 10 y 14 objetos brillantes en el cielo. Según su declaración, algunos tenían apariencia de discos metálicos o gris plomo y realizaban movimientos circulares.

Newhouse, fotógrafo jefe y oficial de garantía comisionado de la Marina estadounidense, decidió filmar los objetos. La grabación fue analizada durante meses por investigadores militares sin alcanzar una conclusión definitiva.

Un telegrama del 9 de febrero de 1953 muestra que el Centro de Inteligencia Técnica Aérea de Wright-Patterson consultó al militar sobre el destino del filme original. Más de siete décadas después, el caso permanece como no resuelto.

La grabación inédita del Proyecto Libro Azul

Otro de los materiales liberados es una transcripción junto con el audio de una presentación realizada en marzo de 1952 por Edward J. Ruppelt, quien dirigió la reorganización de la investigación de la Fuerza Aérea sobre los OVNIs y estuvo al frente del Proyecto Libro Azul.

Ruppelt señaló que la Fuerza Aérea había revisado unos 800 casos históricos y que aproximadamente el 20% permanecía sin explicación después del análisis técnico.

Los informes incluían testimonios de militares, pilotos comerciales y otros observadores considerados técnicamente calificados. También registraban avistamientos cerca de instalaciones sensibles como Los Álamos, Albuquerque y Oak Ridge, además de objetos descriptos como veloces y silenciosos y detecciones de radar que sugerían velocidades de hasta 5.632 kilómetros por hora.

Qué es PURSUE y qué dicen los informes oficiales

PURSUE funciona como un sistema de localización, revisión y publicación de registros históricos. Las entregas anteriores se realizaron el 22 de mayo, el 12 de junio, el 10 de julio y el 7 de agosto.

El Pentágono libera la sexta tanda de documentos secretos desclasificados.

En paralelo, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) informó que no encontró evidencia verificable de que el Gobierno estadounidense o empresas privadas posean o hayan desarrollado tecnología extraterrestre.

La oficina diferencia los casos que permanecen abiertos por falta de información de las afirmaciones sobre naves u organismos de origen no humano donde los registros analizados no aportaron evidencia documental. La revisión federal continuará con nuevas entregas y alcanza decenas de millones de registros distribuidos entre distintas agencias estadounidenses.