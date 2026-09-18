Telefónica se desplomó 4,77% y las empresas de telecomunicaciones europeas sufrieron un fuerte revés

Telefónica. Foto: EFE

Este viernes 18 de septiembre, las empresas de telecomunicaciones se convirtieron en uno de los sectores más castigados de la renta variable europea en una jornada de fuertes bajas que también alcanzó a Telefónica. La compañía española cayó 4,77%, mientras que otras grandes empresas del sector registraron pérdidas similares o incluso superiores.

El movimiento se produjo en un contexto de menor demanda inversora sobre las empresas de telecomunicaciones y de una rotación de carteras hacia compañías tecnológicas, especialmente aquellas vinculadas con la inteligencia artificial (IA). Desde el inicio de la jornada, Telefónica se ubicó entre los principales lastres del Ibex español, con una caída del 4,77%.

El movimiento se replicó en otros de los principales mercados europeos. Deutsche Telekom cayó 4,20% en el Dax alemán, Orange perdió 5,83% en el Cac francés y Vodafone bajó 4,25% en el Ftse británico.

Las bajas también alcanzaron a otras compañías del sector, entre ellas BT, Tele2, Telia, Telenor, Proximus y KPN. La caída más pronunciada correspondió a Airtel Africa, que cotiza en la Bolsa de Londres y se desplomó 11,27%.

Telefónica. Foto: EFE

Airtel Africa, el detonante de la jornada

La fuerte caída de Airtel Africa estuvo vinculada con una información publicada por Bloomberg sobre una revisión a la baja de la valoración prevista para la salida a Bolsa de su división Airtel Money. De acuerdo con esa información, Airtel Money buscaría captar ahora al menos US$800 millones en su oferta pública inicial (OPV). El monto representa prácticamente la mitad del objetivo planteado inicialmente, que se ubicaba entre US$1.500 millones y US$2.000 millones.

Según Bloomberg, la revisión respondería a la menor demanda por parte de los inversores. La señal de debilidad en la demanda tuvo impacto sobre el resto del sector europeo, en una jornada en la que los analistas también señalaron una posible rotación de carteras.

Los inversores vuelven a mirar a las empresas vinculadas con la IA

Los analistas de Oddo BHF señalaron que las referencias negativas provenientes de Airtel Africa coincidieron con una mayor preferencia de los inversores por los valores tecnológicos.

Las empresas más vinculadas con la inteligencia artificial volvieron a registrar subas después de las caídas que habían marcado el comienzo de la semana, en medio de las preocupaciones sobre posibles límites al desarrollo de la IA por cuestiones relacionadas con la seguridad.

Según el análisis de Oddo BHF, este regreso del interés por las compañías tecnológicas vinculadas con la IA reduce a su vez el atractivo de las telecomunicaciones. El sector suele ser considerado más defensivo, aunque presenta perspectivas de crecimiento más moderadas desde una estrategia de inversión orientada al crecimiento.

De todos modos, el comportamiento de las telecomunicaciones durante el año continúa siendo positivo. El índice Stoxx Europe 600 Telecommunications acumula una suba superior al 10% en lo que va de 2026.

Telefónica. Foto: EFE

Morgan Stanley también modificó su visión sobre el sector

El correctivo de las telecomunicaciones europeas se produjo además después de nuevas revisiones de Morgan Stanley sobre algunas de las principales compañías del sector. El banco estadounidense rebajó su recomendación sobre Orange a ‘infraponderar’. Un día antes, había revisado a la baja su valoración de Telefónica.

En el caso de la Telefónica, Morgan Stanley redujo en 11% su precio objetivo, desde 4,30 hasta 3,80 euros por acción. Ese nivel representaba apenas un 2% de potencial alcista respecto del cierre de la sesión anterior.

En su informe, Morgan Stanley mantuvo su recomendación sobre Telefónica en “en línea con el mercado” y señaló que “para adoptar una postura más positiva sobre Telefónica, necesitaríamos ver una mejora operativa en Alemania y una estabilización y vuelta al crecimiento en Reino Unido”.

Las acciones de Telefónica habían cerrado la jornada anterior con una suba del 1,2%. En la sesión siguiente, el comportamiento cambió y la compañía terminó con una caída del 4,77%.

El movimiento se produjo en una jornada en la que las principales empresas europeas de telecomunicaciones registraron fuertes pérdidas, mientras los inversores volvieron a concentrar parte de su atención en el sector tecnológico y en las compañías vinculadas con la inteligencia artificial.