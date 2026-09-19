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Tiene poco más de 2.000 habitantes, está a los pies de la cordillera y fue elegido por Mirtha Legrand para filmar un clásico del cine argentino

A más de 80 años del estreno de La pequeña señora de Pérez, los paisajes de Potrerillos, en Mendoza, siguen siendo parte de la historia del cine argentino. Esta pequeña localidad cordillerana, que supera apenas los 2.000 habitantes, fue elegida como escenario de exteriores para la película protagonizada por Mirtha Legrand, una actuación que le valió el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Paisaje de Potrerillos, Mendoza, con el embalse y la cordillera de los Andes, escenario donde Mirtha Legrand filmó exteriores de la película La pequeña señora de Pérez en 1944.
Paisaje de Potrerillos, Mendoza, con el embalse y la cordillera de los Andes, escenario donde Mirtha Legrand filmó exteriores de la película La pequeña señora de Pérez en 1944. Foto: lujandecuyo.tur.ar
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Con poco más de 2.000 habitantes y ubicado entre montañas de la precordillera mendocina, Potrerillos guarda una historia poco conocida vinculada a una de las grandes figuras del espectáculo argentino. En 1944, sus paisajes fueron utilizados como escenario para los exteriores de La pequeña señora de Pérez, película protagonizada por Mirtha Legrand.

La cinta, dirigida por Carlos Hugo Christensen y estrenada el 28 de enero de 1944, figura en los registros del Archivo Lumiton con Potrerillos, Mendoza, como locación de exteriores. La actuación de Legrand en aquella producción también le valió el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina como mejor actriz de ese año.

Mirtha Legrand en una escena de la película La pequeña señora de Pérez, estrenada en 1944 y filmada parcialmente en Potrerillos, Mendoza.
Mirtha Legrand protagonizó La pequeña señora de Pérez, la película cuyos exteriores fueron filmados en Potrerillos, Mendoza. Foto: IMdB
Mirtha Legrand en una escena de la película La pequeña señora de Pérez, estrenada en 1944 y filmada parcialmente en Potrerillos, Mendoza.
Mirtha Legrand protagonizó La pequeña señora de Pérez, la película cuyos exteriores fueron filmados en Potrerillos, Mendoza. Foto: IMdB

El vínculo de Potrerillos con la historia del cine argentino

Cuando el equipo de filmación llegó a Mendoza, Potrerillos era una pequeña localidad cordillerana muy distinta a la actual. Sus paisajes abiertos, los caminos de montaña y las vistas de los Andes ofrecían un escenario natural ideal para las producciones cinematográficas de la época.

Paisaje de Potrerillos
Paisaje de Potrerillos, Mendoza, con el embalse y la cordillera de los Andes, escenario donde Mirtha Legrand filmó exteriores de la película La pequeña señora de Pérez en 1944. Foto: lujandecuyo.tur.ar

Más de ocho décadas después, gran parte de aquel entorno continúa reconocible. Aunque la zona cambió con el desarrollo turístico y la construcción del embalse, la geografía que atrajo a los productores en la década de 1940 sigue siendo uno de sus principales rasgos distintivos.

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Qué se puede encontrar hoy en el pueblo donde filmó Mirtha Legrand

Actualmente, Potrerillos es uno de los principales puntos de acceso a actividades de montaña en el oeste mendocino. El paisaje está dominado por el Embalse Potrerillos, que se extiende sobre el valle rodeado por cerros y ofrece algunas de las vistas panorámicas más conocidas de la provincia.

Además del kayak, las cabalgatas o el rafting en el río Mendoza, la localidad cuenta con una importante red de senderos para quienes buscan recorrer la zona a pie y conocer los escenarios naturales que caracterizan al lugar.

Los senderos con las mejores vistas del embalse y la cordillera

Uno de los recorridos más elegidos es el Sendero Cerro Bayo, una caminata de baja dificultad que alcanza los 1.800 metros sobre el nivel del mar. El circuito tiene una extensión de 3,5 kilómetros, un desnivel positivo de 321 metros y demanda entre tres y seis horas. Desde distintos puntos del trayecto se obtienen vistas privilegiadas del dique Potrerillos y del río Mendoza.

Paisaje de Potrerillos
Paisaje de Potrerillos, Mendoza, con el embalse y la cordillera de los Andes, escenario donde Mirtha Legrand filmó exteriores de la película La pequeña señora de Pérez en 1944. Foto: lujandecuyo.tur.ar

Otra alternativa accesible es el Sendero Cerro Cocodrilo, conocido por sus panorámicas sobre el embalse y por la presencia de flora autóctona. El recorrido tiene 2,5 kilómetros, un desnivel de 152 metros y suele completarse en una o dos horas.

Para quienes buscan una caminata corta, el Sendero Cerro Malbec permite acceder rápidamente a miradores naturales con vistas al Cordón del Plata y al dique Potrerillos. Se trata de un circuito de 1,5 kilómetros, considerado de baja dificultad, que puede realizarse en menos de dos horas.

Un paisaje que sigue siendo protagonista

El atractivo de Potrerillos no reside únicamente en su vínculo con el cine argentino. La combinación de montaña, senderos y paisajes abiertos hace que quienes llegan al lugar encuentren un entorno muy diferente al de los grandes centros urbanos.

Paisaje de Potrerillos
Paisaje de Potrerillos, Mendoza, con el embalse y la cordillera de los Andes, escenario donde Mirtha Legrand filmó exteriores de la película La pequeña señora de Pérez en 1944. Foto: lujandecuyo.tur.ar

Sin embargo, la historia cinematográfica sigue siendo parte de su identidad. Allí donde una joven Mirtha Legrand filmó escenas de La pequeña señora de Pérez en 1944, hoy los visitantes recorren caminos de montaña, observan la cordillera y descubren un rincón de Mendoza que conserva una conexión directa con una etapa emblemática del cine nacional.

Mirtha LegrandCinePuebloTurismoEscapadas
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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