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Formulario 1040 de 2026: el IRS agrega una pregunta sobre ciudadanía y permiso de trabajo que impacta a migrantes en EE.UU.

El declarante y su cónyuge deberán responder sí o no, y hasta 700.000 contribuyentes podrían perder créditos reembolsables según una regla en trámite.

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Qué responde cada declarante y qué diferencia hay con el formulario para créditos.
Qué responde cada declarante y qué diferencia hay con el formulario para créditos. Foto: Imagen generada con IA.
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El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) publicó un borrador del Formulario 1040 de 2026, fechado el 19 de agosto, que por primera vez pregunta al declarante y a su cónyuge si son ciudadanos estadounidenses, nacionales de EE.UU. o extranjeros legalmente autorizados para trabajar en el país. La pregunta se ubica en la sección de “Otra información”, inmediatamente después de la consulta sobre activos digitales, con casillas de sí o no para cada uno. El cambio acompaña una regla propuesta por el Tesoro y el IRS el mismo 19 de agosto que restringiría el acceso de ciertos inmigrantes a la porción reembolsable de cuatro créditos fiscales.

Qué responde cada declarante y qué diferencia hay con el formulario para créditos

  • La pregunta del Formulario 1040 exige marcar sí o no “al momento de presentar la declaración” para el declarante y, si corresponde, para el cónyuge.
Donald Trump durante un acto político en Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS
  • Es distinta de la que trae el borrador del Schedule 3-A (Federal Public Benefit), fechado el 24 de junio: ese anexo, obligatorio solo para quien reclama alguno de los cuatro créditos alcanzados, pregunta si el declarante o su cónyuge son “ciudadano estadounidense, nacional de EE.UU. o extranjero calificado”, una categoría migratoria más acotada (incluye residentes permanentes, asilados y refugiados, entre otros).
  • Ambos documentos siguen marcados “DRAFT — NOT FOR FILING”: el IRS aclara que no deben usarse para presentar declaraciones hasta su aprobación final por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

Qué créditos alcanza la regla y qué pasa si la respuesta es negativa

  • La propuesta, publicada el 20 de agosto en el Federal Register (91 FR 53812, REG-119882-25), aplica la ley de 1996 conocida como PRWORA a la porción reembolsada de cuatro créditos: por adopción, por hijos, de oportunidad estadounidense y por ingreso del trabajo (EITC).
  • Solo se bloquea la parte que excede el impuesto adeudado: quien no califique conserva la porción del crédito que reduce su deuda tributaria, según el propio texto de la regla.
  • En declaraciones conjuntas alcanza con que uno de los cónyuges sea ciudadano, nacional o extranjero calificado para acceder al reembolso completo.
  • Quien reclame el beneficio deberá declararlo bajo pena de perjurio. El texto cita el artículo 7206 del Código, que convierte en delito grave declarar datos falsos, con multa de hasta 100.000 dólares y hasta tres años de prisión.
  • El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declaró que “bajo el gobierno del presidente Trump, se acabaron los días en que los extranjeros ilegales cobraban beneficios financiados por los contribuyentes” y que la ley federal habilita esa aplicación.

Cuántos contribuyentes se verían afectados y qué plazos siguen

  • Según el análisis de impacto de la propia regla, 49 millones de declaraciones reclamarían al menos uno de los cuatro créditos en 2026, y 24 millones incluirían una porción reembolsada.
  • El Tesoro y el IRS estiman, sin datos directos sobre estatus migratorio, que entre 200.000 y 700.000 contribuyentes (0,8% a 2,8% de ese grupo) no calificarían, lo que equivale a entre 700 millones y 2.600 millones de dólares en créditos denegados.
  • Los comentarios públicos se reciben hasta el 5 de octubre a través de Regulations.gov; hacia el 18 de septiembre llevaba más de 5.500 recibidos.
  • La audiencia pública está fijada para el 14 de octubre a las 10 (hora del Este) en la sede del IRS en Washington, con opción de participar por teléfono.
  • La regla se aplicaría a los años fiscales que terminen en la fecha de publicación de la versión final o después, lo que la haría relevante recién para las declaraciones de 2026 presentadas en 2027, si se aprueba este año.
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